Comunidad LGBT+ analiza cancelar el desfile del 'Orgullo Guayaquil'

Preocupadas y con la posibilidad de cancelar el evento, así se muestran las organizaciones que conformamos la gestión, coordinación y comité oficial del ‘Orgullo Guayaquil’, quienes, mediante un comunicado anunciaron a la población LGBT+, familiares, amigos y aliados de la comunidad que han visto con “significativa preocupación” la negativa por parte del Municipio de Guayaquil del permiso al desfile anual.

Según indican, el 'Orgullo Guayaquil' cuenta con el aval internacional desde 2019, por parte Interpride, la organización internacional de los orgullos a nivel mundial. El evento local se desarrolló por primera vez en el año 2000, “gracias a la extinta fundación Famivida, que, en aquella época, los marchantes fuimos gaseados, violentados y esparcidos por la Policía Metropolitana y la Policía Nacional”.

Añaden que en el 2014, el exalcalde Jaime Nebot anunció públicamente que había permitido que se desarrolle el orgullo LGBT+ normalmente, cuestión que fue negada por las organizaciones sociales en los medios. A partir de aquello se otorgó el permiso hasta la fecha”, señala el comunicado.

Con esos antecedentes, el Comité del Orgullo Guayaquil asegura que presentó la solicitud formal, como se ha había hecho cada año. Sin embargo, se negó el permiso para realizar la marcha desde la Av. Olmedo y Malecón, girando por la Av. 9 de Octubre y concluyendo en el Parque Centenario. “Se lo consideró no procedente debido al gran impacto que genera al tránsito vehicular. El mencionado recorrido es de sentido contrario a la avenida 9 de Octubre”.

Para aclarar:



Adjunto los 3 oficios de la Asociación Silueta X, con sus respectivos requerimientos. Así mismo, el oficio de traslado del Ing. Víctor Ponce, director de la dirección de uso del espacio y vía pública al Myr. Manolo Agurto ( Director de control de tránsito de la… https://t.co/M8GF3HdVMn pic.twitter.com/zDUcfgVwao — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) June 21, 2023

En su cuenta de Twitter, el alcalde Aquiles Álvarez precisó que “no estamos en contra de ningún evento, ni de ninguna agrupación en general” y que “los espacios públicos son de los ciudadanos, simplemente tenemos que precautelar el orden y control”.

Adjuntó los tres oficios enviados por la Asociación Silueta X, con sus respectivos requerimientos, así como los oficios de traslado del ingeniero Víctor Ponce, director de la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública al mayor Manolo Agurto (director de Control de Tránsito de la Agencia de Tránsito y Movilidad -ATM-), en el cual se le solicita que elabore un informe sobre si el evento generaría impacto vial en el entorno de la ruta propuesta.

En base al análisis, la ingeniera María Belén Zambrano (jefa de la ocupación de la Vía Pública), le contesta a la Asociación Silueta X, que “no es procedente y, se sugiere que el evento sea realizado en la avenida Paseo del parque, del Parque Samanes (carriles centrales), debido a que cuenta con una distancia de 2,5 km”, con el respaldo de la ATM y la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), para precautelar el orden...”, publicó el burgomaestre.

Se sugirió que el evento se realice en la avenida Paseo del parque, del Parque Samanes, en el norte de Guayaquil. CHRISTIAN VASCONEZ

Referente a la solicitud de cooperación para: “plataforma, luces, sonido y pantalla", el alcalde manifestó que “no procede por tema de recursos que hoy son limitados dentro del MIMG (Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil). “Nosotros como MIMG, tomamos decisiones pensando en la colectividad en general, siempre con objetividad, no nos oponemos a la realización de ningún evento en particular, siempre que se maneje dentro del orden y recomendaciones técnicas que las autoridades locales dispongan”, añadió.

Ante la respuesta el Comité del Orgullo Guayaquil manifiesta que existen claras evidencias que se trata de una actuación no solo discriminatoria, sino homo-les-trans-odiante. “El desplazarnos a un extremo de la ciudad es desconocer lo emblemático e icónico que es para las luchas sociales está avenida. Además de esto, coloca en peligro nuestras vidas. El Parque Samanes, sugerido para realizar el Orgullo Guayaquil por las autoridades municipales, según oficio de respuesta DUEVP-JVP-2023-3080, actualmente se encuentra descuidado, sin luces, pero sobre todo altamente peligroso”, indicaron los directivos.

“Ni en las administraciones más adversas, como las de Jaime Nebot o Cynthia Viteri, conocidas por los guayaquileños como conservadoras, la población LGBT+, familiares, amigos y aliados, han sido desplazados, menoscabados o denigrados. Estamos realmente sorprendidos, al entender que esta se trataba de una administración incluyente, progresista y que se diferenciaba de sus antecesores...”, señala el comunicado en el que además mencionan que han levantado la alerta a todas las organizaciones del Orgullo Ecuador y a nivel internacional para evaluar la posible cancelación del evento de este año.