Copa Libertadores: dos barrios lanzan alertas ante la visita de brasileros

La preocupación llega a los moradores de las ciudadelas Ferroviaria y Samanes, que se alistan para recibir aproximadamente a 7.000 hinchas que llegarán a esas zonas para disfrutar de la final de la Copa Libertadores de América, que se disputará por primera vez en Guayaquil.

Las autoridades confirmaron que unos 5.000 hinchas del Flamengo pernoctarán en la concha acústica del parque Samanes, mientras que 2.000 en el parque central de la ciudadela Ferroviaria, antes del partido que se jugará el próximo sábado 29 de octubre.

Pero en ambos sectores hay incertidumbre. “El parque principal de aquí es muy oscuro, en general la zona es muy insegura. Hay preocupación entre los residentes, que sabemos cómo es realmente todo este sector y no creemos que existan garantías para alojar a tantos visitantes”, comentó Martín Muñoz, quien reside en la avenida Cuarta de la Ferroviaria.

Ferroviaria. El interior y sus alrededores se encuentran poco iluminados. Afuera hay ‘cuidacarros’ que intentan dar seguridad a la zona. CARLOS KLINGER

Igual criterio tiene Paola Iglesias, que considera que no es una buena idea ubicarlos ahí. “Esta zona está invadida por chamberos que pasan toda la noche caminando y metiéndose entre la basura. No creo que para esa fecha automáticamente desaparezcan”, consideró la residente.

EXPRESO realizó un recorrido por ambos lugares y pudo constatar que luego de las 22:00 el parque de la Ferroviaria está completamente desolado. Quienes pasean por el sitio son los clientes de una licorera que está ubicada en una esquina y uno que otro indigente que utiliza el exterior como hotel de paso.

Similar situación se observa en el parque Samanes, que ha sido constantemente criticado por su descuido y falta de iluminación. “¿Quedarse aquí a dormir? Eso es de valientes, yo no me quedaría ni así me paguen”, ironizó Romina Samaniego al asegurar que visita el sitio casi a diario para hacer deporte. “Recorro cada rincón en mi bicicleta y podría asegurar que el lugar no está apto para albergar a 5.000 visitantes para dormir”, afirmó.

El parque está muy oscuro, en general la zona es muy insegura. Hay preocupación de los residentes, pues sabemos cómo es este sector. No estamos listos. Residente de la Ferroviaria

Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, manifestó que sí habrá garantías para recibir a los visitantes: “Se trabajará con la Policía Nacional, Municipio de Guayaquil, ATM y Conmebol para que todo quede a punto para la llegada de los extranjeros”. Agregó que los hinchas traerán sus propias carpas. “Ellos mismos traerán sus tiendas para dormir. Son personas que están acostumbradas a acompañar a su equipo y dormir en carpas. Nosotros le daremos el lugar y lo equiparemos para que puedan tener una buena estadía en la ciudad. Confiamos en que no se den inconvenientes”.

Se estima que el Clube de Regatas do Flamengo tiene más 50 millones de hinchas en el mundo, de los cuales al menos 145.000 están afiliados como socios. En julio, las barras de ambos equipos protagonizaron un evento violento en el campeonato local. En el altercado se registraron decenas de heridos, lo que preocupa a los residentes de Samanes 7.

“Vamos a recibirlos con los brazos abiertos, pero da un poco de miedo cómo ellos puedan comportarse. Sabemos que viven el fútbol con mucha pasión y eso los hace muy violentos . Esperemos que no existan altercados entre ellos mismos y que la seguridad esté a la altura de las circunstancias”, expresó Fernando Baldeón. Solo espera que la fiesta no se empañe, porque “no queremos estar en los ojos del mundo de una mala manera. Esperamos ser buenos anfitriones”.