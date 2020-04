A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, el concejal Héctor Vanegas, solicitó a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, tomar otras medidas -distintas a las que propone el Gobierno- frente a la pandemia del coronavirus.

En razón de que Guayaquil es el centro de la afección más grande de Latinoamérica y teniendo en cuenta que solo durante la primera quincena de abril, se reportaron 5.883 fallecidos en la provincia del Guayas, dice el escrito, piensa que el anuncio del Gobierno Nacional de abandonar la cuarentena este 4 de mayo resulta inconveniente e imprecendente para la salud.

Formalmente he solicitado que se gestione se extienda la cuarentena en Guayaquil pic.twitter.com/xa3DvhkIoL — Doctor Hector Vanegas (@hectorvanegasdr) April 25, 2020

"En virtud de lo expuesto le solicito muy comedidamente que oficie al Gobierno y al COE Nacional con la finalidad de pedir la extensión hasta, mínimo, el 25 de mayo del aislamiento obligatorio a todos los ciudadano de Guayaquil", precisa

Solicitud. A través de su cuenta en Twitter el concejal Héctor Vanegas pidió no abandonar la cuarentena aún. Archivo

Sobre el documento, Viteri aún no ha emitido comentario alguno. Sin embargo, entre los internautas las muestras de apoyo y en contra de lo solicituda ya han empezado a salir. "Estoy de acuerdo. Doctor, no podemos salir a lo loco, de lo contrario el 8 de mayo los casos aumentarán de nuevo. No es bueno para Guayaquil que luego tengamos una cuarentena más estricta. Alcaldesa escuche este pedido", solicita Rosaura Mena, a través de esa red social; mientros otros ciudadanos, como Paúl Ponce, sugieren que la medida planteada por las autoridades se de a fin de que las familias tengan qué comer.

"Pregúntele al pueblo que vive del diario a que le teme más: ¿si al coronavirus o a ver la cara de hambre de sus hijos? Esto es necesario", manifiesta; coincidiendo con los dicho por decenas de comerciantes y representantes de las Cámaras de Comercio y Construcción; que por ejemplo, hacen énfasis en iniciar con la reactivación, pero siguiendo al pie de letra con una serie de medidas de seguridad, protocolos y el distanciamiento social.

Este 25 de abril, durante su enlace diario, los ministros de Salud, Juan Carlos Zevallos; y de Gobierno, María Paula Romo, se refirieron al tema para dar detalles de esta nueva etapa; aunque adelantaron que recién este domingo se conocerán "probablemente" más a fondo los lineamientos.

En un nuevo informe sobre la crisis de #COVID19ec, el ministro de Salud, Juan Zevallos, indicó que se calculará el porcentaje de población que ya se encuentra inmune.⬇️ — Diario Expreso (@Expresoec) April 25, 2020

"El sector de la construcción fue el primero en retomar sus actividades en otros países, pues es una actividad que se hace al aire libre y que ya tenía protocolos de seguridad. Por eso se han elegido 30 obras a nivel nacional. Es una cantidad que se puede supervisar. Cabe recalcar que este sector preparó un protocolo de bioseguridad al COE y ha trabajado con nosotros. Se ha tomado en cuenta en el plan piloto obras de importancia social, como el hospital de Chone, que tiene avances de un 95 %", señaló Romo.

Paralelamenta, a través de sus redes sociales, el presidente del Ecuador Lenín Moreno manifestó que lo anticipicado no quiere decir que la crisis ha terminado

Aclaró que el próximo 4 de mayo el país no vuelve a la normalidad, tras anunciarse que en esa fecha se retomarán las actividades productivas, e instó a los ciudadanos a no bajar la guardia para evitar rebrotes del virus. "No te equivoques! El 4 de mayo NO volvemos a la normalidad. Hay una disminución importante en la atención de emergencias en hospitales. Son buenas noticias, pero no podemos bajar la guardia. ¡Un pequeño rebrote y volvemos a cero!", señaló.

La emergencia no ha terminado. ¡No te equivoques! El 4 de mayo NO volvemos a la normalidad. Hay una disminución importante en la atención de emergencias en hospitales. Son buenas noticias, pero no podemos bajar la guardia. ¡Un pequeño rebrote y volvemos a cero! #QuedateEnCasa pic.twitter.com/PoPdWNshgU — Lenín Moreno (@Lenin) April 25, 2020

Aún así entre los ciudadanos prevalece el temor. Si bien se ha dicho que solo determinados sectores, entre ellos el comercio, se podrían rehabilitar solo bajo la modalidad de entrega a domicilio, les queda la duda de que los habitantes hagan caso omiso a las reglar. "Si ahora han incumplido, imagínense cómo será ahora que el panorama parece estar mejor. No creo que deberíamos relajarnos todavía. La economía no es la mejor, es verdad; pero aún hay que ser estrictos con el tema de la salud. Si los hospitales colapsan, si hay más brotes, volveremos a vivir la pesadilla que hace unas dos o tres semanas vivimos. No es justo para Guayaquil. No es justo para el Ecuador", recalcó Tania Bustos, habitante de la ciudadela Los Ceibos.