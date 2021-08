Transportistas: "Si no hay focalización del precio del diesel, el 50 % de la flota quedará estacionada"

La posición de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug) es la de no participar en la protesta que se está dando este 11 de agosto a nivel nacional, para exigir cambios al Gobierno en distintas causas. Como ya lo comentó EXPRESO esta mañana, los agricultores salieron a las calles para reclamar un precio justo por su cosecha y los docentes, que no se suspendan las reformas a la Ley de Educación Intercultural. Los transportistas, que han hecho públicas sus molestias por el alza del combustible, sin embargo han decidido esperar un poco más para actuar de forma similar.

Arroceros y bananeros no encuentran la solución que esperan ante la caída de las cotizaciones. El Gobierno no ha respondido a los pedidos. — Diario Expreso (@Expresoec) August 11, 2021

El gremio no tienen planificado tampoco una huelga, lo que sí puede ocurrir es que si en un mes no se ha ejecutado la focalización solicitada desde hace algunas meses al Gobierno, los transportistas estarían obligados a dejar estacionados en un 50 % su flota de buses, porque económicamente no pueden seguir dando el servicio público, dijo en una rueda de prensa Christian Sarmiento, su presidente.

El presidente no dará paso al congelamiento del precio de los combustibles pedido por la Conaie Leer más

Destacó que hay un buen diálogo con el presidente Guillermo Lasso, a quien le solicitan que detenga la subida del precio del combustible, solo hasta que se pueda cristalizar la focalización, para que el subsidio sea solo para el transporte público y no para beneficiar a los contrabandistas de la gasolina.

Mañana, jueves 13 de agosto, se sabrá a qué precio estará el combustible. Por esto el gremio pide que Lasso detenga este incremento en esta misma semana.

En la rueda de prensa también participó el presidente de los taxistas del Guayas, George Mera, quien destacó que al focalizar el precio de los combustibles el beneficio que tendrán es que las unidades informales no podrán competir con ellos de manera ilegal, como ocurre ahora.

Los gremios tienen plena confianza de que el presidente Guillermo Lasso si se va manifestar positivamente. "Hemos demostrado que al final los beneficiados hasta con el subsidio del combustible es el pasajero, quien ha pagado hasta ahora un precio reducido por el pasaje pasaje", indicó Sarmiento.