avenida 15 de Agosto en Playas
Los trabajos en la avenida 15 de Agosto, en el centro de Playas, aún no concluyen.NÉSTOR MENDOZA

Trabajos en Playas: comerciantes de avenida 15 de agosto piden que se aceleren obras

Por la obra iniciada en mayo del 2025 se mantienen cerrados tramos clave de la vía, lo que afecta seriamente las ventas

Los trabajos de regeneración urbana de la avenida 15 de Agosto, iniciados en mayo del 2025, han generado malestar entre los comerciantes de la zona comprendida entre la calle Acisclo Garay y sus alrededores, en el cantón General Villamil Playas. 

Aunque valoran la importancia de la obra, vendedores aseguran que la demora en su ejecución afecta de manera crítica a sus negocios.

Lizeth Peña, una de las 40 comerciantes del sector, señaló que, si bien reconocen el beneficio del proyecto para el desarrollo económico y turístico del cantón, la paralización parcial de la vía les impide trabajar con normalidad. 

“Ya han pasado cuatro meses desde el inicio y aún hay tramos inconclusos con montículos de tierra que bloquean el acceso. Eso limita la llegada de clientes y provoca bajas ventas que afectan directamente nuestra economía”, indicó.

Bernardo Tigrero, otro vendedor, coincidió en que la obra es necesaria, pero advirtió que la reducción de las ventas alcanza el 70 %

“Con esos ingresos no podemos cubrir ni el arriendo. Algunos, que teníamos ayudantes, hemos tenido que despedirlos porque no hay cómo pagarles”, añadió Petita Lindao, afectada por la misma situación.

Municipio asegura que está por culminar los trabajos

Desde la Dirección de Obras Públicas del Municipio se informó que el tramo intervenido en la 15 de Agosto presenta un avance de 95 %

La Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE) comenzó el jueves 18 de septiembre la señalización horizontal y se ha sembrado plantas en los parterres. 

Sin embargo, pese a que el alcalde Gabriel Balladares anunció la reapertura de la vía para ese mismo día, hasta este viernes permanecía cerrada.

Los trabajos se extienden desde la calle Acisclo Garay hasta la avenida Paquisha y avanzan en otros tramos hacia la avenida Zenón Macías. 

Los ingenieros responsables de los trabajos pidieron paciencia a la ciudadanía mientras concluyen las labores.

