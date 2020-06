COE advierte que sancionará a los buses interprovinciales que están ya circulando

La tarde de este 22 de junio, durante la reunión semanal del COE Cantonal de Guayaquil, las autoridades dieron a conocer que algunas cooperativas interprovinciales están ya circulando en la provincia y la ciudad; pese a que está prohibido.

Hoy se llevó a cabo la reunión semanal del COE Cantonal de Guayaquil, en la cual participan varias instituciones locales y nacionales para revisa los avances obtenidos en la ciudad, frente a la emergencia sanitaria por Covid-19. pic.twitter.com/WMSQc4xlmF — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) June 22, 2020

Gustavo Zúñiga, presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, resaltó que el transporte interprovincial continúa restringido, por lo que si alguna cooperativa viola las disposiciones, serán sancionadas de inmediato, según lo establece la ley. Esto es, con la retención del vehículo, la reducción de puntos en la licencia del conductor y el pago de $ 200.

Aunque Zúniga no profundizó en los casos, ni dio a conocer si ya se han dado la primeras sanciones, la ciudadanía si dio a conocer su postura frente al tema. "Que los sancionen las veces que sea necesario e incluso con penas más fuertes, porque por la culpa de uno, Guayaquil no va a retroceder", precisó Bolívar Lucero, guayaquileño, al hacer hincapié en que este tipo de servicios todavía no debe reanudarse, "al menos en un mes".

"Yo me pregunto si a todos los pasajeros que vienen de provincias, se les hará la prueba rápida. Está claro que no, porque eso implicaría hacer cientos de cientos a diario. Y al no hacerlas, teniendo en cuenta que el virus sigue vivo, más aún en otras provincias, el riesgo de que en Guayaquil haya un rebrote, es entonces seguro", sentenció.

En un reportaje anterior de EXPRESO, el epidemiólogo Luis Triviño se refirió al tema, al asegurar que la reactivación de este tipo de transporte incluso implica más riesgos que el traslado entre los pasajeros en un aeropuerto. Hizo énfasis en la necesidad de que aún no se permita, a nivel nacional, la circulación de los buses interprovinciales. A su juicio, dar luz verde a esa acción sería sumamente peligroso, puesto que no habría forma de hacer tantos controles y entre la población, el evidente relajamiento que tienen hacia las medidas podría complicar la situación.

El arribo de pasajeros con COVID enciende las alarmas en Guayaquil https://t.co/k3TACY4VhP — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) June 19, 2020

"La gente debe entender que el hecho de que las muertes hayan disminuido, no implica que el virus se ha ido y que en cualquier momento podemos tener un rebrote. Debemos vernos en el espejo del pasado", agregó el también epidemiólogo Mario Paredes en ese entonces; al citar como ejemplo a algunas ciudades de China que, ante un escenario similar (de relajamiento de las medidas), se han visto obligadas a retroceder un paso y nuevamente aislarse.

Durante la reunión, Zúniga se refirió asimismo a los controles que con los pasajeros de vuelos nacionales que llegan o salen de la ciudad, se está haciendo en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

En base al cronograma de TAGSA, la concesionaria de los servicios aeroportuarios de Guayaquil, precisó, respecto a un vuelo de Latam, con destino a Quito, el domingo 21 de junio, de las 65 personas que tenían previsto abordar, una vez que se realizó la prueba a 24, 18 resultaron negativos y 6 positivos para COVID-19 (todos asintomáticos). "Los 6 pasajeros no pudieron viajar a la capital y tuvieron que regresar a sus casas, a cumplir el aislamiento voluntario, supervisado por el Ministerio de Salud Pública", detalló.