Clínica Guayaquil suspende servicios: ¿A dónde deben ir los pacientes del MSP?

La Clínica Guayaquil informó días atrás que suspendió la atención a pacientes derivados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), una decisión que ha generado inquietud entre usuarios y familiares que acudían a este centro privado como parte de la red del sistema público.

El anuncio se dio en medio de un complejo escenario financiero que atraviesa la casa de salud, según lo expuesto por su director.

¿A dónde deben ir los pacientes del MSP?

Ante este panorama, surge una de las principales dudas ciudadanas: ¿a dónde deben acudir ahora los pacientes del MSP? Desde el sistema público se mantiene habilitada la red estatal de hospitales y centros de salud en Guayaquil, donde los usuarios pueden continuar recibiendo atención médica sin interrupciones.

Entre los hospitales públicos que siguen operativos se encuentran el Hospital Abel Gilbert Pontón, en el Suburbio; el Hospital Guasmo Sur; el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante y el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. A ellos se suman decenas de centros de salud Tipo A, B y C distribuidos en sectores como Febres Cordero, Tarqui y Rocafuerte, que atienden consultas y derivaciones según cada caso.

La Clínica Guayaquil, sin embargo, aclaró que no ha cerrado completamente sus puertas. Los pacientes afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), así como a los sistemas de seguridad social de la Policía Nacional (Isspol) y de las Fuerzas Armadas (Issfa), continúan recibiendo atención con normalidad, al igual que quienes acuden de forma particular.

Las reacciones del director del hospital del MSP y sus razones

El médico Roberto Gilbert ha hablado sobre la situación de la casa de salud. FREDDY RDORIGUEZ/EXPRESO

El director de la institución, Robert Gilbert Febres Cordero, reconoció que la decisión de suspender el convenio con el MSP fue compleja y dolorosa, tanto para el personal médico como para el administrativo. No obstante, señaló que la acumulación de obligaciones económicas incluso ha derivado en conflictos legales con proveedores, lo que agravó la situación financiera.

De acuerdo con la información difundida, la suspensión responde a deudas acumuladas, retrasos prolongados en los pagos y la pérdida de crédito con proveedores de insumos médicos. Esta situación, explicó la administración de la clínica, dificulta sostener tratamientos y procedimientos de alta complejidad, que requieren financiamiento constante y materiales especializados.

Hasta el momento no ha existido una respuesta oficial por parte del Ministerio de Salud Pública. Mientras tanto, los pacientes del MSP pueden acudir a los hospitales públicos habilitados y mantenerse informados a través de los canales institucionales.

