Al médico veterinario quiteño Fidel Valarezo Hidalgo le robaron 2.000 dólares hace algunos años, cuando llevaba poco tiempo viviendo en Guayaquil. Acababa de salir de un banco cuando un hombre lo abordó con un arma de fuego. Lo botó al piso, le golpeó la cabeza, le apuntó y le arrebató el dinero.

La frustración e impotencia que sintió en ese momento quizá la recordó el pasado viernes 30 de junio, cuando iba de vuelta a su casa después del trabajo y se encontró de frente con una de esas escenas que se han vuelto tan recurrentes en la ciudad: un delincuente empotrado en una moto quitándole sus pertenencias a una mujer indefensa.

Eran las 4:30 de la tarde aproximadamente y estaba entrando a Urdesa. Aunque había algunas personas viendo lo que ocurría, solo él decidió actuar, entre otras cosas, porque el sujeto hizo le ademán de portar un arma.

Un hombre atropelló a un delincuente en Guayaquil: ¿de quién se trata? Leer más

Justo antes de que el delincuente escapara con el bolso de la víctima, Fidel aceleró la camioneta que conducía, que no es de él sino de la empresa para la que trabaja, y arrolló la motocicleta del ladrón en tres ocasiones.

Una cámara de seguridad del sector grabó el momento y alguien publicó las imágenes este lunes 3 de abril en Twitter. El video se hizo viral rápidamente y, según le dice a EXPRESO, le llegaron sus 15 minutos de fama. Aunque algunos han criticado su acción, muchos lo consideran un héroe.

Momento en que Fidel arrolla al ladrón en Urdesa. ARCHIVO PARTICULAR

Hombre que atropelló a delincuente en Urdesa recibe el respaldo ciudadano Leer más

“No soy un héroe. Yo me considero una persona normal, que trabaja, que tiene sus deudas, sus momentos buenos y malos. No soy héroe ni con capa ni sin capa, soy un ecuatoriano más que quiere un mejor país y que cree que realmente no debemos tenerle miedo a la delincuencia”, se desahoga el hombre, quien añade: “si puedo ayudar a alguien que esté en una situación como esa que sufrió la señora, lo hago, porque a mí me pasó y uno se siente impotente, siente ira, rabia, dolor”.

Aunque a su perfil de Twitter comenzaron a llegar cientos de mensajes de apoyo y felicitaciones por su acto, hubo quienes le preguntaron por qué no le pasó el carro por encima al delincuente, por qué no lo mató. Su respuesta fue contundente: “No soy un asesino, solo quería que tuviera su escarmiento”.

Soy un ecuatoriano más que quiere un mejor país Fidel Valarezo Hidalgo

De hecho, asegura que el tercer golpe que le dio a la moto del ladrón fue el más duro, y que se detuvo para no ponerle la camioneta encima al hombre.

Guayaquil: La informalidad y la inseguridad se mezclan en Urdesa Leer más

“Si el tipo hubiera salido corriendo, ahí si le hubiera pasado por encima a la moto o la hubiera quemado o algo”, dijo. En la parte final del video, se ve que Fidel da reversa tratando de alcanzar al criminal que escapa, pero no lo logra. De acuerdo a su versión, lo que buscaba era hacerlo caer para pisar con las llantas traseras la moto.

Una vez el ladrón huye, Fidel se acerca a la mujer, le pregunta cómo está y se ofrece a ayudarla. Estaba asustada, temblando. Acababa de retirar el dinero que le querían robar porque era fin de mes y estaba a escasos metros de su casa, muy seguramente la venían siguiendo. Fidel la subió a su carro, la llevó hasta la puerta de su vivienda y la dejó a salvo.

Feliz Lunes!

Vengo a alegrarles el buen comienzo de semana!

Un héroe sin capa atropello varias veces a un delincuente en moto que acababa de robarle a una señora!

Una caja de antioqueño para ese héroe por favor pic.twitter.com/KMOBh3SEZg — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) July 4, 2023

Este episodio, que según reconoce ha visto en video varias veces, lo hace reflexionar sobre lo que está pasando en el país. "Te juro que si voy a una tienda y me robo un pan me pudro en la cárcel, pero hay gente que tu dices salió en libertad y tenía 20 antecedentes".

Ahora, el veterinario espera encontrar alguna ayuda para reparar los daños de la camioneta de su empresa. De hecho, explica que su jefe y dueño de la camioneta no se ha enterado del incidente porque no usa Twitter.

"La camioneta es de la empresa, trabajo para una compañía que da asesoría técnica. Mi trabajo es así, ir viajando. por suerte mi jefe no tiene redes sociales, salvo que vea por las noticias se va a enterar, ahí me tocará pagar a mí el daño", termina su testimonio entre risas.