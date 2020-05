A las tres y media de la madrugada, cuando Guayaquil duerme, una fila de ciudadanos de forma en el exterior de las oficinas de BanEcuador, en la avenida Casuarina, para poder cobrar el bono, en uno de los 300 turnos diarios que se distribuyen en la entidad desde las 07:00.

MINUTO A MINUTO | Coronavirus en Ecuador y el mundo: todas las noticias actualizadas

Guardias y personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) organizan a la gente: distancia, uso de implementos de seguridad para evitar contagios de coronavirus y, lo más importante, paciencia para esperar hasta cuatro horas a que les toque cobrar.

Las normas de bioseguridad a seguir para cobrar el Bono de Protección Familiar Leer más

Llegan desde mujeres embarazadas y personas con discapacidad, hasta adultos mayores. Desde el 8 de abril, el Gobierno anunció la ampliación de cobertura del bono de protección familiar por la emergencia. De allí que 950 mil familias que viven del día a día acceden a este bono. Esto es, de 400 mil que accedían al beneficio, se sumaron 550 mil. Por eso las filas.

Con bastones improvisados y mascarillas se acercan a cobrar el bono adultos mayores. María José Criollo / Cortesía

Ignacio Briones es de Portoviejo, pero se quedó en Guayaquil, con sus hijas, por la emergencia sanitaria. "Desde las seis y media estoy aquí. Y ya son las diez. Es que va lento, ruedan de cinco en cinco", explica a EXPRESO este adulto mayor, que tomará el dinero para medicamentos de la próstata y la osteoporosis.

Lamenta que no se pueda enviar a nadie a cobrar, porque el trámite es personal. "Es incómodo; pero tengo que hacerlo. Soy pobre y no tengo, no hay dinero para mis remedios", cuenta.

Iván Granda: “El COVID ha evidenciado aún más la desigualdad en el país” Leer más

Argénesis Ortiz también está en la fila. "Yo vengo a solicitar que me metan de nuevo, porque me quitaron hace un año en beneficio. Me trae la necesidad. Hay personas muriendo de hambre y no se dan cuenta, y no podemos ni trabajar".

Adultos mayores con enfermedades catastróficas también acuden a retirar la ayuda. María José Criollo / Cortesía

Son 114 millones de dólares los invertidos para este fin. El bono de contingencia por el estado de excepción ante el COVID-19 se entrega en cuotas de $ 60 mensuales, a hogares que perciben ingresos inferiores a $ 500. Para seguridad, y evitar aglomeraciones, se optó por dar dos cuotas a cada beneficiario y organizar por número de cédula a los ciudadanos que acceden a este servicio.

Los últimos días no se reflejaban esas medidas en una disminución de afluencia a cobrar. "Eso pasa porque aunque nos dicen que se puede cobrar en otros lugares, como bancos del barrio. Allá nos mandan a acá, porque dicen que no tienen o para eso no nos atienden", reclama Olga Mora.

Covid-19: sin opción para entrar a la lista de los que cobran el bono de protección familiar Leer más

Desde el 1 de abril hasta el 24 de abril, a nivel NACIONAL se ha pagado un total de 932,989 en bonos y pensiones, confirmó el MIES.

Para saber