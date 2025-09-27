Muere concejal de Durán tras ataque armado; la violencia golpea otra vez al cantón

Hugo Obando recibió al menos dos impactos de bala la tarde de este 27 de septiembre. Un policía también falleció

El concejal fue electo de forma popular en el 2023.

El concejal del cantón Durán, Hugo Obando, falleció la tarde de este sábado 27 de septiembre, luego de luchar por su vida tras recibir varios impactos de bala en un ataque armado perpetrado en pleno centro de la ciudad.

Detalles del ataque a Hugo Obando

De acuerdo con información recabada por EXPRESO, Obando salía de un evento en el Centro de Convenciones y se dirigía a su domicilio cuando, a la altura del Polideportivo, fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego sin contemplaciones.

En el vehículo viajaban cuatro personas más. Uno de los custodios del edil murió en el lugar, mientras que los otros dos acompañantes resultaron gravemente heridos y permanecen bajo atención médica. El propio concejal sufrió impactos de bala en la cabeza y el pecho, lesiones que terminaron siendo fatales.

El parte policial confirmó que a las 12:30 los heridos ingresaron al Hospital Enrique Ortega Moreira. Allí se reportó la muerte del concejal, pese a los esfuerzos del personal médico. Los sobrevivientes fueron identificados como Erick Paul Silva Ramírez y Julio César Macías Miranda, quienes permanecen hospitalizados.

La prefectura del Guayas fue la primera institución en lamentar la muerte de Obando y enviar condolencias a sus familiares y a Durán.

Desde la Prefectura Ciudadana del Guayas lamentamos el fallecimiento de Hugo Ubando, concejal de Durán.



Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, y expresamos nuestra solidaridad en estos momentos de dolor.



Paz en su tumba. 🕊️ pic.twitter.com/f2nvJY3yCn — Prefectura del Guayas (@PrefGuayas) September 27, 2025

Una semana marcada por la violencia en Durán

El asesinato de Obando se produce apenas cinco días después de otro hecho violento que sacudió al Municipio de Durán: el homicidio de Javier Bolaños, director financiero de la institución. El funcionario fue atacado el lunes 22 de septiembre cuando circulaba por la vía a Milagro, a la altura del kilómetro 26. Su vehículo terminó estrellado contra un árbol tras recibir una ráfaga de disparos.

El subcomandante del distrito Durán, Santiago Gavilanes Pérez, confirmó entonces que la víctima era un funcionario municipal y que se desplegaron más de 17 operativos en la ciudad.

El funcionario fue baleado junto a otros 3 acompañantes en Durán. CORTESÍA

