Hace apenas unos días EXPRESO publicó un reportaje en el que evidenció el descontento de los habitantes de vía a la costa frente a los problemas que la acechan, que son muchos. La falta de un parque público, la contaminación que generan las canteras, así como la ausencia de un proyecto que tome en cuenta al estero que la rodea constan entre los principales, siendo todavía más agobiantes (y urgentes por resolver, coinciden) los ligados a la movilidad.

Y es que el hecho de contar con vías alternas (paralelas o transversales) que faciliten la circulación y den respiro entonces a la avenida principal, siempre congestionada, se ha vuelto una necesidad por la que los residentes no pretenden esperar más. Por tal razón, este Diario consultó a los once candidatos a la Alcaldía de Guayaquil sobre su plan de acción y la fecha en la que lo llevarán a cabo de llegar a ocupar el Sillón de Olmedo.

Jimmy Jairala, postulante por Centro Democrático y el Partido Socialista, aseguró que de ser electo, en el primer trimestre de su administración anulará en las horas pico los semáforos que se encuentran en las avenidas Portete, Daule y del Bombero, y los giros a la izquierda, para que el flujo sea continuo.

En el primer año de gestión ampliaré la vía principal y la que se conecta con Chongón, y levantaré un distribuidor de tráfico.



Jimmy Jairala

LISTAs 1-17

Hasta septiembre de 2023, asimismo, indicó que creará una ordenanza para limitar el paso de vehículos pesados en los horarios más conflictivos. Y entre el primer y tercer año de gestión le apostará a la construcción de un distribuidor de tráfico, ampliará la arteria y habilitará otra que conecte directamente a la zona de la Espol con el peaje.

Sobre la posibilidad de que haya una alternativa de transporte masivo integral, uno de los requerimientos de los habitantes, el candidato dijo que lo está contemplando, pero se necesita un análisis previo de impacto ambiental y vial, con miras a lo que debería tener el sector en las próximas tres décadas.

Ecuador Montenegro, de la alianza Unidad Popular-Pachakutik; Rocío Serrano, representante de Sociedad Patriótica; y Antonio Orbe, de Avanza, también incluyeron entre sus planes la transportación.

Aumentaremos los retornos en todas las áreas residenciales y comerciales. Y abriré un concurso para ampliar y tener más vías.

Ecuador Montenegro

Listas 2-18

Aunque ninguno precisó en qué periodo las habilitarán, Montenegro, que dejó claro que durante los primeros 30 días como primer edil abrirá un concurso público para ampliar la vía principal y habilitar otras, dijo que las unidades de transporte público rodarán sí o sí. Por su parte Serrano, que hizo énfasis en que mejorará la iluminación (el pedido diario de los residentes, que denuncian estar hartos de rodar y vivir en penumbras), prometió que hará un análisis para ver qué tan viable resulta extender una terminal de la metrovía en la zona.

Chongón y vía a la costa serán mi prioridad. La iluminación y contar con un carril solo para buses serán puntos claves para ordenar la zona.



Rocío Serrano

lista 3

A José Palacios, habitante de Belo Horizonte, la idea de tener buses o alimentadores le parece oportuna. “Hace rato que debimos tenerlos. Pero ojalá que cuando lleguen el servicio sea bueno. No queremos ser una extensión de las sardinas con ruedas que circulan por la ciudad. Si todo sigue igual, para qué. Prefiero el tráfico infernal entonces”, confesó.

Orbe piensa igual. Por eso planteó, no solo para este polo de desarrollo sino para todo el Puerto Principal, que haya cambios drásticos, como el reemplazar durante los dos primeros años de gestión todos los buses que trabajan a combustión por los eléctricos. Eso, advirtió, mejorará las tiempos de circulación y reducirá la contaminación ambiental. Otro problema evidente en la ciudad.

Cambiaré los buses que trabajan a combustión por los eléctricos. Busco renovar incluso los de la Metrovía, a fin de tener un servicio amigable.

