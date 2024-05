El centro educativo que por años reclamó Punta Piedra fue finalmente construido

El 16 de mayo fue una mañana emotiva para las familias de Punta de Piedra, en el Golfo de Guayaquil. La inauguración de su primera escuela, la Unidad Educativa Don José María y Mendoza, es un hecho. El centro educativo, que por años habían pedido, ahora no solo brindará un respiro al bolsillo de sus habitantes, sino que les ha otorgado un rayo de esperanza para el futuro de sus hijos.

Para Isaac y Ángel Chalén, de 13 y 15 años, respectivamente, esto representa una oportunidad para retomar sus estudios. El menor se despertó desde temprano para acudir a esta inauguración. Él y sus padres, emocionados por ver que ya no tendrá que faltar a clases, debido a que no tiene dinero para movilizarse o porque no pasó la lancha que los llevaría a la escuela en la comuna aledaña, Masa 2. La lancha era el único medio que tenían para transportarse.

Isaac, de igual forma, se mostró más decidido de retomar sus estudios, al ver a su hermano menor uniformado y alegre de volver a clases. Ahora sí, cerca de casa.

Espacio 80 alumnos han sido matriculados para recibir estudios en la nueva unidad educativa.



Los habitantes llevaban años solicitando a los gobiernos de turno la construcción de una escuela cercana a esta localidad, un pedido que al fin fue escuchado; pues la deserción escolar rondaba en el 90 %, de acuerdo con el Ministerio de Educación.

Según aseguraron las familias a EXPRESO, la falta de ingresos y de medios de transporte habían obligado a la mayoría de los jóvenes a dejar la escuela desde edades tempranas, en promedio a los 8 años.

El jueves 16, los alumnos reían y lloraban de alegría, pues muchos de ellos por su situación tuvieron que dejar sus estudios para acompañar a sus padres a pescar y generar ingresos.

Escuela Actualmente, hay dos edificios, con cuatro aulas cada uno. Se busca traer dos más



El jueves 16 de mayor, los ciudadanos se reunieron desde temprano para ver las instalaciones que la fundación ecuatoriana The Social Project, con el apoyo de empresas privadas, logró amoblar con computadoras, pizarras, proyectores. En conjunto además lograron cimentar la base del edificio.

Durante la apertura de la escuela, el Ministerio de Educación procedió a entregar útiles y libros a los niños.

A Agapito Risco, dirigente de la comuna, esta nueva oportunidad para los jóvenes lo ha llenado de sentimientos.

Planes The Social Project y el Ministerio de Educación, buscan brindar educación a los adultos.



“Muchos gobiernos han venido y pasado, pero no han hecho nada. Tuvo que venir una fundación para al fin darnos ayuda y meter presión social. Ahora al fin, mi nieta podrá regresar y estudiar cerca de sus padres, sin la necesidad de volver los fines de semana, vacaciones y feriados, porque estudia en Guayaquil”, alegó e hizo hincapié en que también podrán ahorrar más dinero y destinarlo a más útiles escolares y artículos necesarios en el hogar.

