La mala disposición de los desechos en Guayaquil durante la emergencia sanitaria del coronavirus, no solo continúa siendo un dolor de cabeza para los ciudadanos que sí respetan los horarios de recolección y utilizan una forma adecuada para sacar su basura, sino que es además, ahora, es un atentado a la salud pública.

Blanca Lucas, quien vive en el barrio del Seguro, en el sur de Guayaquil, es una de las tantas usuarias de Twitter que se han quejado, en la última semana, porque recicladores informales desordenan la basura en las esquinas; o los moradores lanzan a la acera objetos infectados sin tomar ninguna medida de precaución.

No sé si lo hacen por ignorancia o temor, pero es común ver guantes regados en las aceras. Me cuesta creer que lo hacen a propósito, pero lo ideal es que lleven una funda para guardarlos, si temen contarminarse o llevarlos con uno cuando se los sacan.

“Es increíble cómo los chamberos dañan las fundas todo el tiempo y derraman los desechos en las aceras”, relató.

“Hay mascarillas y guantes en las veredas y en las calles, por todos lados, ¿qué es lo que le pasa a la gente?”, dice en un video el usuario Steeven Macías.

Karla Aguas vocera del Consorcio Puerto Limpio, encargado de la recolección de desechos sólidos en la ciudad, cuenta que no solo gran parte de la ciudadanía mantiene esta queja y preocupación. Los trabajadores encargados de la recolección de los desechos y la misma compañía recolectora, también están preocupados.

“Los trabajadores son héroes que nos mantienen la ciudad limpia. Como compañía le brindamos trajes de bioseguridad, guantes, mascarillas y otros implementos, pero necesitamos del aporte de la ciudadanía”, cuenta la funcionaria y enumera los principales incumplimiento que deben corregirse para evitar la propagación del virus.

1.- Sacar la basura minutos antes de que entre en vigencia el horario de toque de queda. Pues en muchos sectores de la ciudad, las basuras permanecen todos los días en las esquinas por el incumplimiento a esta norma.

2.- Mascarillas, guantes y hasta trajes de bioseguridad son lanzados también en la superficie de las bolsas de basura por transeúntes. Y desde las casas ocupan la misma funda que el resto de desechos.

En Guayaquil lastimosamente la gente no aprende. No es respetuosa con el cuidado del otro. Le importa solo su bienestar. He visto, yo he visto, como lanzan los guantes que se sacan al piso. He reclamado y me han insultado. Falta educación y empatía.



Carlos Borher,

​habitante de la ciudadela Kennedy