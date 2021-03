Inundación en Cerecita: la corriente se llevó desde colchones hasta pollos

Era la ropa, los útiles escolares, la cocineta o sus hijas. Cuando la correntada del río La Camarona sorprendió al recinto El Tigre, a las 21:00 del domingo 14 de marzo, a Míriam Ramos, no tuvo opción.

Vio marchar con la corriente sus enceres y los de sus vecinos mientras salvaguardaba la vida de sus niñas, de 7 y 5 años, y huía de la covacha en donde vive hace seis meses.

Junto a las paredes de lona de su casa improvisada, tres menores más casi se ahogan en ese momento. "Es que se nos vino el agua sin aviso. Por suerte pudimos salvarlos. Son hijos de unos vecinos", cuenta.

La lluvia y una palizada generaron el desbordamiento del río, provocando una inundación de hasta 70 centímetros de altura en este caserío, donde viven unas 45 familias, de las que resultaron afectadas 22.

Cuando a las 10 de este 15 de marzo EXPRESO llegó a la zona, colchones, mesas, sillas y electrodomésticos habían sido puestos junto a la carretera por las familias, que esperaban que baje el agua para volver a instalarlos en casa.

No es la primera vez que ocurre. Marilú Quiroz, otra de las afectadas, explica que al menos cada dos años sufren una inundación de este tipo. "Es increíble cómo no hacen nada para que no nos inundemos. Están esperando alguna desgracia", dijo indignada.

Pese a que se instaló un albergue en el Cami de Chongón, las familias afectadas prefirieron quedarse en el lugar, por miedo a perder las pertenencias que sí pudieron salvar.

Al mediodía, la Prefectura asomó con maquinaria para remover material y desfogar el agua anegada. Nicolás Andrade, director de Riego, negó que no se trabaje en prevención y dijo que el invierno ha golpeado fuerte.

Además de El Tigre, 45 viviendas del recinto San Isidro fueron afectadas, aunque en menor impacto. Esto es, alrededor de 132 personas en total. Así lo informó Camilo Coronel Tomalá, jefe de la Sala Situacional de la Corporación para la Seguridad Ciudadana.