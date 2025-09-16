Expreso
Mantenimiento del aeropuerto José Joaquín de Olmedo
La repavimentación de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo se realiza aproximadamente cada seis años, debido a la vida útil del asfalto y a la demanda de operaciones.Archivo

Cierre aeropuerto de Guayaquil: Así se realiza la intervención sobre la pista

La pista del José Joaquín de Olmedo recibe un fresado para renovar el asfalto que ya cumplió su vida útil

El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo suspende, desde hoy temporalmente, sus operaciones aéreas en dos periodos de septiembre debido a trabajos de mantenimiento en la pista principal.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) informó que la intervención fue autorizada a la concesionaria TAGSA, con el objetivo de preservar en óptimas condiciones la infraestructura aeroportuaria y reforzar la seguridad de los vuelos y la calidad del servicio en la terminal.

(Le puede interesar leer: Operativo en el aeropuerto de Guayaquil frustra el envío de 24 cangrejos rojos

Fechas de cierre

  • Desde este  martes 16 de septiembre a las 09:00 al jueves 18 de septiembre a las 12:00.

  • Del martes 23 de septiembre a las 09:00 al jueves 25 de septiembre a las 12:00.
La DGAC y TAGSA coordinan con aerolíneas los cierres programados para mantener la pista en condiciones seguras y con estándares internacionales.
Inseguridad Guayaquil

Guayaquil: ¿a quién pedir ayuda en caso de emergencias o delitos en la ciudad?

Leer más

Durante estos intervalos, el aeropuerto permanecerá cerrado para despegues y aterrizajes, lo que obligará a las aerolíneas a reprogramar o trasladar vuelos hacia otras terminales del país. La DGAC señaló que las compañías ya fueron notificadas con anticipación, pues en esos horarios existen itinerarios nacionales e internacionales previstos.

(Lo invitamos a leer: “Ya lo veía venir”: Marcela Aguiñaga responde a oficio que frena obra en Los Ceibos

Medidas previstas para los usuarios

La autoridad recalcó que los pasajeros deberán mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer cambios de horarios, reubicación de vuelos o alternativas de conexión. También recomendó informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar confusión generada por rumores.

Los cierres del aeropuerto de Guayaquil serán del 16 al 18 y del 23 al 25 de septiembre. Las aerolíneas deberán reprogramar vuelos y los usuarios consultar canales oficiales.

¿En qué consiste la intervención?

Mauro Freire, jefe de Relaciones Públicas y Comunicación de TAGSA, explicó que los trabajos consisten en un fresado de la pista, es decir, retirar el asfalto que ya cumplió su vida útil y reemplazarlo por uno nuevo.

Tráfico en Samborondón

Samborondón: la avenida que promete progreso y entrega caos

Leer más

Es obligación y compromiso de TAGSA velar por la seguridad de las operaciones aéreas, y dentro de aquello está la repavimentación de la pista de aterrizaje. Estos trabajos se realizan cada seis años, en función de la vida útil del asfalto”, indicó.

(Le puede interesar leer: Llegó la cimentación: paso elevado de la avenida del Bombero comienza a tomar forma

La inversión destinada a esta obra asciende a 2,8 millones de dólares. Según la concesionaria, los cierres se coordinan directamente con las aerolíneas para garantizar una operación segura.

De acuerdo con la DGAC, este tipo de cierres programados son habituales en aeropuertos de alto tráfico, donde el desgaste de la pista requiere mantenimiento especializado para asegurar que la terminal mantenga los estándares internacionales de seguridad.

