Irregularidades en el tráfico de Guayaquil: vehículos sin placa y multas en aumento

Guayaquil enfrenta un creciente problema con vehículos que circulan sin cumplir con las normativas vigentes. Los ciudadanos expresan creciente preocupación por los autos sin placa, polarizados y otras irregularidades que cuestionan el rol de las autoridades de tránsito.

Y un hecho reciente confirma que diferentes conductores desobedecen las normas de tránsito. Este 13 de diciembre de 2024, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que, durante operativos realizados en varios puntos de la ciudad, se detectaron conductores con licencias caducadas, fallas mecánicas en los vehículos y falta de matrículas. Ante estos hallazgos, se emitieron 47 citaciones y 17 vehículos fueron retenidos por las causas antes mencionadas.

Infracciones persistentes en controles previos

No obstante, no es la primera vez en el mes cuando se identifican estas fallas. Apenas 48 horas antes, el 11 de diciembre, se llevó a cabo otro control donde también se evidenciaron irregularidades similares, como conducir con licencia caducada y vehículos que no habían sido matriculados apropiadamente.

En aquel operativo, la cifra de citaciones y retenciones fue idéntica: 47 citaciones y 17 vehículos retenidos.

Este patrón de desobediencia a las normativas de tránsito subraya la necesidad de acciones continuas y más rigurosas por parte de la ATM.

— ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) December 13, 2024

Hace pocas semanas, EXPRESO publicó un reportaje en el que evidenció que decenas de carros se desplazan por las calles de la ciudad sin placas o con rótulos alterados, pero los casos se multiplican, pese a las acciones de la ATM.

