Dónde están los concejales para defender a sus votantes. Dónde están para detener las obras que “lastiman” a la comunidad y no priorizan sus necesidades, cuestiona Andrea Albán, residente de la ciudadela Los Ángeles, en vía a la costa; al no entender por qué, como lo ha venido publicando EXPRESO, se dio luz verde a la construcción de una cortina de agua digital, de casi $ 1 millón, con el pretexto de recibir a los que lleguen a Guayaquil por esa ruta, considerada el nuevo polo de desarrollo.

Que no haya un freno a la congestión vehicular que sofoca a las familias (y por supuesto, a quienes visitan la ciudad, lo que sí malogra su estadía), que no haya la suficiente sombra, ni las debidas aceras, ni tampoco un parque público -todo esto, inexistente en la comunidad de Portete de Tarqui, que colinda con el sitio donde se levantará la obra-; son apenas algunas de las soluciones que siguen en la lista de pendientes de la Alcaldía. Lo que aumenta las dudas de saber si, a conciencia, los concejales creen que la fuente tiene más peso que cualquiera de esas otras carencias, y por ello la aprobaron.

Primero que se ocupen de esta cooperativa antes que volcar cortina de agua digital #Vialacosta #E40 https://t.co/ezfUL5Slvo — Urbs Via a La Costa (@Urb_ViaLaCosta) August 16, 2022

EXPRESO lo consultó al Concejo Cantonal y, otra vez, quienes contestaron fueron apenas cinco de los quince ediles: Terry Álvarez y Lídice Aldás, ambos de la Revolución Ciudadana; Héctor Vanegas y Andrés Gushmer, concejales independientes; y Alfredo Montoya, de la alianza Socialcristiano- Madera de Guerrero. El resto no respondió. Tampoco lo hizo el Cabildo ni la Fundación Siglo XXI, a cargo de la ejecución de este proyecto (previsto a iniciarse en noviembre), del que se ha anunciado su levantamiento, pero del que hasta ayer no había detalles en el Portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

De los cinco concejales, solo Montoya defendió haber aprobado la obra por considerarla relevante para mejorar el ornato y servir de atractivo a los turistas que ingresan por esa ruta, “lo que generaría un mayor ingreso para todos, debido al turismo”.

“En Puerto Azul y Puertas al Sol se está repavimentando, estamos reconstruyendo el paso peatonal entregado por el Gobierno que nunca lo arregló, y la ATM está realizando bacheo y nuevas señaléticas. Se está, además, reparando el paso a desnivel en la Rodríguez Bonín (...)”, replicó, al señalar que trabajos sí se están haciendo; aunque los residentes de ambos puntos hacen énfasis en que no son los más importantes.

“Yo quisiera saber si mis hijos podrán meterse entonces en la cortina de agua y nadar. Quisiera saber si en ella pueden jugar pelota o disfrutar de un pícnic..., si en ella mis abuelos recibirán la sombra que hace falta en Portete de Tarqui. Y es que nos falta tanto. Hablemos de prioridades y no justifiquemos por justificar”, criticó la residente Valeria Pareja.

Aldás y Gushmer, por su parte, aseguran tener claro que a ambos puntos les hace falta otro tipo de proyectos que mejoren la convivencia; por lo que ahora solicitarán a Siglo XXI el informe de la obra y la socialización que previamente se hizo para constatar si en efecto era prioritaria para los vecinos.

Así permanecen las calles en Portete de Tarqui. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Gushmer, alejado ahora del ala socialcristiana, asegura que el 29 de junio pasado, que se puso sobre la mesa del Concejo la construcción de la fuente, pidió licencia (cuya prueba adjuntó a su respuesta) por lo que no participó de la sesión. “Solo conociendo a fondo el análisis sabremos la justificación del proyecto. Lo pediré con inmediatez. Sin embargo, siempre he manifestado que mi visión de servicio es darle prioridad a las obras básicas”, indicó; al defender que, al menos en vía a la costa y Chongón, se está trabajando.

Aldás, quien mediante oficios ha pedido a la ATM y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que hasta hace poco tuvo la competencia de la arteria, actúen frente a las necesidades de las familias de ese entorno; advierte que exigirá también la información. Mas, reconoce que aprobó el proyecto sin saber a ciencia cierta que lo hacía.

“Lo reconozco, no lo desaprobé, aunque sí debí hacerlo. Pero se me entrepapeló. Ese día, en esa sesión, hubo muchos temas que debatir y muchos importantísimos, como la ordenanza de seguridad y convivencia ciudadana, y la reforma a la Metrovía. Ahora, aunque no siempre, nos están enviando los proyecto a debatir con antelación, no fue el caso de este. No pude lastimosamente revisarlo antes”, indicó.

Y pensar que aún quedan muchos suburbios sin agua potable.



Casi un millón de dólares se destinará para levantar ‘cortina de agua digital’ para dar la bienvenida a quienes entren a Guayaquil por la vía a la costa | Comunidad | Guayaquil | El Universo https://t.co/9iMRzawlZ2 — Eli Sánchez (@EliSnch08792633) August 5, 2022

En el caso de Álvarez, si bien consideró que la cortina de agua no es una urgencia, tampoco precisó si votó a favor o en contra de esta; al igual que Vanegas, que dijo no recordar que se haya tratado jamás el tema. “Puede ser que el tema se lo haya aprobado en alguna sesión que no estuve. No recuerdo el tema, pediré la información”, indicó.

Pero mientras estos requerimientos -calificados como válidos, pero tardíos- se dan, la ciudadanía cuestiona el silencio de la mayoría de concejales. “¿Por qué? ¿Por qué les cuesta tanto responder a sus votantes? ¿Por qué les cuesta tanto escucharnos y comprender cuáles son nuestras prioridades? ¿Por qué es tan difícil fiscalizar y marcar una ruta que beneficie a todos? ¿Por qué la necesidad de vivir entre reclamos y disputas? Digan algo, señores concejales”, sentenció Lourdes García, de Bosques de la Costa.