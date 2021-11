Una medida más y ahora con más fuerza, para exigir el alza del pasaje y que se baje el costo del combustible, iniciaron ayer los transportistas urbanos. El 50 % de las unidades que hay en Guayaquil apagaron sus motores, lo que puso en aprietos a los pasajeros para poder movilizarse.

Transportistas: "Si no hay focalización del precio del diesel, el 50 % de la flota quedará estacionada"

La presión no es nueva, pues en el pasado mes de mayo trabajaron media jornada por 13 días y en septiembre último protagonizaron un plantón al pie de la Gobernación del Guayas.

Ayer mientras cientos de transportistas, junto a sus unidades, hacían plantones en diferentes lugares de la ciudad (avenida 25 de Julio, explanada del estadio Monumental, Samanes, etc.), Maryuri Salazar sufría tratando de llegar a su cita médica. Llevaba 45 minutos esperando la línea 28 para ir desde la Cartonera hasta el dispensario Valdivia del Seguro Social, que está en la avenida 25 de Julio.

Precio Los conductores aspiran a que el pasaje del bus urbano suba 35 centavos a 40 centavos de dólares. Aunque dicen que por los gastos de operación lo justo es que sean 50 centavos de dólares.

Los buses no deben paralizar el servicio. He tenido que caminar y aún no encuentro bus para ir a mi casa. ¡Hasta cuándo nos afectan!

Susana Mazzini,



ama de casa