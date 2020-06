Buses y ciclistas compartirán el carril de la ciclovía en algunos tramos

Que las aceras no se romperán para construir los cien kilómetros de ciclovía en Guayaquil, y que la ruta permitirá el ingreso de los buses en el tramo donde se encuentran los paraderos. Es lo que precisa a EXPRESO, la presidenta de la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible del Municipio, luego de que este Diario publicara una nota en la que se detallaron las dudas que tiene la ciudadanía, respecto a la obra.

Ayer, urbanistas consultados mostraron su inquietud frente a cómo se diseñará el trazado en los tramos donde se recogen y dejan hoy a los pasajeros . Y si bien Galeano advirtió que en los primeros 37 kilómetros a construir, que será la primera fase, prevista a inaugurarse en julio próximo; la ciclovía no pasará por las zonas donde se encuentren las estaciones, adelantó que en el resto, si lo harán en algunos puntos. Y para ello el bus compartirá el carril con la ciclovía.

“Pondremos los elementos de seguridad correspondientes para que, cuando se dé el caso, puedan hacerlo a través de accesos de ingreso y salida. Estos no tendrán una distancia mayor a cinco metros, es decir, que solo recogerán o dejarán a los usuarios y volverán a sus carriles de circulación”, explica.

Esta medida que, a juicio de Galeano, obligará además a que las unidades no tengan que hacer más paradas donde no les corresponde, un escenario bastante común en la actualidad; a decir de los ciclistas implica también un riesgo para ellos.

Hecho. La construcción de la obra ha iniciado ya en la avenida Barcelona. El primer tramo está previsto a inaugurarse en julio. Miguel Canales

“Todos sabemos que los buses hacen lo que quieran, ¿quién me asegurará que ingresarán a nuestro carril lanzándose sin ver a nadie? No me parece esa la mejor decisión”, cuestiona Alberto Altamirano, guayaquileñ; al coincidir con el urbanista Luis Alfonso Saltos.

Para él, el hecho de que los buses y ciclistas compartan el trazado así sea por un tramo muy pequeño, “es una locura y evitará que más usuarios quieran optar por salir a las calles en bicicleta”. Saltos plantea que se analicen nuevas opciones y que el Municipio defina a quién priorizará: al ciclista o al sistema de transporte público.

“Es un riesgo por donde quieras verlo. Lo que se podría hacer, por lanzar una idea, es que allí se rompan las veredaad para que por estas se construya la ciclovía y en la calzada y sin tener que mover los paraderos, continúen operando los colectivos”, menciona.

Sin embargo esa posibilidad, al menos ahora, no está dentro de los planes del Cabildo, ya que no está previsto que se rompan aceras, sino a que la ciclovía se incorpore a los carriles ya existentes.

El trazado de la primera fase

La ruta este-oeste incia en vía a la costa, continua por la avenida Rodríguez Bonín, hasta llegar al puente Portete; desde allí, avanza hacia el centro por dos rutas: por la avenida Barcelona hasta el puente El Velero, avanzando luego a la avenida 9 de octubre, hasta llegar al Malecón 2.000; o por la Calle Argentina, hasta García Moreno. También está considerada la 10 de Agosto hasta Malecón y posteriormente se podrá bajar por la calle Junín.

Para Galeano, a diferencia de lo que creen los expertos en movilidad, no habrá congestionamiento vehicular al tener entonces los autos menos espacio para circular, puesto que el 70 % de los guayaquileños se moviliza en transporte público y camina.

“Hoy estamos priorizando a esa mayoría. De hecho, a lo que apuntamos es a ganar incluso más espacio para el peatón más adelante”, sentencia.

Aunque no se romperán las aceras, si se eliminarán las publicidades que se encuentran hoy sobre la vía para facilitarte el acceso al peatón. Algunas de igual manera, adelanta Galeano, serán restauradas. Esto, teniendo en cuenta que ahora, debido a lo irregulares que están algunas, el peatón se ve obligado a lanzarse a las calles para caminar.

Sobre las zonas que sirven de parqueo, otra de las preocupaciones en torno al tema, Galeano reconoció que habrá tramos en los que, por el trazado, los conductores ya no se podrán estacionar al pie de los establecimientos, sino en las vías paralelas o zonas cercanas; y aseguró que aquellas familias cuyos garajes tengan salida a la ciclovía, tampoco se verán afectadas, ya que la estructura será diseñada en torno a estos espacios.

“Si en una cuadra hay 2 o 3 accesos de garajes, por ejemplo, la demarcación de la cicloruta será diferenciada. Allí no se pondrán los separadores de piso, ni los bolardos, a fin de que los vehículos puedan entrar y salir”. Todos estos puntos han sido considerados, advierte, al señalar que esa misma demarcación se hará cerca de los negocios, para permitir que puedan cargar y descargar mercadería, cuando sea necesario.

SEGURIDAD PARA EL CICLISTA

En la publicación anterior de este diario, las dudas en relación al trazado de esta ruta giraron también en torno a la inseguridad. "Si los ciclistas no pasarán por calles principales, sino por secundarias, como pasa en parte del trayecto, quién velará por su seguridad. ¿Cómo se evitará que les roben? ¿Cómo lograr que un martes por la noche, por ejemplo, se lancen a ojos cerrados a desplazarse en bicicleta por las zonas que hoy consideran no tan seguras, como Argentina o la misma avenida Bonín? Esto es fundamental para incentivar o no al ciudadano a que utilice este medio de transporte", piensa el arquitecto guayaquileño, Orlando Caicedo.

Soy ciclista y me da todavía un poco de temor salir a recorrer las calles por las noches. No solo porque me atropellen, sino porque me roben. Me gustaría que en este nuevo proyecto, se permita a las familias reactivar e incrementar los negocios al pie de la ruta, para que se perciba además vida. Adolfo Cruz,

​ciclista guayaquileño

Sobre este punto, Galeano precisa que la ruta estará iluminada y que, además, se fortalecerá este factor con la instalación de cámaras de videovigilancia. "Estamos próximos a que se unifique el sistema del ECU911 con la Corporación de Seguridad Ciudadana, y esto generará una grandísima ventaja, ya que se podrá maximizar el nivel de respuesta de seguridad para Guayaquil", incluidas las zonas por donde pasará la ciclovía, menciona.