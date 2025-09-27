Balean a concejal de Durán: esto es lo que se sabe del estado de Hugo Obando

EXPRESO accedió al parte policial del ataque armado que conmociona Durán. Estos son los otros heridos

La tarde del sábado 27 de septiembre de 2025, un ataque armado dirigido contra el concejal Hugo Obando estremeció a la ciudadanía y puso nuevamente en evidencia la fragilidad de la seguridad en el cantón más violento de la Zona 8.

Según información preliminar, Obando se trasladaba en un vehículo junto con tres personas por el centro de Durán, a la altura del Polideportivo, cuando fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego contra ellos. Uno de los custodios del edil falleció en el lugar, mientras que Obando y dos acompañantes resultaron heridos.

Parte oficial: Código Plata activado en hospital Enrique Ortega Moreira

El parte indica que a las 12:30, tres ciudadanos ingresaron al Hospital Enrique Ortega Moreira con heridas de bala:

Silva Ramírez Erick Paul: herida en la espalda y brazo; condición estable.

Obando Pinto Hugo Andrés (concejal de Durán): heridas en cabeza y pecho; estado inestable.

Macías Miranda Julio César: heridas en pecho y boca; se encuentra bajo observación médica.

Los tres heridos llegaron custodiados por patrulleros ciudadanos y fueron atendidos de urgencia por el doctor José Valencia, médico de turno, quien confirmó que el edil presentaba múltiples impactos de proyectil y permanece en estado crítico.

Durán bajo fuego constante

Este atentado se suma al clima de terror que vive el cantón. Apenas el lunes 22 de septiembre, el director financiero del Municipio, Javier Bolaños, fue asesinado en un ataque armado mientras circulaba por la vía a Milagro, a la altura del kilómetro 26. Su vehículo terminó impactado contra un árbol tras recibir disparos.

Una ciudad sitiada por la violencia

La reiteración de atentados contra funcionarios evidencia el nivel de inseguridad que enfrenta Durán, un cantón que forma parte de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) y que en los últimos años se ha consolidado como uno de los epicentros de la violencia criminal del país.

Bandas delictivas vinculadas al narcotráfico disputan el control territorial en zonas estratégicas del cantón, lo que ha derivado en un aumento de asesinatos, ataques armados y delitos de alto impacto. En este contexto, las autoridades reconocen limitaciones operativas para garantizar seguridad plena a la población.

Mientras tanto, los habitantes de Durán continúan atrapados entre la violencia y el miedo, mientras esperan respuestas efectivas que frenen la ola de ataques que no distingue entre ciudadanos comunes y autoridades locales.

