Choque de dos tráileres genera una fuerte congestión vehicular en la vía a Daule

El accidente de tránsito se registró pasadas las 05:00 de este jueves 15 de enero; hay quejas de conductores

El accidente de tránsito en la vía a Daule involucró a dos tráileres, la madrugada de este jueves 15 de enero.

Dos tráileres chocaron en el kilómetro 19 de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil, la madrugada de este jueves 15 de enero. El hecho generó un intenso congestionamiento vehicular en la zona.

En videos difundidos en redes sociales se observa a uno de los vehículos pesados bloqueando la vía, tras impactar contra el otro tráiler. El accidente de tránsito se registró pasadas las 05:00 frente a la Penitenciaría del Litoral, en sentido hacia Ciudad Santiago, según la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

A las 06:46, la Prefectura del Guayas indicó que una de las grúas del peaje Chivería retiró a los vehículos accidentados de la vía, que quedó habilitada al tránsito.

Sin embargo, el siniestro generó un intenso congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la vía. Pasadas las 07:30, el colapso vial se mantenía en el sentido hacia el centro de la ciudad, según conductores que se mantenían atrapados en el atolladero.

"No es posible que cada vez que hay un accidente perdamos hasta dos horas en el tráfico, debe haber una solución urgente a este problema", señaló Óscar Malavé, conductor.

🚨Continúa el #AltoFlujoVehicular en la Vía a Daule, km 14, frente a Mabe, en ambos sentidos, debido a un #Siniestro de tránsito.



Conduzca con precaución y evite contratiempos.#CiudadDeTodos https://t.co/m6YcD6ls3x pic.twitter.com/w09yGU64CA — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) January 15, 2026

Accidente en Puente Lucía: Muerte de menor y reclamo de habitantes

Este accidente se registró horas después de otro siniestro en la misma vía, que acabó con la vida de una menor de edad cuando se dirigía con su madre a la escuela.

El hecho ocurrió a las 07:14 del miércoles 14, en el kilómetro 27 de la vía a Daule, cerca de la cooperativa 11 de Septiembre, en el sector de Puente Lucía. Un camión arrolló a la niña, quien murió al instante, mientras su madre resultó herida de gravedad.

Indignados por este hecho y por los reiterados accidentes en la zona, habitantes de la cooperativa 11 de Septiembre bloquearon la vía y quemaron llantas como medida de protesta, para exigir mayor presencia de agentes de tránsito.

