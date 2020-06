"Los municipios deberían asumir la competencia de la salud"

"El COE nacional mandó a cambiar el semáforo epidemiológico a los cantones, ¿pero les dio presupuesto para afrontar una posible crisis?"

La pregunta la puso sobre la mesa este 11 de junio el epidemiólogo Francisco Andino, uno de los pilares del equipo de trabajo civil de la emergencia sanitaria, durante el Foro Permanente de Salud, que tuvo escenario virtual, vía zoom.

Andino criticó la centralización de la salud. Cree que la estructura orgánica con concentración territorial no conviene, y que, en cambio, la salud debe estar dirigida por los gobiernos locales, siempre y cuando el Gobierno dé el presupuesto.

No se trata, advirtió, de quitar la rectoría del servicio al Ministerio de Salud, sino más bien de descentralizar.

La pobreza redunda en inequidades injustas, que pueden ser evitables. Francisco Andino, epidemiólogo.

Andino basó su ponencia en el concepto de repensar el sector de salud pospandemia y modelos de desarrollo locales en la salud. Lo acompañaron Eduardo Noro, con educación y el comportamiento social para renacer; los doctores Francisco Huerta, para abordar la crisis en la salud, y Washington Alemán, con la implementación de un programa de atención primaria en la lucha contra la pandemia desde los GAD.

Aupando el discurso de Andino, Huerta resaltó que es escandaloso cómo se negocia entre la vida y la muerte, para tener unos dólares de más. "La participación de lo local es sustantiva, la competencia de salud debe pasar a todos los municipios", apoyó.

El también exalcalde habló también de la pobreza y el desarrollo estancado. "No puede ser que aún haya población sin agua y sin alcantarillado, elementales para la salud", expresó, y criticó la precariedad del sistema. "No había epidemiólogos, ni médicos. Por eso tuvimos pésimos resultados", analizó el experto.

Todos los municipios deberían asumir la competencia. El gobierno no puede hacerlo todo. Francisco Huerta, exalcalde de Guayaquil.

El doctor e infectólogo Washington Alemán, quien ha orientado las decisiones municipales en torno a la pandemia, compartió su experiencia. "Lo que pasamos en Guayaquil, no se lo deseamos a nadie; pero no es el momento no de buscar culpables sino de arrimar el hombro", expuso.

La mesa técnica de la que es miembro está compuesta por más de 60 médicos, decanos de escuelas y facultados y sociedades científicas. Dejó sentada la importancia del trabajo en equipo con autoridades, aunque reconoció que algunas recomendaciones fueron escuchadas y otras no.

Aun así, destacó la apertura del Cabildo a escuchar consejos. "Se pudo elaborar de una manera urgente y rápida un manual. Pudimos seguir la epidemia con una estrategia de situarnos adelante de la epidemia. La mapeamos, la georreferenciamos y la esperamos con medidas de seguridad, entrega de insumos y resaltando el distanciamiento social y el lavado de manos", describió.

No pudimos ayudar cuando fue la hecatombe, pero esta vez estuvimos preparados para que no haya muertos, con brigadas, clínicas móviles. Pudimos cortar la cadena de contagios; pero es indispensable estar alertas y evitar un nuevo rebrote. Washington Alemán, infectólogo

Se destacó la participación de los miembros del Proyecto COVID-19 durante el análisis de datos, para ayudar a la mesa técnica. Fueron ellos quienes dieron las pautas de georreferencia y comportamiento del virus, apuntó Alemán, quien elogió al urbanista Héctor Hugo, que coordinó esa parte del trabajo.