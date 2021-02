Christian Sarmiento: “La única compensación ahora factible es incrementar la tarifa”

Guayaquil tiene 65 cooperativas de transporte que ofrecen servicio con 2.700 unidades. La Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug) acoge a 45 de esas empresas. Las otras 20 pertenecen a la Unión Provincial de Cooperativas de Transportistas Urbanos del Guayas (Uprocotug). Christian Sarmiento, presidente de Fetug desde diciembre de 2020, cuando tomó el cargo de César Carranza, habla a EXPRESO un día después de que el gremio amenazó con que los buses trabajen menos horas, si no se llega a acuerdos en torno a la exigencia de que se compense el incremento del diésel.

¿En qué condiciones halló a la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas cuando lo nombraron presidente?

En condiciones difíciles. Ha faltado comunicación entre la federación y los transportistas. Hubo desunión. Hay una división dentro del gremio y ese, después de la crisis, es nuestro principal reto hoy. Tenemos muchas tareas pendientes en torno al servicio. Hay que trabajar mucho. Y en deudas, la banca no ha sido consecuente. Creo que rodeamos los 70 millones de dólares en deuda, una cifra incobrable.

El escenario con el costo del diésel es claro para quienes conocen de finanzas. No hay posibilidades de sostener el precio por debajo del mercado internacional. ¿Cuál es la opción?

Por la situación del Gobierno desde el anterior mandato hay un déficit. Se tomó la decisión de liberar el precio del combustible, por el acuerdo que hicieron con el Fondo Monetario Internacional, pero debieron pensar en el impacto de esa decisión al transporte en todas sus modalidades. Hay afectaciones. No solo en la movilidad pública, sino también en áreas productivas, como la industria pesquera. La opción es revisar las opciones. Esperamos que los diálogos sean fructíferos.

Realidad En Ecuador, se consumen 1.300 millones de galones de diésel al año. Su valor, -$ 1,33, pese a la liberación del precio del combustible, está muy por debajo del valor internacional, que bordea los $ 3,3 el galón. La insostenibilidad del subsidio choca con la crisis del transporte público, que dice tener sus estrategias.

Hay un antes y un después de la pandemia. Sabemos que la crisis los golpeó, como a la metrovía. ¿Podemos hablar de cifras?

Antes de la pandemia ya había problemas. Las mejores líneas mueven alrededor de 600 pasajeros. Por la COVID-19, esa cifra no llega, promedio, ni a 400 pasajeros por bus. Esto es, hoy movemos a cerca de un millón de personas por día. Con la situación del precio del diésel, estamos gastando de diez a doce dólares más por unidad, para completar la jornada de 05:00 a 22:00. Eso se suma al incremento en costos de operatividad, mantenimiento y otros rubros. Tampoco es sostenible para nosotros la situación.

¿Qué exactamente intentaron implementar el lunes pasado, cuando amenazaron con no operar la jornada completa?

Decidimos usar el presupuesto que invertimos antes de que suba el combustible durante la jornada. Eso reduce el tiempo en recorrido. De allí que se estimó que las unidades se retiren desde las 16:30 y ya no a las diez de la noche. Hay un plan presupuestario que se ve afectado. Nosotros no podemos. Por eso esta alternativa. Sabemos que causará desabastecimiento, pero no podemos hacer más.

Con la metrovía, quieren mantener la idea de un modelo exitoso que no existe. Es la verdad. Christian Sarmiento, presidente de Fetug.

Pero esa alternativa, como le llama, fue disuadida por la autoridad. ¿Y ahora qué?

La autoridad, tanto gubernamental como local, está muy preocupada por la situación. Está claro para ellos que la culpa no es del transportista. Saben que sencillamente no tenemos recursos para gestionar esas horas adicionales.

Llama la atención que no hayan sido considerados en el fondo que se aprobó para ayudar a la metrovía. ¿Por qué los buses no fueron incluidos en esa agenda?

La metrovía está en la quiebra desde antes de la pandemia. Yo también hago esa pregunta. ¿Por qué no ayudan también al transporte convencional? Supongo que se enfocan en la metrovía porque el servicio no puede parar. Quieren mantener la idea de un modelo exitoso que no existe. Es la verdad. Y lo sé porque también tengo unidades allí, en Metrobastión. Quizás no se tomó en cuenta a los buses porque no tienen la capacidad para hacerlo

Con el escenario que reconoce. Aquel en el que admite que quizás las autoridades no puedan asumir el subsidio, ¿qué opción queda?

No tenemos interés de lastimar a nadie. La única compensación ahora factible es incrementar la tarifa, sin papeleos, sin problemas de Contraloría. Necesitamos una inyección que alivie, para poder pagar las deudas que tenemos.