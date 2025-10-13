Insalubridad en parrilladas de Sauces 4: Arcsa cierra local por presencia de roedores

El restaurante presentaba un alto nivel de suciedad; los alimentos eran guardados en forma antihigiénica

Continúan registrándose casos de insalubridad en restaurantes de Guayaquil. La proliferación de plagas, el desaseo y la venta de alimentos en mal estado han sido una constante en varios establecimientos ubicados en distintas zonas del Puerto Principal.

La noche de este domingo 12 de octubre, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) difundió imágenes de un restaurante de parrilladas en la ciudadela Sauces 4, en el norte de Guayaquil, donde se encontraron indicios de presencia de roedores, como deposiciones y cartones roídos.

"Encima del refrigerador tenían la casa del roedor", expresa el narrador del video en el que se muestra las irregularidades halladas en el establecimiento, mostrando una caja de recipientes con deposiciones de roedores. Asimismo, se evidenció que varias áreas del local presentaban un alto nivel de suciedad.

Los alimentos eran guardados en forma antihigiénica, y los electrodomésticos presentaban óxido y estaban sucios. Los técnicos de Arcsa también observaron grasa en las paredes y el techo del restaurante. También se evidenció cables expuestos sin ningún tipo de protección.

El restaurante de parrilladas de Sauces 4 fue clausurado por Arcsa

Personal de esa dependencia gubernamental decidió clausurar el restaurante de parrilladas de Sauces 4 debido al estado en que se encontraba el local y a las deficiencias detectadas en el procesamiento de los alimentos que se servían a los clientes.

La institución detalló que el restaurante podrá ser abierto nuevamente una vez que apliquen las medidas correctivas. En redes sociales, la ciudadanía sugirió que este tipo de operativos se repliquen en establecimientos del centro de Guayaquil.

