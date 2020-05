Coronavirus: La vuelta a ‘lo normal’ se queda estancada en Guayas

Daule cedió espacio a otros territorios del Guayas para cambiar de color en el semáforo que regula lo que está permitido o no en la emergencia. El cantón está en amarillo desde el 12 de mayo y mañana Samborondón y El Triunfo emulan esta acción.

La medida permitirá algunas actividades, como ampliar el horario laboral en sus territorios, pero tienen en frente un obstáculo: la cercanía geográfica y socioeconómica con un Guayaquil que sigue en rojo, con una herida aún abierta de las secuelas de la emergencia sanitaria, que no le permite reactivarse del todo.

Algunas barreras

Uniformidad. No hay un consenso nacional de cómo se debe manejar la prevención y mitigación del COVID-19 en los territorios.

El fin de mes de abril, el COE determinó que Guayas, la provincia del epicentro, la que acoge a Guayaquil, la ciudad que suma casi diez mil muertos en la pandemia, debería mantenerse en rojo, pero la flexibilidad de que los alcaldes decidan tomó fuerza, bajo el paraguas de un discurso de que la reactivación es importante porque sino la gente, en lugar de morir por COVID-19, morirá de hambre.

El experto en urbanismo Luis Alfonso Saltos explica que Samborondón, Durán y Daule son un área metropolitana conourbanizada. Y no solo forman una unidad geográficamente compacta, sino que tienen una fuerte relación económica y productiva, pues mucha gente de los cantones vecinos trabaja o estudia en Guayaquil, la urbe, cabe destacar, que acoge a la mayor población de la provincia, con 2,7 millones de habitantes.

En ese marco, la decisión de la reactivación de la provincia, en realidad, está en las manos de la alcaldesa Cynthia Viteri, pues es ella quien decidirá mañana si Guayaquil cambia o no de color. Lo hará de acuerdo a un estudio.

Los centros comerciales, las actividades deportivas e incluso los aeropuertos preparan, junto al COE, el retorno a las actividades. 🔽 — Diario Expreso (@Expresoec) May 13, 2020

El urbanista Luis Alfonso Saltos aconseja que las medidas que se tomen en los cantones sean unificadas y no individuales y apunta a que ese, precisamente, ha sido uno de los grandes errores en el tratamiento de la crisis, la falta de coordinación.

En esta edición, EXPRESO hace un barrido sobre la situación en algunos cantones del Guayas. Ninguno habla de coordinación con territorios aledaños y emiten, más bien, una lista de acciones y descripciones sobre cómo se acogerán a la llamada “nueva normalidad”. Aquí el resumen.

Guayaquil

Mañana, la alcaldesa Cynthia Viteri notificará cómo evoluciona el virus y, de acuerdo a estudios, determinará el color de semáforo que tendrá Guayaquil. Estas semanas se registraron clausuras de locales. La cifra asciende a mil. EXPRESO dio a conocer, además, que pese al toque de queda, la disposición de no laborar en otras actividades que no sean las de primera necesidad no se cumple en la urbe, que lucha por sobrevivir. Aquí, hace 15 días se hicieron 1.600 pruebas que determinaron que el 18 % de la muestra tenía COVID-19 en fase inicial e intermedia, mientras que el 67,3 % dio negativo.

La @ATMGuayaquil ha regresado al menos 22 vehículos que desde territorio dauleño intentaban entrar a #Guayaquil. Los conductores fueron sancionado por no presentar salvoconductos. pic.twitter.com/V3BvDktQit — Diario Expreso (@Expresoec) May 13, 2020

En ese sentido, y aparte de las medidas de bioseguridad y control que ya rigen el sector de la construcción, con 60 solicitudes aprobadas, y la industria automotriz, con 43 permisos de funcionamiento, la mesa del Comité de Operaciones de Emergencia cantonal propuso mecanismos visuales y prácticos para negocios de servicios. Por ejemplo: una señalética donde se identifique el aforo máximo y número de personas, colocado en un lugar visible, como una de las exigencias. Esto en caso de que la alcaldesa dé paso al amarillo.

Durán

El COE cantonal, dirigido por Dalton Narváez, ha decidido mantener a Durán en rojo. En una respuesta a EXPRESO, el alcalde explicó que espera realizar testeos desde este lunes, durante tres días. Una vez que tenga ese resultado, expondrá qué decisión se tomará con respecto al territorio que administra.

Durán necesita volver a trabajar y reactivar la economía del cantón, pero para lograrlo requerimos de la RESPONSABILIDAD de TODOS para que se cumplan con las normas de bioseguridad, distanciamiento social, limpieza y desinfección de locales, trabajadores y clientes; uso pic.twitter.com/q3Xm1430yI — GAD DURÁN (@DuranGad) May 16, 2020

Durán es el segundo cantón más poblado del Guayas, con cerca de medio millón de habitantes. El 15 de mayo, el Dr. Billy Duarte, jefe distrital del Ministerio de Salud Pública de Durán, explicó que existen 455 casos confirmados en el cantón, de los cuales 155 son casos con pruebas realizadas en el distrito de salud de Durán, de esos, 20 pacientes tienen resultados negativos en la primera prueba, 5 negativos en la segunda, por lo que, al momento, 130 pacientes están en aislamiento. Será el nuevo testeo, sin embargo, el que determinará la posición del cantón en esta crisis sanitaria.

