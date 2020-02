El cobro por el uso de parqueo en el Policentro afecta a los pacientes

Que los pacientes de la clínica Kennedy se la pasan buscando estacionamiento en los alrededores del centro hospitalario, ubicado en la ciudadela del mismo nombre; es lo que perciben las decenas de cuidadores de parqueaderos privados desde el lunes pasado, que el Policentro empezó a cobrar por el uso de los espacios, pasadas las dos horas.

A Julian Beltrán, quien llegó al sitio para acompañar a Adela Montalvo, su madre, a una consulta con el gastroenterólogo, le tomó 25 minutos encontrar un espacio y lejos de la entrada que lo conduce al consultorio.

“He dado vueltas y vueltas, y he tenido que aparcar así porque posiblemente internaré a mi madre. Solo la consulta nos tomará casi tres horas, por los exámenes”, dijo, desde el 1er Callejón 11 NO, donde dejó su auto (a cinco cuadras del hospital), al lamentar que ahora se deba pagar -siempre que no se consuma más de $ 25 en el mall- $ 3 dólares por cada hora o fracción, a partir de la cuarta hora de estar parqueado.

Di varias vueltas, avancé varias cuadras para

encontrar un parqueo. Aquí hace falta una

torre de parqueo para los pacientes. Debieron

pensar en ello cuando en el sector, los

centros médicos empezaron a multiplicarse. MARCOS MENDOZA,

usuario de la clínica Kennedy

Como él, a escasas cuadras de donde se encontraba Osvaldo Garnica y Josué Escandón, ambos parientes de dos hospitalizados, estacionaron sus autos en la avenida 11, al pie de la Federación Ecuatoriana de Béisbol y algo lejos también de la clínica.

“No pude hacer otra cosa porque demoraré. Todos los días y por al menos una semana, cuidaré a mi padre hasta las 15:00. Paso seis horas o hasta más aquí. Hasta el viernes, lo reconozco, usé el estacionamiento del Policentro porque era gratuito. Ahora estoy buscando lo que resulte más barato...”. Y en esa área, advierte Escandón, donde los espacios son vigilados por dos cuidadores de chaleco naranja, cobran $ 1 por cada hora de uso.

“Me conviene y me toca confiar en que los cuidadores van a resguardar mi auto, aunque siempre queda el miedo a que llegue un delincuente y te roben los accesorios”, piensa.

Respecto a los médicos del grupo hospitalario, estos no se ven afectados puesto que, a decir de la administración, tienen dos torres de parqueo, una de ellas de tres pisos; además de otro espacio externo de dos plantas.

Demoré 20 minutos en encontrar un espacio.

Ahora que es más complejo aparcar en

el centro comercial, es necesario pensar en

otra opción para los pacientes y clientes de

las clínicas. Es también lo justo. PEDRO PILAY,

paciente de la clínica Kennedy

Patricia Cedeño, quien labora con su hermana, la doctora Cecilia Cedeño, una de las administradoras de la clínica Kennedy, lo precisó; al manifestar además que no todos los pacientes o sus familiares se ven afectados, ya que el centro comercial da dos horas gratuitas de estacionamiento, como lo publicó ayer este Diario.

“Hay quienes seguirán utilizando ese espacio, sobre todo si las consultas no son largas...”. Ana María Gutiérrez, quien llegó al sitio para un chequeo con el oftalmólogo, es una de ellas. No estará más de una hora, pero para no sentirse mal por ocupar un sitio que no le corresponde, luego -relata- almorzará en el mall. “Así la conciencia no me pesa tanto”, señala.

En los alrededores de la clínica, donde hay otras decenas de centros y consultorios, al mediodía de ayer había sin embargo espacios de parqueo vacíos. En ellos había conos que indicaban que el sitio estaba ya separado. “Allí no puede estacionarse, avance, avance. Eso es para los médicos y los pacientes (adultos mayores o discapacitados), se escuchó decir reiteradas veces.

Parqueo. En los centros médicos aledaños, son evidentes los espacios destinados a los médicos y los pacientes que se atienden en ellos. Jimmy Negrete

Para los usuarios, es necesario que los dueños de los centros hospitalarios se unan para construir una torre de parqueo que dé cabida a todos. “Podrían unirse e invertir en ello. Ver tantos carros a los costados, cerquísima de las casas, también molesta a los residentes. Prevalece el desorden, la bulla. Sería bueno que aquí se priorice al peatón”, sugirió Mónica Bourne, quien vive en la calle Francisco Urbina Jado.