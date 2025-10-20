Municipio clausura veterinaria en Samanes 1: Esto fue lo que encontraron

El local que funcionaba como hospital y hospedaje de mascotas operaba sin los permisos requeridos en el norte de Guayaquil #

El Municipio de Guayaquil clausuró una clínica veterinaria en la ciudadela Samanes 1 que operaba sin los permisos de funcionamiento requeridos. La intervención se activó tras denuncias ciudadanas recibidas en la línea 181, que alertaron sobre irregularidades en el establecimiento.

¿Qué irregularidades se detectaron en el operativo?

La inspección, realizada por la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales (Proanimal) junto a Justicia y Vigilancia y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, constató varias faltas graves.

Imágenes del consultorio clausurado. CORTESÍA

El local funcionaba como hospital veterinario, centro de estética y hospedaje para animales de compañía sin la debida autorización municipal.

Según el Cabildo, el establecimiento no contaba con el certificado de aprobación de Proanimal para la atención, servicios y alojamiento de mascotas, incumpliendo la Ordenanza Municipal vigente.

Insalubridad en parrilladas de Sauces 4: Arcsa cierra local por presencia de roedores Leer más

“Trabajamos dentro del marco legal, coordinadamente con Justicia y Vigilancia, para garantizar que los establecimientos cumplan la normativa. Invitamos a la ciudadanía a denunciar y a los locales a mantener su documentación en regla”, indicó Carlos Román, director de Proanimal.

La inspección detalló contravenciones a los artículos 8, 13, 56.4, 57.3, 57.4 y 58 de la normativa. Estas se consideran infracciones muy graves por incumplir las especificaciones técnicas y certificados necesarios para operar.

Como resultado inmediato, se procedió a la clausura del local. Además, los propietarios podrían enfrentar multas que oscilan entre tres y siete salarios básicos unificados. Esto equivale a un rango de $1.380 a $3.220, decisión que tomará la comisaría animal.

Durante el operativo se encontraron cuatro animales en el lugar. Las autoridades informaron que todos fueron reubicados de forma segura:

Un perro que estaba en peluquería fue retirado por su tutora.

Dos mascotas en hospedaje se entregaron a un responsable autorizado por su dueña.

Un gato, perteneciente al propietario del local, quedó bajo su cuidado.

Clausura del local CORTESÍA

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!