Asesinato a concejal de Durán: capturan a 2 presuntos responsables del sicariato

El edil Hugo Obando falleció baleado la tarde del 27 de septiembre. Se incautaron armas de fuego y celulares

La Policía Nacional informó este domingo 28 de septiembre sobre la captura de dos presuntos responsables del asesinato del concejal de Durán, Hugo Obando, quien fue acribillado la tarde del sábado 27 en pleno centro de la ciudad.

Detalles del operativo de la Policía Nacional

Los operativos se desarrollaron en flagrancia durante un allanamiento en el cantón, donde los agentes lograron aprehender a los dos sospechosos.

Además, se decomisaron armas de fuego, cartuchos, teléfonos celulares, documentos y una motocicleta que habría sido utilizada en el atentado.

En el ataque armado también falleció el servidor policial Rubén Chávez y quedaron heridos otros dos acompañantes identificados como Erick Paul Silva Ramírez y Julio César Macías. Ambos se encuentran en el hospital Enrique Ortega Moreira bajo atención médica

Lo que se sabe del momento del ataque

Obando fue atacado mientras se movilizaba en un vehículo tras salir de un evento en el Centro de Convenciones de Durán. A la altura del Polideportivo, sujetos armados interceptaron el automotor y dispararon sin contemplaciones.

Obando ingresó en estado crítico al Hospital Enrique Ortega Moreira, donde finalmente falleció debido a impactos de bala en la cabeza y el pecho.

Ola de violencia en Durán también afecta a funcionarios públicos

El asesinato de Obando se suma a la creciente ola de violencia que enfrenta Durán. Apenas cinco días antes, el lunes 22 de septiembre, fue asesinado Javier Bolaños, director financiero del Municipio, en un ataque armado ocurrido en la vía a Milagro.

El asesinato de Obando y Bolaños se sumaron a las muertes en circunstancias similares en 2023 de Miguel Santos Burgos, director de Ordenamiento Territorial del Municipio de Durán y Bolívar Vera, también concejal del cantón

La reiteración de atentados contra funcionarios municipales ha encendido las alarmas en la ciudad, donde los habitantes aseguran vivir en un estado permanente de miedo. “Antes los ataques eran entre bandas, ahora vemos que las autoridades también son víctimas. ¿Qué nos espera a los ciudadanos comunes?”, expresó en su momento María Torres, comerciante del centro del cantón.

El director financiero del Municipio de Durán, Javier Bolaños, fue asesinado el 22 de septiembre en la vía a Milagro. CARLOS KLINGER

Investigación en curso

La Fiscalía abrió de oficio una investigación por el crimen del concejal y dispuso diligencias como el levantamiento de indicios balísticos y la revisión de cámaras de videovigilancia.

Mientras tanto, la Policía Nacional continuará con operativos en distintos sectores de Durán para ubicar a más implicados en el ataque y reforzar la seguridad en uno de los cantones más golpeados por la violencia criminal.

