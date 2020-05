La videollamada, un recurso que une

Los Delgado son muy unidos y en este aislamiento han recurrido a la tecnología para estar cerca. Por medio de videollamadas, el pequeño Manuel enseña sus dibujos, mientras su prima de tres años trata de jugar a las estatuas con su abuelo. Los Alvarado se unieron por WhatsApp para festejar el cumpleaños de Analía. Los Marín la emplean para orar. Las opciones son múltiples y dependerá de cada familia. “La diversidad crea la emoción, la monotonía la destruye. Todo sirve mientras no sea forzado. No es comunicación por comunicar, es para compartir, desahogarse, pasarla bien y apoyarse”, indica el psicólogo y coach, Alfonso Cuvi.

¿Cómo hago para que mis hijos se lleven bien en este encierro? Leer más

El confinamiento por el COVID-19 ha hecho extrañar las relaciones persona a persona y aunque la videollamada no es igual, es lo más cercano, “podemos ver y oír en tiempo real a quien queremos”, señala el sociólogo Juan Salazar.

Este recurso fortalece emocionalmente e incluye ingredientes sociales dentro de lo tecnológico: se oye la voz, ven los gestos, risas y demostraciones de afecto. “Eso no lo consiguen los mensajes de texto ni las llamadas tradicionales”, sostiene el experto en salud mental, quien dice que hay que tener en cuenta la personalidad. “Es probable que a los extrovertidos les cueste más estar en cuarentena, pero no importa cuán introvertido seas, el ser humano no se desarrolla, crece ni mejora en soledad”, asegura el psicólogo.

Límites positivos

Los padres deben permitir que sus hijos se contacten con sus amigos, estamos diseñados para estar conectados y esta cualidad se desarrolla más en la infancia y adolescencia. Otro aspecto a considerar es que los progenitores formen el carácter de sus chicos, fortalezcan su voluntad y autocontrol mediante los límites positivos, indica Cuvi.

Está bien que hablen con sus amigos cierto momento del día. Una cosa es mantener amistades para entretenerse, apoyarse y desahogarse, y otra es la dependencia. Alfonso Cuvi, psicólogo y coach

También en despedidas...

El coronavirus en Italia produjo 26.384 fallecidos y varios de ellos recurrieron a la videollamada para despedirse de sus seres queridos. Por última vez vieron a esas personas que los amaron y abrazaron. “Tuve la oportunidad de trabajar con enfermos terminales. Al final la vida no se trata de cuánto trabajaste, ganaste, viajaste o cuántas fotos posteaste. Lo que más importa es quién está a tu lado, te agarra la mano, sostiene y apoya”, afirma Cuvi.

Recarga al 100 % tu salud mental Leer más

La sal latina

Y también ecuatoriana. Esta consiste en ser amiguero, sociable y apegado a la familia. La videollamada de WhatsApp, en la cual entran cuatro usuarios, estos cuadros se convierten en ‘pequeñas ventanas del hogar’ en las que se asoman los que más quepan, asevera Salazar. “Es una forma de decir: ‘mira, aquí estamos todos’. Los ecuatorianos le metemos nuestro propio picante a esas reuniones virtuales, muchos brindan, otros se dedican serenatas, cada quien le impone su estilo”.