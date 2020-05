Levantarse un domingo con resaca y con la sensación de haber salido la noche anterior a bailar con amigos sí es posible en cuarentena. Este encierro causado por el coronavirus ha puesto a prueba amistades, amores y familia que han tenido que trasladar sus dinámicas de contacto a una pantalla.

Sin duda, la tecnología está haciendo mucho más llevadero el aislamiento social y con el alargamiento del estado de alarma que se anunció en el país, el uso de plataformas y aplicaciones como Houseparty y, sobre todo, Zoom, con las que se puede hablar por videollamada con más de una persona, se está convirtiendo en el salvavidas de muchos. Esta última también ha sido una ficha clave para la industria musical, pues artistas y discográficas la usan para transmitir shows en directo.

La ‘nueva normalidad’ invita a que, a pesar de la distancia, la gente pueda celebrar con sus seres queridos cumpleaños, aniversarios y demás fechas especiales. Mantener una vida social activa no se ha vuelto una dificultad, así como tampoco lo ha sido seguir en contacto con los jefes y compañeros de trabajo.

Sin importar edades, todos han caído en las ‘redes’ de que una simple llamada se convierta en una fiesta virtual a la que se puede ir sumando gente con la facilidad de un clic.

EXPRESIONES recogió los testimonios de distintos usuarios guayaquileños de edades diversas y esto fue lo que nos contaron.

¿Qué piensa la gente?

“La verdad yo no conocía Zoom hasta ahora en la pandemia. Ha sido una experiencia increíble que nos ha ayudado mucho a comunicarnos con la familia y amigos, y a no sentirte tan sola y excluida. En mi cumple, que fue en abril, sentí que estaba celebrando porque mucha gente me llamó por ese medio. En las llamadas que he hecho sí he sentido ambiente de fiesta, justamente la última que hice duró cuatro horas y me tomé una botella de vino (risas)”. Rocío (58)

“La uso más para trabajar, pero ahora en esta cuarentena, cuando lo he usado con amigos, me he sentido como si estuviera en alguna fiesta o lugar físico con ellos. Incluso a la mañana siguiente, he tenido la sensación de haber salido, como en la vida normal”. Luz (27)

“No estaba acostumbrada al tema de las videollamadas y ahora hasta contraté una clase de hiit boxing por Zoom. Pensé que no me iba a servir de mucho, pero me hace sentir acompañada. Hablo más con amigos, quedamos día y hora exactos para que cada uno esté con copa en mano los fines de semana. Una vez, un amigo nos hizo hasta maquillarnos para que sintamos como si estuviéramos fuera. Ponemos música y tenemos la regla de no estar en pijama para vernos. Pero prefiero la socialización cara a cara”. Pamela (30)

“Mi experiencia la puedo calificar como bonita. Prefiero hablar con amigos, la familia me perturba un poco (risas). También es una de mis herramientas de trabajo. Yo hago de cualquier situación una fiesta y con Zoom no es la excepción”. Manuel (31)

“Es muy eficaz de acuerdo a las exigencias del momento entre diversión y trabajo. Es un modo para comunicarnos en nuestra lejanía. Hablo mucho con mi familia, con amigos extranjeros y hago telejercicios en grupo con nuestra app fitness. Lo mejor es que me he acercado a personas de quienes n supe en años”. Úrsula (29)

“La he usado cuatro veces contadas para hablar con amigos, una para una fiesta con música en vivo y visuales, casi como en la vida real. Pero no entiendo muy bien la mecánica, deberían explicar más cosas ahora que mucha gente la usa”. Adriana (29)

“No me agrada la interfaz del celular, no se puede ver a todos los contactos en una sola pantalla, prefiero la de PC. Me gusta que, sin una cuenta, solo con un link puedo unirme a un chat. He sentido la alegría de ver y escuchar a mis amigos y familia, saber cómo están, no hay mayor uso que el informativo. Estas herramientas funcionan hace años, ahora se ha vuelto una necesidad”. Jorge (27)

“Esta semana usé Zoom por primera vez para clases online. Después de eso, con mis amigas decidimos hacer reuniones por ahí para conversar y vernos. Viendo que esto va a durar algún tiempo más, seguramente tendré que usarlo más seguido. Espero a través de esto sentir más cercanía con mi familia y amigos e irme acostumbrado a socializar de esta forma”. Ivanna (17)

Otras dos aliadas del confinamiento

JQBX es ideal para escuchar música con los amigos como si estuvieran juntos en una cena. Basta con tener Spotify Premium para poder acceder a grupos privados en los que los usuarios pueden hacer de DJ para otros.

Para los que les gusta ir al cine acompañados, Rave es la indicada, pues esta permite acceder a Netflix y YouTube para ver el mismo contenido con alguien más e intercambiar opiniones en línea.

La farra en tres pasos

1. La invitación. Existen varias formas de hacerlo, desde los tradicionales WhatsApp y correo electrónico hasta páginas web como Paperless Post, que incluye invitaciones virtuales con diseños increíbles.

2. Los datos claves. No pueden faltar: fecha y hora para iniciar la sesión, el ID/enlace de la fiesta y, claro, detalles con los que cada invitado participa.

3. Además, preocúpate por ambientar el lugar en el que estará para que todo se vea festivo. Y, no lo olvides, cualquier fiesta es una buena ocasión para lucir estupendo, incluso en cuarentena.

Y para el Día de la Madre

Esta será, quizá, la celebración del Día de la Madre más sui géneris en mucho tiempo, por no decir de toda la vida. Impedidos de hacer visitas o compartir alrededor de la mesa, se hizo necesario dejar brotar la creatividad para pasar juntos, incluso a la distancia.

Reunirse en familia es una de ellas. Pero si, además, quiere un detalle especial, EXPRESIONES le muestra algunos eventos o actividades con los que puede festejar tan solo haciendo clic. Tú escoges el que más te gusta... y sin salir de casa, claro está.

Hoy. Shalo ofrece un concierto a través de la cuenta de Quicentro Sur. La cita es a las 18:00.

Mañana. Richie Swan le canta a las mamás desde casa, a las 21:00.

Domingo. A las 10:00, en compañía de su bebé ingrese a Mamy & Baby Yoga. La clase es gratuita, pero debe registrarse en la cuenta de Facebook.

Domingo. Gustavo Velásquez, a las 11:00, propone acompañar con su música los desayunos familiares de este Día de la Madre. El concierto se transmite por Facebook e Instagram.

Domingo. Paulina Tamayo, a las 15:00, ofrecerá un concierto privado a través de la plataforma YouTube. Adhesión: $ 5.

Todos los días. Puedes ir más allá, y regalarle a tu mamá un viaje a París (virtual, por supuesto), el ingreso a museos o clases para aprender a bailar como una k-popstar. Tú eliges la actividad entre las muchas que te propone Airbnb, cuyo costo y duración varían.