Antonio Orbe

LISTA 8

El aspirante del correísmo, Aquiles Álvarez, aseguró a EXPRESO en cambio que las obras que se ejecutarán se harán en torno al plan maestro que la administración municipal actual está ejecutando. Aunque hizo hincapié en que será revisado a detalle, puesto que “se ha hecho sin la participación del ciudadano”.

“Revisaremos ese plan que está siendo pagado por más de 200.000 dólares y junto a la ciudadanía lo actualizaremos. Eso lo haremos paralelamente a la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Entregaremos ese documento en septiembre de 2023”, enfatizó.

Revisaremos el plan maestro que está haciendo el Cabildo y junto a la ciudadanía, con la que la entidad no socializó, lo actualizaremos.



Aquiles Álvarez

lista 5

El postulante por la Izquierda Democrática, John Garaycoa, y la alcaldesa Cynthia Viteri, quien busca la reelección por el Partido Social Cristiano, coincidieron en que construirán una solución vial en la avenida del Bombero, en la intersección con la avenida. Leopoldo Carrera. Un pedido que también por varios años ha venido reclamando la comunidad, entre ella la de Los Ceibos, que sufre asimismo los estragos de ese congestionamiento que se forma a diario desde la avenida Carlos Julio Arosemena hasta, al menos, el kilómetro 10 de vía a la costa.

Que la obra tendría un costo de $ 16 millones y que beneficiará a unas 800.000 personas, indicó Viteri, que no detalló cuándo empezaría a levantarse la estructura, pero anunció que para el 2024 iniciará la edificación de la nueva terminal aérea. “El Municipio espera recibir hasta junio las ofertas de las empresas internacionales que intervendrán en la construcción y operación del aeropuerto. De ahí que se planifica la construcción de una vía alterna que comunique con la futura terminal aérea”, aseguró, al indicar que está elaborando los estudios para los ya prometidos pasos a desnivel.

Estamos elaborando los estudios de los nuevos tres pasos a desnivel para que la gente que vive hasta Chongón pueda ir y venir, sin tener que usar los retornos.



Cynthia Viteri

listas 6-75

“Ya contamos con los diseños para la construcción de dos. En 2022 el Municipio asumió la competencia de Obras Públicas, Ambiente, Tránsito y Movilidad en la zona. Se han invertido más de 105 millones de dólares”, alegó. Mas la ciudadanía cuestionó que, pese a esa inversión de la que habla, los problemas continúen.

A esta vía, por la que circulan casi 2.000 vehículos en horas pico, le urge un intercambiador elevado cerca de Megamaxi, en la avenida del Bombero.



John Garaycoa

LISTA 12

Hecho. Los habitantes hablan de la urgencia de reestructurar los terrenos para tener más calles de acceso que eviten los atascos en la única vía existente. Miguel Canales

Propuestas.

La ciudadanía exige que ciclovía sea en ambos sentidos y que además se levante un malecón al pie del estero para conectar a las urbanizaciones.

“El tráfico es un infierno. Con tanto dinero bien pudieron abrir nuevas rutas. Lo de los pasos peatonales no es una deuda de ahora (ver nota adjunta). Debimos ya tener por donde cruzar. Todos los días arriesgamos la vida. Es como vivir dentro de un juego de Atari, en el que atraviesas una carretera a ciegas, a oscuras y con dardos que buscan quemarte”, sentenció Diego Caicedo, de Los Ángeles.

Para Jaime Páez, de Democracia Sí, la vía a la costa solo se oxigenará con proyectos macro y orden. Por eso propuso que por la vía rodoviaria (la regular) circulen nada más que los autos; y que por la vía ferroviaria, que es su gran apuesta, se desplacen los camiones y vehículos de carga, desde una ruta que comenzaría en la Espol, pasaría por Chongón y terminaría en Posorja, y cuyos estudios de viabilidad los iniciará en 2024.

