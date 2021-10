“Dos motorizados robaron en la fila de un banco otra vez. Una balacera más en Guayaquil. ¿Hasta cuándo seguimos con esta estupidez de hacer filas fuera de las entidades bancarias? Hasta cuándo, teniendo en cuenta que aquí te matan hasta por respirar”, se quejó el ciudadano Christopher Sacoto, al enterarse de lo ocurrido en el centro comercial (ver nota adjunta).

Ayer otro delito generado por ‘sacapintas’ puso en alerta a la ciudadanía, que dice estar harta de vivir encerrada y con miedo a ser lastimada, ya no solo en los sitios considerados rojos o vulnerables, sino que turísticos, comerciales y en los mismos barrios. El pasado 12 de octubre, un caso similar al registrado ayer se reportó en un mall del norte, donde un hombre resultó herido por un impacto de bala, mientras hacía la fila para entrar al banco.

Un hombre resultó herido este martes 12 de octubre dentro de un centro comercial del norte de Guayaquil, tras recibir un disparo en las piernas durante un intento de asalto. — Diario Expreso (@Expresoec) October 12, 2021

Dada la actual situación de inseguridad en que vivimos, cada entidad bancaria debería tener por lo menos un policía afuera del establecimiento (...) Se deben tomar medidas más drásticas.

Alberto Vera,

usuario, arquitecto

“Son ya tres casos solo este mes. No queremos más filas, tampoco más disparos. Entre más filas hago, más expuesta estoy a los balazos... Eliminen los aforos, hagan que más ojos vigilen las áreas, entreguen tiques, contraten más personal, cambien las jornadas. Hagan lo que tengan que hacer, pero no dejen que seamos más vulnerados”, pidió la cliente Tatiana Mejía, desde los exteriores de un banco ubicado en pleno centro del Puerto Principal, a la banca, la Policía y el mismo COE Cantonal.

La ciudadanía La ciudadanía. Reclama a las autoridades analizar y cambiar las leyes. Piden rigurosidad en las penas, incluidas aquellas para el menor de edad que delinque.

Este es el escenario diario en las entidades bancarias, al menos hasta cerca de las 14:00. Alex Lima

Mejía, quien por temor a ser víctima de los ‘sacapintas’, llegó acompañada de su esposo, quien no hacía la cola pero llevaba el dinero, reconoció a este Diario sentirse nerviosa. “Veo guardias, pero me siento insegura, tal como me siento en los semáforos, el mercado, en un taxi o en bus, o camino a la iglesia. Solo quiero irme de aquí, del banco y de Guayaquil. Si tan solo pudiera”, lamenta; mientras hace un llamado a que el COE incremente el porcentaje del aforo permitido, que ahora está en 75 %.

“Si en la reciente sesión solemne por las fiestas de Guayaquil, la alcaldesa Cynthia Viteri permitió que la ciudadanía esté pegada, una con otra, con o sin mascarilla; si permite que lo mismo pase en los buses, ¿cuál es el problema de que estemos al 90 o 100 % del aforo en los bancos? Aquí hay un doble discurso y está clarísimo”, se quejó, a la vez, Ramiro Moreano, quien pidió al COE y al Cabildo que piense en la posibilidad de ser más flexible.

Que hagamos filas que nunca terminan cuando Guayaquil está como está, es absurdo. Corremos el riesgo a que nos maten. En los bancos se deberían habilitar más cajas de atención.

Magaly Castellano,

usuaria y comerciante

“Con los ladrones merodeándonos, no es lo más sano estar a vista y paciencia de ellos. La misma Policía dice que no expongamos cosas de valor. Y si llevamos con nosotros dinero y nos tienen así en la calle, ¿entonces qué quieren que hagamos? Todas las autoridades deberían sumarse a la ayuda”, agregó Milton Narváez, desde una agencia bancaria de la Rodolfo Baquerizo, donde las colas se extienden hasta por dos o tres cuadras, en las aceras.

Alberto Vera, también usuario de un banco, plantea que cada entidad tenga por lo menos un policía afuera de sus establecimientos; y que, aquellos cuyas infraestructuras sean más grandes, dejen pasar a los usuarios. “Vemos que así estén los policías, los militares, los robos siguen. Ayer y hoy vi que de un par de motos se bajaron abiertamente entre los vehículos a asaltar. Guayaquil está perdida”, lamentó.

Frente a esta realidad, EXPRESO consultó a la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) sobre si prevé tomar medidas y de qué tipo, y si es posible extender el aforo o aplicar otra metodología que evite que los usuarios queden expuestos al delito; pero, a través de su Departamento de Comunicación, aseguró que estaban procesando ya las respuestas y que las harían llegar en las próximas horas.

En los bancos pueden tomar cien medidas, que nada cambiará si las leyes no se fortalecen. Si al delincuente se lo sigue protegiendo como ahora, todo va a seguir igual o peor en la ciudad.

