Dos carriles del puente de la Unidad Nacional, cerrados por 56 horas

A un día de haber anunciado un cierre en el puente de la Unidad Nacional, el Ministerio de Transporte Público anunció otro, pero más largo. La madrugada de este 22 de agosto se cerró por 8 horas. Ahora lo hará por 56 y la ciudadanía está preocupada.

En julio pasado, como ha venido publicando EXPRESO, los cierres fueron continuos, prácticamente todas las semanas, aunque por razones distintas. En esas ocasiones los bloqueos respondieron a trabajos de mantenimiento que dieron cabida a una serie de congestionamientos y reclamos. Que faltó planificación, que los agentes no facilitaron la fluidez, fueron apenas algunas de las quejas.

¿Por cuánto tiempo permanecerá ahora cerrado el puente?

Según el comunicado emitido este 23 de agosto por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), como parte del proyecto de conservación del Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, desde las 21:00 de este viernes 23 de agosto hasta las 5:00 del lunes 26 de agosto la estructura, en el tramo que conecta a La Puntilla (Samborondón) con Guayaquil, permanecerá cerrado al tráfico vehicular.

Que en la estructura, detalla la cartera de Estado a través de un video, se colocarán nuevas juntas; y que para ello entonces se habilitará un carril de contraflujo, precisó.

En julio pasado, los cierres fueron continuos, prácticamente todas las semanas, aunque por razones distintas. Desde esta noche, se cerrará para cambiar las juntas. Cortesía

Las quejas por parte de la ciudadanía no cesan



Teniendo en cuenta los congestionamientos antes provocados, la ciudadanía -como lo ha venido pidiendo de forma recurrente- solicita que haya suficientes agentes de tránsito en el sitio. Les preocupa que el fin de semana, que la ciudadanía va y viene de La Puntilla a Guayaquil y viceversa para recrearse, se formen tales atascos que los obliguen a pasar horas en el tráfico, como pasó ya hace varias semanas en Durán.

Y es que el pasado 13 de julio, ni una de las medidas previstas para reducir los atascos que la ciudadanía predijo que experimentarían en el Puente de la Unidad Nacional, en el tramo Durán-La Puntilla, lograron su objetivo. Ese día, la estructura permaneció colapsada y las críticas por el tiempo que tomó desplazarse desde un punto a otro se multiplicaron con el pasar de las horas. La noche del 12 de julio habían empezado los trabajos, que duraron también 56 horas.

La queja apuntó a la falta de planificación. “Las autoridades actúan como les da la gana. Es increíble que nadie piense en otra solución, en cerrar menos carriles o por menos días, o en ejecutar solo los trabajos en la madrugada. ¡Bravo!. Nos volvieron a dañar el día”, se quejó entonces Aurelio Morantes, guayaquileño que trabaja en Durán y este 13 de julio tuvo que ir y venir de un territorio a otro al menos tres veces. Su día, dijo, se desarrollaría sobre el puente.

Este fue el escenario que se observó en el puente de la Unidad Nacional el fin de semana del 13 y 14 de julio, en el tramo que conecta a Durán con La Puntilla. Francisco Flores

Hoy, a vísperas del cierre, los conductores piensan que el colapso será similar. "Lo que se vivió en el tramo de Durán, lo experimentaremos ahora. No me arriesgaré, no saldré de casa. Estoy harta de vivir entre tráfico, bocinazos y un colapso que no lo frena nadie", señaló Richard Villavicencio, guayaquileño.