Tener una vía férrea es vital. Pero para ello urge construir un puente sur de tipo industrial para desconcentrar así el tráfico pesado en un 60 % en la ciudad.



Jaime Páez

LISTA 20

“En la Perimetral existen mas de 5.000 contenedores. Lo ideal es que sean transportados por ferrocarriles. De hecho, esta línea férrea debería extenderse a todos los puertos del sur”, planteó.

Como la mayoría, Pedro Pablo Duart, de Avanza, puso sobre la mesa la creación de una autopista alterna que conecte a Puerto Hondo con la Nueva Prosperina, en la Perimetral; y la incorporación de un quinto puente en el norte y vías de ingreso adicionales para sectores como Monte Sinaí. “Guayaquil necesita de una estrategia integral en movilidad”, argumentó, sin especificar fechas de las obras.

Aumentaremos retornos, mejoraremos la iluminación y además crearemos una autopista alterna desde Puerto Hondo a la Prosperina, en la Perimetral.



Pedro Pablo Duart

LISTA 23

Entre los aspirantes, Jonathan Parra, de Mover, fue el único que señaló que de ser electo, desde el día uno y hasta que no se solucione el problema de movilidad, no volverá a dar permisos de construcción para levantar viviendas o negocios; y asimismo seguirá extendiendo la fecha de inicio de construcción del nuevo aeropuerto. “Hasta que no haya vías alternas de acceso a las urbanizaciones, que es en lo que me enfocaré, puesto que la única vía actual ya colapsó, no habrá permisos. Estas nuevas calles tendrán semaforización inteligente, cámaras de vigilancia. Vamos a tener más áreas verdes y no se ampliará la arteria principal. Hacerlo solo dará luz verde a tener más calles y menos ciudad, y eso no lo vamos a permitir”, indicó, sin detallar tampoco cuándo empezarían los trabajos.

Hasta que no se resuelva el problema de movilidad, no entregaré ni un solo permiso más de construcciones de viviendas ni de negocios.



Jonathan Parra

LISTA 35

Iván Tutillo, de Renovación, finalmente se centra en la ciclovía. Para él, el tener rutas adecuadas que faciliten el desplazamiento interno será indispensable para que la convivencia surja y el tráfico se reduzca considerablemente.

La ciclovía tiene ciertos tramos que están destruidos y son peligrosos. Hay que tomar en cuenta esa situación para facilitar la movilidad.



Iván Tutillo

LISTA 61

Pasos peatonales

“Ya no creo en la promesa de tener los puentes”

Una de las quejas más recurrentes en torno a la movilidad en vía a la costa ha estado ligada a la falta de pasos peatonales. Habitantes como Aurelio Ortiz lamentan que, una vez asumida la competencia por parte del Municipio, este “haya publicado en sus redes los diseños, haya dicho que eran inclusivos, que ya llegaban; pero todo quedó en fotografía y el discurso”.

Que la administración actual ya perdió la credibilidad, se quejó a EXPRESO este residente que ha sido testigo de accidentes en la vía, y lamenta que la comunidad se vea obligada a circular en completa oscuridad desde Puerto Azul hasta Chongón. “Este ha sido nuestro eterno malestar. Se supone que una vez asumida la competencia, la obra iniciaría, pero poco o nada se ha hecho a más de pintar la señalización vial”, agregó Ortiz.

Para la ciudadanía, sin embargo, si bien todos los candidatos hablan de levantar dos o hasta tres pasos peatonales más, no creen que cumplirán.

“Ya no creo en la promesa de tenerlos. Sea quien sea que gane, este sitio está tan fregado que dirán que primero se necesita un estudio para ver si se amplía o no la vía; si se abren rutas transversales, que en efecto son urgentes; o si se colocan más semáforos y ya. A vía a la costa nadie la mira. Acá, candidato por candidato debería venir a mostrar a detalle, con lupa, su plan de acción”, exhortó Nathalia Loayza, habitante de Terranostra.