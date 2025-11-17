Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

comercio autónomo afuera del hospital Teodoro Maldonado Carbo
Agentes de Segura EP desalojaron a comerciantes autónomos que estaban en una de las aceras del hospital del IESS, en el sur de Guayaquil.CORTESÍA DE SEGURA EP

Comercio afuera del Hospital Teodoro Maldonado: esto pasó con un puesto informal

En los alrededores de este hospital del IESS, la movilidad peatonal se complica por la ocupación y el mal estado de aceras

Un puesto de venta de bebidas y alimentos fue desalojado este lunes 17 de noviembre de una de las aceras del hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

RELACIONADAS

Agentes de control metropolitano acudieron a las afueras del área de Emergencia del hospital, en el sur de Guayaquil, donde se ubicaban comerciantes autónomos, informó la empresa municipal Segura.

Una pareja de vendedores fue desalojada en este operativo, que "permitió la liberación de aceras y áreas de tránsito peatonal, priorizando la circulación segura de pacientes y personas con movilidad reducida", resaltó la institución.

Segura EP advirtió que esta es un área cercana a la atención médica, por lo que difundieron las normativas para el uso de la vía pública.

RELACIONADAS

Aceras en mal estado y rampas destruidas 

vista aérea del norte de Guayaquil

Falta de planificación en Guayaquil inquieta a puertas del máster plan 2050

Leer más

Durante un recorrido hecho por EXPRESO, en abril del 2025, se constató cómo en los alrededores del hospital Teodoro Maldonado, movilizarse a pie o en silla de ruedas es tarea complicada.

A la ocupación de las aceras se suma el mal estado de la infraestructura, incluso con rampas para la movilidad reducida que están destruidas, lo que hace prácticamente imposible circular.

Otro de los problemas que enfrentan diariamente los peatones en Guayaquil es el bloqueo de los espacios peatonales por conductores que estacionan sus vehículos sobre las aceras, según recogió EXPRESO.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Comercio afuera del Hospital Teodoro Maldonado: esto pasó con un puesto informal

  2. Riesgo país de Ecuador subió 38 puntos tras el triunfo del No en la consulta popular

  3. Renuncias en el gabinete de Noboa: Carondelet aclara que es un procedimiento habitual

  4. Tráfico aéreo en EE.UU. vuelve a la normalidad tras el cierre federal

  5. Alerta por frío extremo y fuertes vientos en el norte de México

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga: “La realidad no se maquilla” tras resultados de la consulta popular 2025

  2. Michael Morales en el top del ranking UFC: ¿En qué puesto está luego de la victoria?

  3. Dónde ver HOY EN VIVO Emelec vs Liga de Quito por Copa Ecuador: hora e hinchada

  4. Ecuador vs. Nueva Zelanda la alineación de Beccacece para jugar en Nueva Jersey

  5. ¿Ganó el SÍ o el NO en Guayaquil? Resultados oficiales consulta popular CNE

Te recomendamos