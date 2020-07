Conductores de buses interprovinciales exigen que los viajes se reanuden

La respuesta negativa del COE cantonal de Guayaquil, frente a que no se permita aún el ingreso de los buses interprovinciales que salen de Santa Elena hacia el Puerto Principal; generó una protesta. Este 3 de julio, 300 choferes que laboran en las tres cooperativas (CLP, CICA y Liberpesa) de la península, realizaron una manifestación pacífica en rechazo a lo establecido.

“Tenemos hambre, luz verde a los interprovinciales. Necesitamos trabajar, somos padres de familia”, gritó Luis Zambrano, uno de los tantos conductores que acudió al plantón que se e desarrolló al pie de la terminal terrestre “Sumpa” y en kilómetro 2 de la vía Santa Elena-Guayaquil.

Los micros de las tres empresas de transporte fueron ubicados en hilera , y a un costado los manifestantes mostraron pancartas en donde se leían los pedidos dirigido a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.

Protestas. Hubo dos en la provincia de Santa Elena, una en los exteriores de la Terminal Terrestre y otra en el kilómetro 2,5 de la vía que conduce hacia Guayaquil. Joffre Lino

“Hoy se cumplen 108 días sin poder trabajar, no es justo porque la mayoría de sectores ha reanudad sus operaciones. La transportación incluso se ha reactivado, solo los interprovinciales estamos en pausa. Ya no soportamos más”, indicó Luis Paredes, directivo de Liberpersa

“Nosotros no somos empleados del Gobierno Nacional y no tenemos sueldo fijo, si laboramos ganamos. Ya los ahorros se terminaron y es por eso que pedimos a las autoridades del COE de Guayaquil que se sensibilicen”, indicó otro manifestante.

A los reclamos se unieron algunos usuarios que, por trabajo o alguna necesidad, tienen que viajar a diario al Puerto Principal.

Entendemos que la situación es dura y que todos tenemos miedo, sin embargo es necesaria la reactivación. Trabajo en Santa Elena, pero también en el Puerto Principal. Que no estén operativas las unidades, me ha generado gastos, atrasos, inconvenientes con mis clientes. Deben reanudar el servicio. Omar Limones,

​habitante del cantón Salinas

Me parece bien que aún no den luz verde a este servicio, pese a que todos lo necesitamos. No he visto a mi familia ya tres meses, soy de La Libertad (Santa Elena) y aunque tengo mis negocios allá, entiendo que no es prudente aún ir en bus. Somos muchos los pasajeros y son escasas las pruebas. Hay que aguantar un poco más. Por el bien de todos hay que hacerlo aún. Tadeano Ladines,

​habitantes del cantón La Libertad

Para Mario Arias, otro de los directivos de las cooperativas, los contagios de coronavirus en ambos sectores han disminuido, y es por ello que, dijo, es necesaria la reactivación. Su argumento se basó en los informes emitidos por Salud.

Ayer sin embargo Viteri, luego de concluir un encuentro que tuvo con los alcaldes de otras provincias del país, se refirió a las nuevas restricciones que rigen con el semáforo amarillo, emitidas por el COE hace unos días.

Allí aseguró que el transporte interprovincial no se va a abrir este mes, tal y como se lo ha solicitado al COE Nacional. No obstante, añadió que tampoco se va a abrir el paso de las unidades de las cooperativas de la provincia de Santa Elena ya que, dijo, no hay una precisión real de los contagios por el nuevo coronavirus.

"Siempre y cuando podamos saber de fuente precisa que el contagio ha bajado, habrá cambios. Oficialmente dicen que han bajado (casos positivos), pero en el lugar se asegura lo contrario. Lamentablemente no podemos movilizarnos ni de ida ni de venida. Santa Elena está en estudios", señaló.