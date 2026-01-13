¿Cómo evitar multas de la ATM por placas ilegibles en Guayaquil?

Guía para canjear identificativos, los costos con el nuevo salario y elude la retención vehicular

GENERADO POR IA. Algunos vehículos circulan con placas deterioradas por la ciudad.

Para evitar sanciones en Guayaquil, los conductores deben reemplazar inmediatamente las placas de papel o deterioradas por láminas metálicas o provisionales rígidas vigentes. Desde noviembre de 2025, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) aplica una política de tolerancia cero que conlleva una multa del 50 % del Salario Básico Unificado (SBU) y la retención obligatoria del automotor por siete días.

¿Cuánto costarán las multas por placas en 2026?

La diferencia entre la normativa nacional y la local es drástica. Mientras el COIP establece sanciones enfocadas en la licencia, la Ordenanza Municipal de Guayaquil ataca el patrimonio y la movilidad del conductor. Con el incremento del Salario Básico Unificado a $ 482 para 2026, las infracciones se encarecieron automáticamente desde el 1 de enero.

Becas Fundación Carolina 2026: guía paso a paso para aplicar desde Ecuador Leer más

En cuanto al desglose de valores que regirán en el Puerto Principal, la normativa local de la ATM establece que circular con placas de papel o ilegibles acarreará en 2026 una sanción económica de $ 241,00, sumado a la retención obligatoria del vehículo por siete días; por otro lado, bajo el COIP (normativa nacional), la infracción por placas alteradas u ocultas representa una multa de $ 144,60 y la reducción de 6 puntos en la licencia.

Para los agentes civiles de tránsito, no hay subjetividad. Una placa se considera ilegal o sujeta a sanción si presenta cualquiera de estas características técnicas:

-Pérdida de reflectividad: La lámina blanca no brilla ante la luz o cámaras.

-Desgaste: Caracteres (letras y números) despintados o borrosos.

- Obstrucción: Uso de marcos, micas oscuras o mallas "antirradar".

- Material no autorizado: Impresiones en papel bond o cartulina (prohibidas desde el 1 de noviembre de 2025).

Guía paso a paso: ¿Cómo obtener el duplicado de placas?

Si tus láminas están dañadas o fueron robadas, el trámite debe realizarse en conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la ATM. Sigue esta ruta crítica para regularizar tu situación:

Pago de la especie (ANT): Genera la orden de pago en la web de la ANT por "Duplicado de Placas Metálicas". El costo es de $ 23.00 para autos y $ 13.00 para motos. Cancela en bancos autorizados. Improntas (SGS): Agenda un turno en la web de la ATM para "Trámites de Servicios" en los centros de revisión (Norte, Vía a Daule o Sur). Es obligatorio llevar el vehículo para la toma de improntas de motor y chasis. Validación en ventanilla: Con el pago y las improntas, acércate a la ventanilla universal de la ATM.

Si es por deterioro: Debes entregar las placas viejas.

Si es por robo: Presenta la denuncia realizada en la web del Consejo de la Judicatura (vigencia máxima de 30 días).

Si no hay stock de metal al momento del trámite, la institución entregará una Placa Provisional Rígida con validez de 120 días, documento que otorga inmunidad ante los operativos de control de placas.

La gestión se realiza de lunes a viernes (07:00 a 19:00) y sábados (07:00 a 13:00) en los centros de matriculación:

Norte: Av. Narcisa de Jesús (frente a Terminal Terrestre).

Vía a Daule: Km 10.5 (atrás del Paseo Shopping).

Sur: Av. 25 de Julio (cerca del Puerto Marítimo).

Es vital recordar que la denuncia de robo por sí sola no es un salvoconducto indefinido. Tiene una validez legal de apenas 30 días; pasado ese lapso, el vehículo será retenido si no cuenta con el trámite de reposición iniciado y la placa provisional instalada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!