Eduardo Rosado,

ciudadano

El coronel Nelson Sotomayor, jefe policial del distrito Modelo, manifestó que se han mantenido reuniones con los directivos de centros comerciales, para buscar alternativas que permitan evitar futuros asaltos. Uno de los aspectos en análisis son las columnas que hacen los usuarios de bancos afuera de estas instituciones, siendo más vulnerables a la delincuencia.

Para otros ciudadanos, como Luis Chica, quien habita en la Alborada, sería ideal que se monitoree a quienes rondan los establecimientos, pero también al personal que trabaja en ellos. “No es nuevo que la información que obtienen los ‘sacapintas’, suele salir del mismo personal. Lamentablemente ahora uno debe desconfiar de todo. Por lo tanto, las medidas deben ser externas e internas”, argumentó.

Respecto al aforo, sin embargo, hay guayaquileños, como José Viteri, que consideran que se debe continuar con el reducido que existe por la pandemia. “Allí no está la solución, lo está sí en la organización. Las entidades que estén dentro de un centro comercial, por ejemplo, podrían ser usadas estrictamente para retirar cantidades superiores y en donde el cliente solicite su dinero en efectivo. Sino, lo ideal sería transferencia y que ese costo sea asumido por la entidad”, sugiere.

Que haya más cajeros, así como ventanilla especializadas para determinados servicios, ayudará. Hay ventanillas automáticas hoy, pero no todas tienen quien te guíe en los procesos.



Geofredo Calle,

líder comunitario

Situación. La policía confirmó que no hubo heridos durante el hecho. Amelia Andrade

Pánico tras intento de robo a una mujer que hacía fila afuera de centro comercial

Delincuentes en moto dispararon en su huida. Guardia evitó el atraco

A 24 horas del asalto a un cliente de un banco ubicado en un centro comercial del norte de Guayaquil, un similar hecho se registró pasado el mediodía de ayer, en el centro-norte de la ciudad, lo que generó una balacera y pánico en quienes observaron el suceso.

El coronel Nelson Sotomayor, jefe policial del distrito Modelo, informó que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta le arrebataron el bolso a una mujer que hacía fila afuera del establecimiento, situado en la avenida San Jorge.

Las entidades bancarias deberían considerar el aumento de aforo, sobre todo para precautelar la seguridad de los usuarios (... ) actualmente se vive una ola de inseguridad en el país (...)

Julio Córdova,

usuario, abogado

Según testigos, un guardia que se percató del hecho disparó a los antisociales, quienes botaron el bolso en que llevaba documentos y 200 dólares para depositar en un banco. “Estos antisociales se deshacen de estas cosas que han sido encontradas y han sido entregadas a la víctima”, refirió Sotomayor. Añadió que, mientras huían de la zona, los delincuentes dispararon para no ser perseguidos y detenidos. “No existe ningún guardia ni ciudadano herido (...)”, dijo el oficial, lo que fue confirmado por usuarios y quienes se percataron de la huida de los asaltantes, quienes blandían sus armas.

Se debería seguir con el aforo reducido y los bancos brinden mayor seguridad a sus clientes (...) lo ideal sería transferencia bancaria y que ese costo sea asumido por la entidad.

José Viteri,

magíster en Salud Pública

Otro caso. En la tarde de ayer, la Policía confirmó que cuatro tipos vestidos con uniformes de agentes de la ATM intentaron robar en una cooperativa de ahorro y crédito en el centro de la ciudad.

Supuestos uniformados de ATM intentaron asaltar una cooperativa de ahorros en Guayaquil

Un guardia de la entidad financiera resultó herido de bala por los pillos.

Por segunda vez en el día, ayer en Guayaquil, una entidad financiera fue el objetivo de los delincuentes. Luego de que asaltaran a una mujer que iba a un banco en un centro comercial, cuatro sujetos intentaron robar en el interior de una cooperativa de ahorro y crédito, ubicada en las calles Escobedo y Francisco de Paula Icaza, en el centro de la ciudad.

El mayor Christian Jácome, jefe de control del distrito 9 de Octubre, refirió que los implicados fueron cuatro individuos "utilizando uniformes posiblemente de la ATM (Autoridad de Tránsito y Movilidad)" de la urbe.

#ALERTA: Cuatro sujetos vestidos con uniformes de agentes de la ATM, intentaron robar en una cooperativa de ahorro y crédito en el centro de Guayaquil. (En desarrollo) pic.twitter.com/6xTdWb3XCA — Diario Expreso (@Expresoec) October 14, 2021

Los pillos, en el forcejeo con los guardias, realizan un disparo y hieren a uno de los celadores en el brazo. El proyectil entró y salió de aquella área corporal.

crisis carcelaria

"Está estable, no compromete órganos vitales", detalló Jácome, añadiendo que por la acción de los custodios no se logró efectuar el delito, que al parecer no iba contra algún usuario, sino que se pretendía tomar el dinero de la entidad. El uniformado finalmente refirió que se determinará a través de las investigaciones posteriores si los uniformes usados por los antisociales eran reales o réplicas.