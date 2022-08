En el Concejo Cantonal son contados los ediles que, frente a la inacción de la ATM por no transparentar las cifras respecto al número de usuarios que a diario moviliza la Aerovía y los ingresos que, a la par, deja el servicio; han decidido actuar a favor de la ciudad, fiscalizando la obra o exigiendo, como recomendaron en un reportaje anterior los profesionales en transporte y movilidad, que esta sea sometida a una urgente auditoría.

Los vecinos de Durán quieren que el tramo que los une a Santay sea habilitado Leer más

Apenas 4 concejales -Héctor Vanegas (independiente), Lídice Aldás, Terry Álvarez (ambos de la Revolución Ciudadana) y Andrés Guschmer (independiente)- respondieron a los cuestionamientos de EXPRESO, en relación con lo que han hecho y harán para lograr que esas estadísticas salgan a la luz, y al fin se pueda entonces definir la hoja de ruta a seguir para lograr que este servicio -considerado ya por muchos como un fracaso- despunte.

Que en repetidas ocasiones ha solicitado en la mesa cantonal los informes sobre los gastos generados y sus justificaciones, sin obtener respuestas, asegura Vanegas, quien tiene claro que la Aerovía “no ha cumplido con el objetivo para el que fue construida, que fue la de aliviar el tránsito”, por lo que solicitará una auditoría internacional independiente.

“Sé que esta obra ha generado pérdidas a la ciudad. He reclamado por la situación, puesto que es evidente que ni en feriado se llenan las cabinas. Voy a ir con todo en este tema, que se ha convertido en una preocupación general. Hoy mismo (ayer) solicitaré la auditoría a la alcaldesa, para que, de haber anomalías, la Contraloría determine qué hacer”, explicó.

En varias mesas cantonales he reclamado por la situación de la Aerovía, lo he dicho públicamente y en la prensa. Ya ni en feriados esta obra tiene llenas sus unidades. Ahora hay que auditar. Hoy mismo pediré a la alcaldesa una auditoria internacional a la obra.





Héctor Vanegas

Independiente

Transportista: “Quieren obligar a que la gente viaje en la aerovía” Leer más

Pero la ciudadanía, como publicó también este Diario, no confía en los procesos que pueda hacer esta entidad; puesto que aún no responde si dio inicio a la ejecución del informe especial de la obra, que fue un pedido del abogado Álvaro Luque, en su derecho de ciudadano, para precisamente transparentar las cifras y los estudios que hubo en torno a su construcción y presupuesto.

Las autoridades callan frente al estado real de la Aerovía https://t.co/oqRvpbitoA — Leo Racines (@lracines069) August 12, 2022

La edil Lídice Aldás, quien desde un inicio rechazó la construcción de esta obra, considerada por Jaime Nebot como su legado final; por su parte, precisa que en la administración actual ha planteado que se busquen los mecanismos para que tenga funcionalidad. “He planteado que exista la particularidad de que el costo del pasaje incluya la interconexión con otros medios de transporte, que creo que funcionaría para atraer el usuario, pero esos pedidos han quedado allí. No se han buscado alternativas. Ahora, en vista de que la inconformidad ha calado y si la ciudadanía quiere que se revisen las cifras, deberá definitivamente ser así”, señala.

Aldás, quien a través de un oficio pedirá de forma inmediata un balance de cómo se ha llevado la gestión del sistema, para luego -con los resultados- llevarlo a la sesión de Concejo, deja claro que desde 2014, que se habló ya de la construcción de la estructura, el bloque entero de quienes en ese entonces conformaban la Revolución Ciudadana votó en contra del proyecto, puesto que consideraron que lo que urgía era mejorar el transporte público urbano existente. “Sin embargo, entendimos que por ser una obra planteada en el plan de trabajo de la administración anterior y teniendo una mayoría del Partido Social Cristiano en ella, la construcción de la estructura sí o sí se llevó adelante...”, piensa.

Uno de los temas importantes en esta obra radica en que se articule con la Metrovía, a fin de que se cobre y comparta el mismo pasaje. Hoy, estos temas se pueden tratar fuera de sesión. Para introducirlo, lo que es importante, necesitamos primero solicitar el informe. Enviar oficios mostrando nuestra preocupación y necesidad de que se transparenten las cifras para ahí entonces abordarlo en la sesión. Lidice Aldaz,

​concejal

Con esto coincidió Terry Álvarez, también de la Revolución Ciudadana, quien hace énfasis en que no debe pasar más tiempo para que el sistema se convierta en un tema de análisis prioritario, que determine a corto plazo los correctivos.

Nunca estaré a favor de un servicio que no tenga el éxito para el que fue creado. Los entes de control deben y serán los encargados de actuar si se evidencia una irregularidad. Pero hay que , tomar correctivos a fin que este servicio llegue a la mayor cantidad de ciudadanos.



Terry Álvarez,

Revolución Ciudadana

Andrés Guschmer, ahora alejado del ala socialcristiana, reconoció que es una realidad que el uso de la Aerovía está por debajo de lo esperado y estimado en los cálculos iniciales, pero atribuyó esa reducción a la pandemia, asegurando que ayer mismo pediría las cifras a la ATM sobre la rentabilidad del proyecto.

Algunos de los concejales hemos hablado sobre la preocupación de su bajo funcionamiento y en buscar maneras para estimular el flujo de pasajeros, con el complemento que pueda aportar el ser un atractivo turístico. Ojalá esto mejore y los guayaquileños confíen en la seguridad que la Aerodrvía puede darnos Andrés Gushmer,

​concejal

David Llerena: “Surgen los taxirrutas y suplen un transporte deficiente y demorón” Leer más

“Eso nos permitirá no especular. Hay ideas para buscar maneras de estimular el flujo de pasajeros, con el complemento de que pueda aportar el ser un atractivo turístico, lo he conversado con la alcaldesa. Otorgar la movilidad gratuita a los aficionados y turistas que vengan a la final única de la Copa Libertadores, es una posibilidad. Eso podría estimular a que los guayaquileños también la usen. Hay formas”, indicó, haciendo hincapié en que la obra no es sinónimo de despilfarro, como también se la ha catalogado.

Pero para los guayaquileños, estos intentos de revertir la realidad tendrán peso solo cuando las acciones se ejecuten. “Hagan lo que dicen y no permitan que nos toquen el bolsillo, no así de una forma descarada”, sentenció el guayaquileño Roberto Caicedo.