La COPOL inicia una campaña para aprender a cuidar los bosques

Teniendo en cuenta que la tala indiscriminada de árboles es un problema que ha hecho que Ecuador pierda dos millones de hectáreas de bosque en las últimas dos décadas, según cifras del Ministerio de Ambiente; la Unidad Educativa Particular Politécnico COPOL, por estar ubicada privilegiadamente dentro de un bosque protegido, ha decidido fomentar en sus estudiantes ese amor y cuidado por la naturaleza.

Es así que, según informó la entidad a través de un comunicado, los estudiantes de Séptimo de Básica participaron del taller ‘Alfabetización en la ciencia de la Dendrocronología”, que fue impartido por Kelly Peña, especialista e investigadora de la ESPOL, con quien, además de explorar los alrededores del campus, aprendieron a calcular la edad que tiene un árbol de acuerdo a la cantidad de anillos que posee.

La actividad, a decir de los participantes, que al término de la jornada plantaron un árbol de samán en el lugar, permitió descubrir que el gran ceibo que forma parte de COPOL tiene alrededor de 60 años de existencia.

Para la ciudadanía, que este tipo de actividades se realicen en la ciudad, refleja que hay ganas de preservar y proteger al ecosistema.

"Me parece lindo lo que ha hecho COPOL y digno de replicar y no solo en los centros educativos, sino en todos los espacios de la ciudad. Y es que si no se toman acciones pronto, los bosques del país podrían perderse por completo. Eso no es lo que queremos. Allí se iría parte de nuestro tesoro", señaló Pedro Vite, estudiante de ingeniería ambiental de la Universidad de Guayaquil.

Para Jefferson Villegas, quien habita en Mapasingue, conservar el medio ambiente y la biodiversidad es un gran reto que como humanidad la ciudadanía debe tener presente. "La educación es la base fundamental para crear conciencia ambiental, científica e integrada. Todos como personas debemos de cuidar nuestros bosques y lo que nos rodea. No tirando basuras ni cortando los árboles para poder seguir teniendo aire puro y libre de contaminación. Nos falta tanta sombra"; piensa.

