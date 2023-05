No fue solo el colapso de un puente y ya. Fue el impedimento de las familias de la comuna Casas Viejas, en vía a la costa, para ir a trabajar, estudiar o adquirir alimentos. Fue la razón de poner en riesgo su vida, al tener que agarrarse a los troncos o las piedras como si fueran una especie de hiedras para evitar caerse al río Aneta. El pasado 30 de abril, tras la última lluvia, el puente ubicado sobre la vía Aguas Negras, que pasa sobre el afluente colapsó; y hasta ayer que la comunidad bloqueó la carretera principal, de lado y lado, las quejas eran múltiples y la indignación colectiva.

“Si no fuera porque cerramos la vía a la costa y el tráfico se tornó aún más infernal, acá nadie venía. Dejaban que sigamos desconectados, con pérdidas en los negocios. Dejaban que sigamos sin poder ir a los trabajos. Nos dejaban a esperas de una respuesta que posiblemente nunca iba a llegar. Si no fuera porque actuamos dificultando a otras personas que nada tenían que ver con esto, pues no venía la Prefectura. No venía nadie”, se quejó la ciudadana Lupe Lascano; quien hacía maromas para intentar cruzar por ese socavón por el que corría aún algo de agua.

En el sitio, donde según los líderes comunales son al menos 6.000 las familias afectadas, además de los trabajadores de decenas de industrias; una retroexcavadora llegó pasadas las 09:00 de este 2 de mayo para habilitar un paso vehicular temporal, aledaño al río.

Las familias han tratado de salir como pueden para adquirir alimentos de primera necesidad. Christian Vinueza

Según César Pincay, ingeniero técnico que llegó en representación de la Prefectura, en un lapso de 48 horas se construirán ductos cajones que funcionarían como un puente provisional hasta tener una solución definitiva. “Si ya los estudios dicen que el ducto cajón será la medida definitiva, quedaría entonces perenne. Pero eso lo dirán los análisis”, precisó; al hacer hincapié en que el paso lateral o “paso de verano” a un costado del río será la salida inmediata para los peatones y vehículos en este momento.

Frente a esta situación, residentes como Francisco Vera y Carlos Salazar esperan que se cumpla lo prometido en el tiempo previsto. De no hacerlo, volverán a salir a las calles. Y a diferencia de ayer, lo harán no solo por una hora, sino por el lapso que sea necesario hasta que la obra esté lista.

Por este daño y la falta de ayuda, los niños no fueron a clases ni muchos a trabajar. Ayer lo hicieron quienes se lanzaron a cruzar, con riesgo, aún sobre el agua. El abandono ha sido grande.



Francisco Vera

residente y líder comunitario

Vera lamenta que la población, ante la indiferencia de las autoridades, se haya quedado aislada por tantos días. “Estamos sin agua potable, sin energía eléctrica; y sin niños que han ido a las escuelas. Ninguno cruzó. Era imposible hacerlos pasar sobre la tierra y las rocas cuando aún hay agua. Ninguno pudo salir. Hay además agricultores que no han podido sacar sus productos, empresas que así mismo no han podido salir. Resulta imposible sacar todo al hombro, ¿quién responde por esto?”, cuestionó el dirigente.

Peligro. En fila y agarrándose de lo que podían, los ciudadanos intentaban cruzar. Ayer lograron hacerlo cuando el agua estaba en un nivel ya bajo. Christian Vinueza

A la vez Salazar reprochó que nunca se haya hecho nada, aun cuando en cada época electoral los llenan de promesas. “Solo ahí Casas Viejas está en el mapa. Luego de eso, nada”, pensó.

Salazar, quien el pasado domingo fue uno de los pocos conductores que logró pasar sobre la estructura antes de que se desmoronara, detalló que fueron varios los turistas que se quedaron atrapados del otro lado de la vía, pese a los intentos del Cuerpo de Bomberos por sacar a todos los habitantes del sitio.

Durante la emergencia ocurrida por el desbordamiento del río Aneta, en el sector de Casas Viejas, km. 22 vía a la Costa, brindamos asistencia a una joven, que sufrió una crisis nerviosa y no podía movilizarse por sus propios medios. La mujer se encuentra estable. pic.twitter.com/480H2ja0Wu — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) May 1, 2023

“Hubo turistas que tuvieron que quedarse durmiendo en sus vehículos, que no les quedó de otra. Era más seguro para cruzar. Así, quién va a venir a hacer turismo a este sitio; que es lindo, que tiene senderos, que es verde”, señaló.

Andrea Mejía, madre de dos menores que ni el 1 de mayo, último día de feriado, ni ayer pudieron salir hacia el centro de la ciudad a adquirir los útiles que requieren sus niñas, se lamentó del “quemeimportismo de las autoridades”. “Ni el Municipio de Guayaquil, ni la Prefectura, ni el Gobierno han asomado por estos sitios. No tenemos hospital, hay inseguridad y calles repletas de huecos... ¿Cómo salimos de aquí? ¿Volando?”, cuestionó, irónicamente la madre de 34 años.

No es la primera vez que se alerta de esta situación. Ya lo veníamos anunciando. En cada elección hemos hablado de ello. Del abandono, de los huecos, de la falta de obras.



Carlos Salazar

líder comunitario

Frente a este escenario del que la comunidad, aseguró, advirtió previamente a las autoridades, el Municipio no respondió a EXPRESO porque, como se queja la comunidad, los han dejado “en el olvido”, ni especifica qué obras o proyectos dejará listos solo para ejecutar en el lugar.

Secuelas. En la comuna, una red de alta tensión y tres transformadores se habían dañado. Por los daños en la vía, recién ayer CNEL pudo ingresar y en la tarde restablecer el servicio. Christian Vinueza

A través de un comunicado, emitido a las 15:00 de ayer, la Municipalidad apenas indicó que se encontraban en el sector para brindar apoyo en los trabajos de rehabilitación de la vía afectada. “Nos reunimos con la Prefectura, donde nos solicitaron 6 viajes de material de piedra escollera para dejarla habilitada”, informó.

Daniela Cárdenas, comerciante que habita en el lugar, pidió a las autoridades entrantes a tomar “cartas en el asunto”. “No queremos ya vivir en el olvido, somos parte de Guayaquil; vía a la costa está en manos de entidades municipales. Ya hemos pasado suficiente tiempo a la sombra de todos”, sentenció.