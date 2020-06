Centros de diversión agonizantes

Las noches de farras, de reuniones de amigos después de concluir la jornada laboral o de jóvenes y adultos en busca de diversión se han esfumado desde hace más de tres meses de los sectores donde se levantan los centros de entretenimiento nocturno de Guayaquil.

Uno de ellos es el barrio de Las Peñas, donde el ambiente festivo y colorido de los negocios que recorrían en los 444 escalones ha sido reemplazado por un silencio sepulcral con gradas semioscuras en las que apenas se observa la silueta de un celador o de alguien subiendo las escaleras. Eso sí, solo se puede llegar hasta el escalón 280, pues el faro también cerró sus puertas.

Al pie del cerro Santa Ana se encuentra uno de los bares más antiguos y de referencia, Diva Nicotina, cuyo arrendatario, Juan Rendón, se lamenta de que no haya una “luz al final del túnel” para que los propietarios de los bares y discotecas -cerrados desde el 13 de marzo anterior- vuelvan a reanudar la atención.

Cuenta que tuvo que despedir a seis empleados y, por las deudas generadas por las planillas de servicios básicos, proveedores o del alquiler, algunos de sus compañeros se han visto obligados a cerrar de forma definitiva. Un temor con el que Rendón lidia cada día.

Situación. Así luce actualmente el barrio Las Peñas cuyos bares y discotecas siguen cerrados. CHRISTIAN VINUEZA / EXPRESO

Al pedido de él también se suma el de la mayoría de habitantes de viviendas del cerro, quienes admiten que se acostumbraron al ir y venir de los turistas y de grupos de personas que llegaban al sector especialmente los fines de semana. A ellos tampoco se les permite vender productos, salvo los que tienen pequeñas tiendas.

Las sombrías escenas se repiten en los exteriores de los establecimientos ubicados a lo largo de la calle Panamá (zona rosa), los de la Alborada y en la avenida Víctor Emilio Estrada, cuyos dueños coinciden en que están cansados de esperar una respuesta por parte de las autoridades. Y ante esa incertidumbre, hay quienes no han tenido otra alternativa que vender los elementos de sus locales.

Tuve que cerrar mi negocio porque no hay protocolo ni una fecha. Ya vamos para cuatro meses y tampoco hay una solución. Eduardo Ruiz, transformó su discoteca en un restobar

Así lo confirma Patricio Pareja, presidente de los centros nocturnos de la provincia del Guayas, quien estima que de los 450 negocios de este tipo que hay en la ciudad, 50 de ellos ya han tirado la toalla. Entre ellos, los icónicos Chappu's, que luego de casi 36 años de funcionamiento, y Arthur’s, aquel bar ubicado en Las Peñas, a las orillas del río Guayas, se han visto obligados a decir adiós, debido a la crisis provocada por la pandemia. Pareja además critica que no haya un pronunciamiento por parte del Comité de Operaciones Especiales (COE), en relación a otros sectores.

“Ya están operando las terminales terrestres, el aeropuerto, los restaurantes, la bahía y no sabemos por qué a nosotros no nos dicen nada. Queremos un diálogo urgente. Ya no podemos seguir con esta incertidumbre”, expresa Pareja que por no tener una respuesta, ha elaborado propuestas para que sean aplicadas en los bares y discotecas, para una posible reapertura. La meta es que los integrantes del COE nacional y cantonal las revisen y poder llegar a un acuerdo.

Entre aquellas opciones figura la eliminación de barra libre (solo servir bebidas de moderación), reducción de aforo al 50 % de la capacidad, toma de temperatura, colocación de mesas y sillas separadas, y que una persona esté ubicada en los baños para que controle la entrada y salida de los clientes.

Al respecto de las pérdidas económicas que ha tenido este sector, Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, sostiene que están incluidas en los $ 640 millones que se registran en la industria turística, que comprenden, además, alimentos y bebidas, hoteles, restaurantes, entre otros.

Sin embargo, hay otros propietarios que, por no tener una fecha para un futuro retorno y la falta de ingresos, han sido empujados a transformar sus locales en otros negocios en los que ya no esté la música alta ni el baile hasta casi el amanecer.

Al hablar de bar, el COE piensa que es una cantina, lugar de baile y no es así. Hay negocios que ya atienden ¿por qué nosotros no? Cecilia Vélez, dueña del bar La Casa Grande y miembro de la asociación cultural del cerro

Este ha sido el caso de Eduardo Ruiz, quien se decidió a convertir su discoteca, ubicada en Urdesa, en un restobar. Desde hace unos días comenzó con el proceso del montaje de las sillas, mesas altas y cocina. Incorporará bebidas alcohólicas de moderación y piqueos.

Aunque tiene la esperanza de algún día volver a brindar diversión, califica que a este sector se lo ha dejado de lado y ha sido “discriminado” y que no se lo ha visto como es: un bastón del atractivo turístico que tiene Guayaquil.

314 establecimientos entre bares y discotecas se registran en Guayaquil, según datos del Ministerio de Turismo.

Así como Ruiz, Ernesto Vásquez también tuvo que convertir su bar, ubicado en la calle 38 y García Goyena, en el suroeste, en un asadero. Relata que se cansó de esperar a que la situación mejore por lo que tuvo que actuar. “He tenido pérdidas y ya no pude aguantar más. Por eso me vi obligado a poner el asadero, no me quedó de otra”.

Medidas. Algunos propietarios de bares y discotecas transforman sus locales para trabajar bajo la figura de un restobar. Cortesía

Una reunión y marcha para “ser escuchados”

Para este lunes 22, a las 11:00, se tiene previsto que los propietarios de las discotecas y bares que se ubican a lo largo de la avenida Víctor Emilio Estrada, en Urdesa, se reúnan con el COE Cantonal de Guayaquil, para establecer acciones que les permitan reabrir sus puertas bajo la figura de un restobar.

Mientras que el miércoles 24 de junio se llevará a cabo una marcha denominada ‘Diversión segura’ donde participarán los dueños de bares, salsotecas, DJ, bartender, locutores, animadores, entre otros.