Coronavirus: Durán levanta la alerta y cambia el color del semáforo

A partir del próximo jueves 28 de mayo, el cantón Durán levantará su alerta y pasará del semáforo rojo a amarillo. En la población esta decisión, tomada por el alcalde Dalton Narváez, quien preside además el COE cantonal, ha generado un debate. Por un lado están quienes la aceptan y creen oportuna, y por otro, quienes temen que con ella los casos de coronavirus aumenten. "No estamos preparados para lidiar con la muerte de nuevo", piensa Olga Mejía, habitante del cantón.

Según un comunicado, emitido este 24 de mayo, la decisión fue tomada el reciente sábado luego de los informes emitidos por la mesa técnica de trabajo del COE cantonal. Para Billy Duarte, director distrital de salud de cantón, la mesa técnica 2 les recomendó pasar del semáforo rojo a amarillo, continuar con las brigadas médicas, la fumigación con amonio cuaternario y un análisis periódico de la situación de salud en el cantón. Y Durán aceptó.

Al respecto, Narváez ha asegurado que se adquirirán 5.000 pruebas rápidas para continar con el monitoreo que les dirá qué porcentaje de la población está contagiada y recuperada. "Tenemos un mapa delimitando los sectores de alto, mediano y bajo riesgo de contagio, por lo que conocemos cambiar de color y pasar a amarillo", explicó.

Necesitamos volver, con prudencia, pero volver ya. La gente ha palpado el miedo, no creo que intente salir a la calle sin respetar las recomendaciones de salud. Esto reactivación va a resultar. No nos veremos afectados.

El paso al siguiente paso, como lo ha confirmado el Gobierno, establece una serie de normas de control y prevención como el uso de la mascarilla, distanciamiento social de forma obligatoria; y que los almacenes y otros comercios acojan al no más del 30 % de clientes en sus locales. En estos además se deberán implementar todos los protocolos y mecanismos de bioseguridad internos y externos. No podrán abrir aún sus puertas, las discotecas, bares, gimnasios, galleras, así como los centros de diversión, canchas deportivas, las salas de videojuegos, entre otros.

La circulación vehicular se amplía a dos días por semana, de acuerdo con el último dígito de la placa y el cambio del toque de queda pasará de 21:00 a 5:00.

Semaforización Guayaquil, Samborondón, Milagro y Salitre constan en la lista de los cantones del Guayas que pasaron también a amarillo.

Sobre la decisión, comerciantes como Efraín Toapanta, propietario de un tienda de repuestos de celulares, dice estar contento. "Con cuidados, ya era hora de volver a la normalidad. El país está afectado. Con respeto y medidas podremos salir adelante. No hay que temer", precisó; mientras Rosa Bedón, de la ciudadela Panorama, tal como ha pasado con el resto de cantones donde la alerta roja se ha levantado, solicitó esperar un poco más.

"La gente saldrá como loca a las calles, la gente va a enfermar. En Durán la situación aún es complicada. Me preocupa. Por eso mi familia seguirá actuando como que estemos en rojo, incluso el negocio no lo vamos a abrir. Seguiremos trabajando desde casa", advirtió la propietaria de una pastelería que, desde hace tres meses, se reactivó pero entregando los productos a domicilio.

Preocupación. Hay familias que temen que no se cumpla con el distanciamiento social en las calles y espacios públicos de Durán.

No entiendo por qué las autoridades se apresuran con este tema. Una o dos semanas más de aguante no nos va a matar, entiendo lo del dinero, puesto que a todos nos falta. Pero, ¿y si hay un rebrote y no hay hospitales? Para que servirá la plata. Esperemos por favor, solo un poco más.



Aurelia Sabando,

​habitante de la ciudadela Los Helechos