Concejal de Durán Hugo Obando, en estado crítico tras ataque armado

La violencia no da tregua en Durán. Este 27 de septiembre, el concejal Hugo Andrés Obando Pinto fue víctima de un atentado armado en pleno centro del cantón, mientras se movilizaba en un vehículo junto a tres acompañantes.

De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos interceptaron el automotor y abrieron fuego contra sus ocupantes. Como resultado, uno de los custodios del edil habría perdido la vida en el lugar, mientras que el propio Obando y otras dos personas resultaron gravemente heridas.

Los heridos fueron trasladados de urgencia a una casa de salud local, donde permanecen bajo pronóstico reservado. La condición de Obando ha sido reportada como delicada debido a los múltiples impactos de bala que recibió.

EXPRESO solicitó información al Municipio de Durán, pero hasta el momento no han brindado mayores detalles.

#URGENTE En Durán, dos sicarios balearon el vehículo del concejal Hugo Obando cerca de la cancha de la Ferroviaria. Murió su custodio Rubén Chávez Caicedo y hay tres heridos, incluido el edil, quien había asistido a un evento horas antes. ¿Durán tierra de nadie?#Noticia pic.twitter.com/iWoI7C3tdy — Informatech (@Informatech_ec) September 27, 2025

Segundo ataque a funcionario en una semana

Este nuevo atentado se suma a la creciente ola de violencia que golpea al cantón. Apenas cinco días antes, el director financiero del Municipio de Durán, Javier Bolaños, fue asesinado en circunstancias similares. El ataque ocurrió el lunes 22 de septiembre, alrededor de las 17:30, cuando el vehículo en el que viajaba fue acribillado a la altura del kilómetro 26 de la vía hacia Milagro. Tras recibir varios disparos, el automotor perdió el control y terminó impactado contra un árbol.

La confirmación del hecho la dio el subcomandante del distrito Durán, Santiago Gavilanes Pérez, quien detalló que se trató de un atentado directo contra un funcionario municipal. “El vehículo sale de la pista tras recibir múltiples impactos y termina estrellado contra un árbol”, explicó ante los medios de comunicación.

Tras el crimen, la Policía Nacional desplegó al menos 17 operativos en distintos puntos de la ciudad para intentar dar con los responsables.

