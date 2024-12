Congestionamiento, inseguridad y quejas: Guayaquil colapsa en diciembre

Llegó diciembre y las principales arterias de la ciudad han empezado a atascarse incluso más de lo habitual. Así lo denuncian decenas de conductores que piden a la ATM que incremente el número de agentes.

"No veo a un solo agente y estoy intentando llegar a mi casa en Ceibos. Estoy atrapada en la avenida del Bombero", se quejó Nathalie Erazo, guayaquileña que lamenta que una vez más haya llegado diciembre y las autoridades "no hayan ejecutado ni puesto en práctica un plan para frenar o reducir los ya históricos congestionamientos".

Las arterias más afectadas

Según los ciudadanos, las avenidas más congestionadas son la del Bombero, Plaza Dañín, Juan Tanca Marengo, Francisco de Orellana, Rodolfo Baquerizo Nazur y la 25 de Julio, esta última ubicada en el sur. Todas estas vías conducen a centros comerciales y enfrentan caos vehicular.

Se visualiza alta demanda vehicular en Vía Perimetral, frente al GOE, sentido hacia el norte.



📢Respete la distancia entre vehículos y evite contratiempos 🏧



🧏🏻Le sugerimos tomar como ruta alterna el Viaducto Flavio Alfaro.



— ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) December 13, 2024

“Si ya sabemos cómo se pone Guayaquil cada diciembre, ¿por qué no se pensó en un plan? Estoy tratando de llegar a San Marino y llevo una hora atrapada en Plaza Dañín. Lo que más me preocupa es que me roben. Hay vendedores y personas pidiendo dinero en cada semáforo. ¿Dónde está la planificación? Es frustrante que, en una ciudad tan peligrosa, tengamos que pasar por esto”, comentó Daniela Carrasco, residente de la Alborada, quien trabaja en La Puntilla y planea hacer compras navideñas esta noche, 13 de diciembre.

Una opinión similar dio el ciudadano José Trejo, quien cuestionó que "no se planifique jamás". Este problema de tráfico se repite en todos los cruces de calles de la ciudad porque los semáforos no trabajan y los agentes de tránsito tampoco están. Nunca se los ve, ni en diciembre ni en otro mes. ¿Qué pasó señor alcalde?", publicó en la red social X, donde las quejas aumentan con el pasar de las horas.

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) informó, a través de su cuenta oficial en X, que estas vías presentan alta demanda vehicular y aseguró que agentes están en el lugar o en camino. Sin embargo, la situación se agrava en la vía Perimetral y la vía a la costa, donde una ligera llovizna complica el tránsito.

Además, indicó la entidad, se registra embotellamiento frente a la urbanización Puerto Azul, en el sentido hacia Chongón, en vía a la costa, debido a un siniestro registrado.

Se registra alta demanda vehicular en Vía a la Costa, frente a la Urb. Puerto Azul, sentido hacia Chongón, debido a un siniestro de tránsito.



Recuerde planificar su ruta y seguir las señales de tránsito. #CiudadDeTodos



— ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) December 13, 2024

“Ayer, 12 de diciembre, una breve lluvia colapsó Urdesa. Vivo en la décima etapa de la Alborada y me tomó una hora y media llegar desde la Víctor Emilio Estrada. ¿Saben cuántos agentes vi? Ni uno solo. Ese es el problema, enfrentamos estos embotellamientos solos”, reclamó Eduardo Andrade, conductor guayaquileño.

En #Guayaquil, este es un 13 de diciembre con tráfico de 31 de diciembre — Mónica Vicuña Molina (@monicavicuna) December 13, 2024