Samborondón

El cantón de Samborondón pasa a amarillo mañana. El alcalde Juan José Yúnez afirmó que se ejecutaron protocolos para que los locales comerciales y otros negocios comiencen a laborar. En la lista, desinfecciones a los clientes y control de distanciamiento. Se ha levantado un estudio preliminar de 150 pruebas. El 60 % de la población ya ha sido contagiada de la pandemia, pero ha bajado la tasa de mortalidad. “Han muerto 18 personas de 520 casos”, precisó el alcalde.

Daule

Medidas de seguridad se implementan, pero no son suficientes. Édgar Romero / Expreso

Este cantón se convirtió en el primer cantón del país en cambiarse de color y que asegura estar preparado para un rebrote de COVID-19. El hambre empujó la decisión.

Desde este martes 12 de mayo, el cantón cambió a amarillo. La medida fue criticada debido a que el territorio tiene el 35 % de su población afectada con el virus. Estos días, se supo, además, que en las zonas rurales no se respetan ni el distanciamiento ni las medidas de protección.

Daule fue ejemplo de las repercusiones de la falta de coordinación. Esta semana, este Diario informó que el paso de vehículos de Daule a Guayaquil, hasta el martes (primer día de semáforo amarillo), era prohibido si el número de placa no era el permitido en esta urbe. La falta de coincidencia entre ambas ciudades dejó en la parroquia urbana La Aurora, el pasado martes, la retención de 20 automotores, al menos 68 multas y cientos de quejas en las redes sociales, reportó EXPRESO.

Playas

El cantón se mantiene en rojo debido a la desobediencia de los habitantes. Nestor Mendoza

Playas sigue en rojo. El cantón trata de cumplir con las normas de sanitización, pero no ha logrado eficiencia. Los vehículos salen sin respetar el dígito de la placa que les corresponde para circular, la gente saca a niños a la calle, tricimotos y taxis llevan más pasajeros de lo que les corresponde y ni los bancos tienen el control de la distancia en su parte exterior.

No habrá cambio de color, resolvió el COE cantonal, por lo menos hasta fines de mayo. “Cambiar a amarillo significa que tenemos que ser más cuidadosos con nuestra vida y la de los semejantes. Según los reportes de las autoridades de control, no hemos aprendido a cuidarnos y la indisciplina sigue, por eso Playas seguirá en rojo”, enfatizó el alcalde Dani Mite.

El Triunfo

El Triunfo decide cambiar a amarillo desde el 18 de mayo. Mariela Ulloa / Expreso

Pese a varias muertes sospechosas, El Triunfo levanta el rojo y pasa al amarillo. Reactiva obras y se somete a la nueva normalidad desde hoy. No todos los moradores, sin embargo, acatan las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19.

En este cantón el COE cantonal anunció la noche del jueves 14 de mayo el cambio de semáforo a amarillo, pero El Triunfo, a juzgar por el comportamiento de su gente, se siente en verde. Moradores en las calles, sin las medidas de protección y usuarios en zonas bancarias de alto riesgo, en fila, sin respetar el distanciamiento social, son los registros de días recientes.

El dato Las cifras emitidas por el COE Nacional van en aumento. El jueves, el cantón tenía 57 casos y el viernes, 65, pese a ello el distrito de Salud de El Triunfo, liderado por la Dra. María José Agusto, hizo un balance de contagios registrados y dio luz verde al Cabildo para cambiar de semáforo.

“Las reglas son claras, si no utilizan mascarilla ni guantes y existe en la primera semana una ola de contagios, volveremos al semáforo rojo”, dijo el alcalde, quien esta semana ha sido fotografiado en jornadas en las que regala mascarillas.

Milagro

Recorrido de las autoridades del cantón, que decidió pasar a amarillo también. Cortesía

Desde el próximo jueves 21 de mayo, el cantón Milagro dejará de estar en semáforo rojo y pasará al color amarillo, a partir de las seis de la mañana. La resolución fue tomada el viernes pasado por el COE cantonal, según informó su presidente, Francisco Asan.

A decir de la autoridad municipal, fue una decisión difícil de tomar, pues aunque hay personas que sugieren que se mantenga el color rojo, hay quienes, por el contrario, exigen el cambio para que los comerciantes puedan tener la oportunidad de laborar y reactivar la economía local.

“Hay que entender que esto es una responsabilidad compartida. Las personas que quieren rehabilitar su comercio, deben firmar convenios de corresponsabilidad y respetar las normas de bioseguridad”.

Durante la reunión del COE cantonal, el Ministerio de Salud informó que la curva de infección y muertes en Milagro se ha aplanado y el promedio de defunciones está muy cerca al que se registraba antes de la pandemia. Sin embargo y como parte de las medidas preventivas adoptadas para el respeto del distanciamiento social, se mantienen las cercas metálicas en las zonas bancaria y comercial, así como las señalizaciones con un metro de distancia en áreas públicas.