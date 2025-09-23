Centro de Salud Urbano de Playas se trasladó temporalmente al municipal Blas Mite

Se prevé que el traslado dure tres meses, mientras se mejoran las instalaciones del centro a cargo del Ministerio de Salud

Decenas de ciudadanos acuden al centro de salud municipal Blas Mite, en Playas, cantón que carece de un hospital de primer nivel.

El Centro de Salud Urbano de General Villamil Playas trasladó sus operaciones al Centro de Salud Municipal Blas Mite, ubicado en la avenida Zenón Macías y calle Tito Ramírez.

El Ministerio de Salud Pública informó que en las instalaciones del centro se ejecutarán trabajos de infraestructura durante un período estimado de 90 días.

Mientras dure la intervención, la unidad operativa funcionará en el Blas Mite, donde se atenderán servicios de admisión, medicina general y familiar, odontología, vacunación, sociología, calificación de discapacidades, trabajo social, farmacia y procedimientos médicos.

No obstante, los programas de vacunación y atención de tuberculosis continuarán operativos en el actual Centro de Salud Urbano, junto al Hospital Básico de Playas.

Hospital Básico de Playas atiende normalmente

Mónica Zúñiga López, directora distrital de Salud, aclaró que el Hospital Básico de Playas seguirá prestando sus servicios con normalidad: emergencias, laboratorios y consultas externas se mantendrán activos las 24 horas.

“Es únicamente el Centro de Salud Urbano el que se traslada temporalmente al Blas Mite”, puntualizó. En el municipal se atenderá de lunes a viernes, de 08:00 a 16:30.

La funcionaria explicó que la obra permitirá mejorar el flujo de pacientes y la comodidad en la atención. “Todos los consultorios serán intervenidos para optimizar los servicios”, señaló.

Demoras y falencias en la atención de salud

El anuncio fue recibido con expectativa, pero también con críticas. Mónica Alejandro, usuaria del centro, comentó que la atención debe mejorar de forma urgente. “A veces tenemos que madrugar por un turno y esperar hasta la tarde para ser atendidos”, relató.

Otros ciudadanos, como Dionicio Tomalá, cuestionaron la rigidez en la entrega de turnos. “Por llegar cinco minutos tarde ya no nos atienden. No puede ser, porque la salud no espera”, reclamó.

La demanda más fuerte, sin embargo, apunta a la falta de un hospital de primer nivel en el cantón. Pedro Malavé lo expresó con claridad: “Está bien que mejoren el centro, pero lo que necesitamos es un hospital con todas las especialidades. Hoy muchos pacientes deben ser derivados a Guayaquil porque aquí no se atienden casos graves”.

Un grupo de moradores recordó que hace cinco años un ministro y el entonces alcalde prometieron la construcción de un hospital, pero la obra nunca se concretó. “Seguimos esperando”, lamentaron.

Playas, con una población cercana a los 80.000 habitantes, sigue careciendo de un hospital de referencia. La situación genera malestar entre los ciudadanos, quienes aseguran que la atención básica no cubre la creciente demanda del cantón.

