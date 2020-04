Carlos Ortega está vinculado, desde hace muchos años, al sector educativo desde el inicial hasta el universitario, fundador y primer rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), donde actualmente se desempeña como Canciller, exgobernador del Guayas, abogado, doctor en Jurisprudencia, tiene una maestría en Comunicación y un doctorado (PhD) en Ciencias de la Educación.

Coronavirus: Las siete dudas más comunes sobre las clases en la Costa Leer más

EN CONTEXTO

Debido a la pandemia mundial por el COVID-19, el Ministerio de Educación decidió postergar el inicio del año lectivo en el régimen Costa que, al principio, estaba previsto para el 16 de abril y luego para el 4 de mayo bajo la modalidad virtual. Ahora las clases empezarán el 1 de junio bajo el mecanismo ‘Estudiando desde casa’.

Carlos Ortega dice que el Gobierno debería autorizar el inicio de clases el 4 de mayo, a los colegios que están preparados para hacerlo. Advierte que si no se regularizan las clases en ese mes, el sistema de educación particular colapsará, los maestros no recibirán su remuneración y habrá anuncios de cierres, en cadena, de muchos planteles.

- ¿El aplazamiento del inicio de clases en el régimen Costa, de qué manera perjudica a la educación particular?

- Los planteles educativos a nivel nacional, en especial los de la Costa, se encuentran en situaciones financieras muy apremiantes, a tal punto que afectará el empleo y llevará al colapso al sistema educativo particular y fiscomisional. No es inconveniente mantener a más de dos millones de estudiantes en estado de ocio, encerrados y frente a la televisión cuando deberían empezar su periodo de estudios.

Yo no conozco a nadie que se haya contagiado de coronavirus a través del estudio online.

- ¿Cuál es el planteamiento de este sector?

- Nuestro planteamiento es que se inicien las clases el 4 de mayo en la modalidad online, con los planteles que estén listos para hacerlo. Los colegios particulares ya nos veníamos preparando para ofrecer clases de manera virtual. Creo que no debería haber ningún discrimen en el país. ¿Cómo es posible que la Sierra esté trabajando bajo esta modalidad y la Costa no pueda hacerlo?

- ¿El sector privado ha hecho conocer este planteamiento a las autoridades competentes?

Coronavirus: 'Estudiando desde casa', una modalidad que no está clara Leer más

- A través de una carta pública, le hemos pedido al presidente de la República y a la ministra de Educación que no detengan el inicio del año lectivo, que el régimen Costa tiene que activarse y que juntos podemos ayudar para que el sector público se active también. El documento está firmado por expresidentes de la República, exvicepresidentes, exministros de Educación, exsubsecretarios, rectores de universidades, representantes de los gremios de los colegios privados y más de 250 directivos de planteles.

- Se habla de un drama social en el sector privado, ¿por qué?

- El drama social es de los profesores. Los del sector público no tienen problema porque el Estado les paga; pero los colegios privados que tienen tres meses de vacaciones y no están en el proceso de matriculación están técnicamente ilíquidos y muchos han cerrado sus puertas y otros están en ese proceso porque no pueden cubrir los sueldos de sus docentes. Si no arrancan sus labores tampoco tienen liquidez para pagarles.

Creemos que el Presidente acogerá el pedido de iniciar las clases en mayo, con los colegios que estén listos.

- Quizás los colegios privados están listos para iniciar clases, pero ¿qué hay de los fiscales?

- Como educadores hemos abierto las puertas al Ministerio de Educación para que con base a lo que hemos logrado, apoyemos a la educación pública en la implementación de sistemas y plataformas online que permitan la convergencia de medios, el levantamiento de contenidos apegados al currículo nacional y todos juntos hacer de la educación el arma más poderosa para que el país pueda salir adelante.

Coronavirus: Los traslados de colegios se harán desde el 4 de mayo Leer más

- Todos los estudiantes no están preparados para una educación online, por falta de implementos tecnológicos.

- Con la educación online se podrá ahorrar gastos de la alimentación escolar, de equipamiento y repotenciación de infraestructura, compra de libros, etc. Con esos recursos ahorrados se podría comprar tabletas para dárselas a los niños. CNT, que es empresa del Estado, entregaría la conectividad para las clases online. Hay formas de solucionar el tema: con creatividad, esfuerzo y unión. Tenemos que sentarnos a conversar.

- Estudiando desde casa es la modalidad que plantea el Gobierno. ¿Es factible eso?

- Este es un mecanismo de enseñanza en el cual el padre es quien tiene que liderar el proceso formativo del menor. Los maestros desde nuestra formación y actividad diaria estamos en la capacidad para realizar el soporte y apoyo no solo académico, sino también emocional de nuestros estudiantes a través de las bondades del mundo tecnológico en el que nos desarrollamos.

- ¿A qué cree usted que se deba el aplazamiento de clases?

- No quiero pensar que esto se deba a una falta de planificación que evidencie que el magisterio fiscal y las instituciones públicas no estaban preparadas para iniciar el periodo lectivo, perjudicando de esta forma a todo el sistema educativo. Tampoco quiero pensar que esta decisión se la tome por razón política. Si los colegios particulares empiezan clases y les va bien, la ministra podría ser cuestionada públicamente debido a que los colegios públicos no estuvieron listos para reactivarse.

- ¿Cómo hablar de inicio de clases cuando muchos padres no han matriculado a sus hijos y piden descuentos?

- Los padres que se han quejado pertenecen a grupos élites, aquellos que escogieron el colegio más caro cuando el bolsillo no le daba. Pero ellos tienen varias opciones para que sus hijos sigan estudiando: cambiarlos a un plantel más económico o llevarlo al sistema fiscal. El problema es que creen que simplemente es cuestión de decir no se puede pagar y esperan que los colegios les den educación gratis y eso no funciona así.

- El pedido de los padres se debe a que los colegios no utilizarán su infraestructura

Coronavirus: La UEES validará los respiradores artificiales diseñados por la Espol Leer más

- Los colegios deben pagar a sus maestros y aunque se digan que no utilizarán sus infraestructuras, estas están allí, muchas tienen hipotecas, otras están en expansiones o reequipándose; igual tienen que pagar guardianía, limpieza, aportaciones al IESS, al SRI y cancelar el IVA. Lo único que tal vez no pagan ahora, porque tiene diferimiento, es agua, luz y teléfono.

- ¿Qué facilidades están dando los colegios a los padres?

- Los colegios han ofrecido planes de ayuda. Algunos han bajado hasta el 50 % el costo de la matrícula, otros han establecido diferimiento de los aranceles de las pensiones. Cada colegio tiene que analizar los escenarios, ya que no todos los padres necesitan ayuda.

- Otro problema de este sector es la cartera vencida por mora en el pago de pensiones. ¿A cuánto asciende?

- Hay una cartera vencida del 30 al 50 %. Por defender el derecho de los niños, el padre es alcahueteado por el ente regulador que no permite la presión para que se ponga al día en el pago de pensiones.