Comercio afuera del Hospital Teodoro Maldonado: esto pasó con un puesto informal

En los alrededores de este hospital del IESS, la movilidad peatonal se complica por la ocupación y el mal estado de aceras

Agentes de Segura EP desalojaron a comerciantes autónomos que estaban en una de las aceras del hospital del IESS, en el sur de Guayaquil.

Un puesto de venta de bebidas y alimentos fue desalojado este lunes 17 de noviembre de una de las aceras del hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Agentes de control metropolitano acudieron a las afueras del área de Emergencia del hospital, en el sur de Guayaquil, donde se ubicaban comerciantes autónomos, informó la empresa municipal Segura.

Una pareja de vendedores fue desalojada en este operativo, que "permitió la liberación de aceras y áreas de tránsito peatonal, priorizando la circulación segura de pacientes y personas con movilidad reducida", resaltó la institución.

Segura EP advirtió que esta es un área cercana a la atención médica, por lo que difundieron las normativas para el uso de la vía pública.

1.- Agentes de Control Municipal ejecutaron un operativo de ordenamiento del espacio público en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y proceder al retiro de comerciantes autónomos no regularizados.



⬇️ pic.twitter.com/urX6wUzvi1 — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) November 17, 2025

Aceras en mal estado y rampas destruidas

Falta de planificación en Guayaquil inquieta a puertas del máster plan 2050 Leer más

Durante un recorrido hecho por EXPRESO, en abril del 2025, se constató cómo en los alrededores del hospital Teodoro Maldonado, movilizarse a pie o en silla de ruedas es tarea complicada.

A la ocupación de las aceras se suma el mal estado de la infraestructura, incluso con rampas para la movilidad reducida que están destruidas, lo que hace prácticamente imposible circular.

Otro de los problemas que enfrentan diariamente los peatones en Guayaquil es el bloqueo de los espacios peatonales por conductores que estacionan sus vehículos sobre las aceras, según recogió EXPRESO.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!