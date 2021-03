David Llerena: “Surgen los taxirrutas y suplen un transporte deficiente y demorón”

Luego de que la Agencia de Tránsito y Movilidad decidió impedir el servicio de taxi compartido de Durán a Guayaquil y modificó el recorrido de los buses de ese cantón, alejándolos más y más del centro de la urbe, críticas de usuarios y transportistas se dejaron oír, por redes y en reuniones con la autoridad duraneña. El alcalde Dalton Narváez prometió enviar oficios con estas preocupaciones, pero el escenario sigue igual. De allí que EXPRESO invite hoy al experto David Llerena, máster en movilidad y conocedor de la planificación del transporte masivo de ciudades. En un análisis, pone sobre la mesa el escenario actual de la relación con el cantón vecino y del criticado sistema de la aerovía.

La Exxon se instala otra vez en el centro a ofrecer el servicio de taxirruta Leer más

Con su experiencia en materia de transporte urbano, ¿qué impresiones le deja a la fecha la aerovía de Guayaquil?

Se supone que un transporte de este tipo debe conectar con otros y aunque recorre algunas zonas de Guayaquil, solo llega a una de Durán (la estación de la ciudadela Abel Gilbert). Transporte también es territorio y actividades. Es un sistema que tiene ventajas: es rápido, es sostenible, pero no conecta actividades de la gente de Durán. Y ahí está el asunto.

¿Cómo debió entonces concebirse el proyecto?

Pues en el eje en donde Durán tiene actividades económicas, donde concentra más población y hasta está la terminal. Hablamos de las vías Durán-Boliche y Durán-Tambo. En cambio, eligieron para la estación una zona residencial. Debió pensarse, además, en otros polos de desarrollo. En la concepción de un proyecto importante como este, que se proyecta como alternativa de transporte, debe contemplarse siempre la conexión de actividades.

Librar de competencia a la aerovía sería el motivo de la decisión, según el presidente de la Exxon. El gremio espera una reunión con Vicente Taiano, gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal. Informa @Blankimonki. — Diario Expreso (@Expresoec) March 6, 2021

Alcaldesa de Guayaquil sobre la aerovía: "Si no sirve para transporte, sirve para turismo" Leer más

La aerovía, en su contrato, garantiza la liberación de competencia para el sistema. ¿Qué piensa de eso?

Las alternativas de transporte siempre van a existir y controlarlas será complicado. Se integra con buses en Durán, pero en Guayaquil no. No puede el usuario ir, por ejemplo, a la metrovía. Como está estructurada, la aerovía no es coherente. Los sistemas de transporte por naturaleza deben ser integrados.

Hay que conectar actividades. Y pensar hasta en Milagro, Bucay y otros cantones de Guayas.

Es preciso recordar en este punto que hace dos semanas la ATM decidió que los buses que vienen de Durán y La Aurora hacia el centro de la ciudad avancen a la Antepara y, en lugar de hacer el recorrido del centro, que retornen por Luis Urdaneta, para avanzar a José Mascote y luego Piedrahíta, hacia la Pedro Menéndez Gilbert.

Llerena también trabajó como asesor en la materia con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Agencia (ag-extra ag-expreso ag-quito) HENRY LAPO

Se estima que la población flotante del Gran Guayaquil alcanza el medio millón de habitantes. ¿Es hora de hablar también de un transporte metropolitano consolidado?

Obviamente, y no hablamos solo de Daule, Durán y Samborondón, hablamos de muchos cantones del Guayas. Milagro y hasta Bucay. De allí, por ejemplo, que la necesidad, la demanda, hizo aparecer taxirrutas. Suplen un servicio de transporte deficiente, demorón y que no acerca al usuario a sus destinos. La ley admite la organización de transportes de larga distancias. Debería buscarse eso. Y la descentralización de actividades.

Caso buses y taxis de Durán: Guayaquil, metropolitano solo cuando le conviene https://t.co/gLcyvEODOq — Blanca Moncada Pesantes (@Blankimonki) March 9, 2021

Durán: “No tenemos calles, sino un campo minado que nos harta” Leer más

Ahora que toca el tema de los taxirrutas, Guayaquil quiere eliminarlos porque las autoridades dicen que no son legales. ¿Qué piensa?

Guayaquil no piensa en el perjuicio al usuario. Las restricciones en la movilidad perjudican. Y no se trata de que se apoye lo ilegal, pero se debe hacer énfasis en que estas informalidades se derivan de la no solución a la demanda existente. Son necesidades no satisfechas del transporte ‘legal’. Lo que al parecer pretenden hacer es desviar usuarios a la aerovía; pues solo generarán experiencias negativas. Y no, los taxirrutas no dejarán de existir. La necesidad de las personas supera a la ley.

Guayaquil no piensa en el perjuicio al usuario. Las restricciones perjudican.

Municipio cita a muelles privados por incumplir normas y clausuran un astillero Leer más

¿Entonces qué opciones tiene la aerovía?

Pues el análisis de tiempo y costo, o la integración multimodal de sistemas. Ahora mismo no se tiene en cuenta al usuario, que ha aumentado su tiempo de viaje. Además, es demasiado pronto para evaluar. Estamos en pandemia. Hay actividades no retomadas: académicas, laborales. Se están tomando decisiones sobre realidades no definitivas y eso no es conveniente.