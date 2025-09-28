Chone Killers estarían detrás del asesinato de concejal de Durán, Hugo Obando

La Policía capturó a dos sospechosos que serían integrantes de este grupo delincuencial. Un uniformado también falleció

La violencia tiene acorralada Durán. La Policía Nacional confirmó la captura de dos presuntos responsables del asesinato del concejal Hugo Obando Pinto y del servidor policial Rubén Chávez, en un ataque armado ocurrido la tarde del sábado 27 de septiembre en pleno centro del cantón.

Detalles de la captura de los sospechosos del asesinato

Los sospechosos fueron capturados en flagrancia durante un operativo de allanamiento realizado en el sector del Divino Niño, en Durán. En la intervención se decomisaron armas de fuego, cartuchos, teléfonos celulares, documentos y una motocicleta presuntamente vinculada al crimen.

El teniente coronel Santiago Gavilanes, subjefe policial del distrito Durán, indicó que los aprehendidos pertenecerían a una facción de los Chone Killers, organización señalada como una de las principales generadoras de violencia en la Zona 8.

Asesinato a concejal de Durán: capturan a 2 presuntos responsables del sicariato Leer más

El atentado se produjo cuando el concejal Obando salía de un evento en el Centro de Convenciones y se dirigía a su domicilio. A la altura del Polideportivo, el vehículo en el que viajaba junto con tres acompañantes fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego.

En el ataque falleció de inmediato el servidor policial Rubén Chávez, mientras que dos acompañantes —identificados como Erick Paul Silva Ramírez y Julio César Macías— resultaron gravemente heridos y permanecen bajo atención médica en el Hospital Enrique Ortega Moreira. El propio Obando ingresó a la casa de salud en estado crítico, con impactos de bala en la cabeza y el pecho, heridas que terminaron siendo fatales.

#ATENCIÓN ||



DOS APREHENDIDOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LA MUERTE DE UN SERVIDOR POLICIAL Y CONCEJAL EN #DURÁN



En Durán, durante un allanamiento en flagrancia, la #PolicíaEcuador aprehendió a dos sujetos presuntos responsables del asesinato de un servidor policial y del… pic.twitter.com/b1i6KNnVb4 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 28, 2025

Durán, sumergida en violencia y muerte de funcionarios

El asesinato de Obando no es un hecho aislado. Apenas cinco días antes, el 22 de septiembre, Javier Bolaños, director financiero del Municipio de Durán, fue ejecutado en la vía a Milagro. Su vehículo se estrelló contra un árbol tras recibir una ráfaga de disparos.

Centenario, de lo más exclusivo del sur de Guayaquil a lo más temido por inseguridad Leer más

Los hechos recientes se suman a una lista de muertes violentas de funcionarios municipales, entre ellas la de Miguel Santos Burgos, director de Ordenamiento Territorial, y la del concejal Bolívar Vera, ambos asesinados en 2023. La reiteración de estos atentados evidencia un patrón alarmante que golpea directamente a la institucionalidad local.

La población de Durán vive un estado permanente de zozobra ante la escalada criminal. Los ataques, que en un inicio se atribuían a disputas entre bandas, hoy alcanzan a servidores públicos y autoridades.

La presencia de los Chone Killers en el atentado contra el concejal y el servidor policial refuerza la percepción ciudadana de que Durán se ha convertido en un epicentro del crimen organizado, donde la vida cotidiana transcurre entre el miedo y la incertidumbre.

Obando se convierte en el cuarto funcionario público de Durán asesinado en los últimos dos años CORTESÍA

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!