Durán: “No tenemos calles, sino un campo minado que nos harta”

No solo en Guayaquil la presencia de baches en las vías generan dolores de cabeza y rabia. En el cantón vecino, en Durán, los habitantes de la ciudadela Abel Gilbert 3 dicen estar hartos de vivir en medio de lo que denominan un campo minado.

EXPRESO hizo un recorrido por el lugar y confirmó su queja. En todo el barrio, que colinda con la estación de la Aerovía, hace unos meses inaugurada, hay cráteres tan grandes que ni siquiera los buses y camiones se atreven a pasar sobre ellos.

“Son ocho años, dos administraciones las que hemos suplicado por ayuda, por una regeneración real, pero esta no llega. A mí se me han dañado las llantas, la suspensión del carro, gasto plata. Si no llueve, con tanta tierra aquí no se ven más que cortinas de humo. Es como vivir en la Sierra, ves nada más que neblina”, detalla Ronny Garzón, residente.

Me molesta tener que vivir así. No quiero que mi auto se dañe más, no quiero más polvo, no quiero más caídas, ni accidentes. Quiero un barrio decente, también pagamos impuesto. ¿Es mucho pedir? Daniela Lozano,

​habitante de la Abel Gilbert 3

En este vecindario, donde los conductores que no son de Durán (aunque hay habitantes que todavía se pierden), llegan a sus destinos solo guiados por el número de manzana de los domicilios; las arterias más afectadas son las principales, entre ellas las que se encuentran entre el Malecón Abel Gilbert 3 y la calle Costa Rica.

Medidas. Vecinos han tapado algunos baches con piedra para reducir los daños, en caso de caer en ellos. Amelia Andrade

Solo en este último punto son al menos 800 metros los afectados, sin contar la calle Costa Rica, en la que para aliviar los efectos, los vecinos han colocado piedras para formar una especie de camino, aunque desigual, algo aplanado.

“Parece que viviéramos en guerra, que nuestras casas estuvieran levantadas sobre un campo minado que nos harta. Hay polvo por todos lados y alergias. Por el coronavirus, uno se asusta cada que estornuda. Ya se imagina cómo estamos aquí. Las autoridades juegan hasta con nuestra salud. Y eso es inadmisible”, señaló el residente Fernando Albuja, quien vive hace 19 años en el sector.

Invierno. En cada lluvia, los huecos se llenan de tal manera que resulta imposible verlos. A consecuencia de ello, este año varios accidentes se han dado. La mayoría en motos.

Frente a esta situación, Héctor Velasteguí, director de Obras Públicas de la Alcaldía de Durán, asegura a este Diario que los trabajos de bacheo están previstos para abril, luego de que pase el invierno.

Los vecinos se quejan de que solo la avenida donde se encuentra el Malecón y la estación de la Aerovia haya sido regenerada. Agencia (ag-extra) CHRISTIAN VINUEZA

Asegura que el contrato de reasfalto de las calles de esta ciudadela y otras del cantón, como las de la ciudadela El Recreo (también afectadas) ya está firmado; que la calle que ya fue regenerada fue precisamente la del Malecón, donde se levanta la estación de la Aerovía, y que pararon porque las lluvias se incrementaron.

Precisamente este hecho, el que se hayan ejecutado las labores solo allí, había generado también múltiples quejas en los últimos meses. “Las autoridades quieren que los pocos turistas que usan el servicio, al llegar al cantón, crean que todo está bonito. Pero basta que avancen unas dos cuadras para que se den cuenta de nuestra frustrante realidad”, dijo ayer el conductor Wilmer Muñoz.

Son 10 años los que venimos luchando por nuestros derechos al buen vivir y a la seguridad ciudadana. No queremos más ser testigos de accidentes viales, estamos en riesgo.

José Vives

Presidente del consejo barrial de la Abel Gilbert 3

Velasteguí defiende que no es así. “Los trabajos se suspendieron solo por la época invernal. En los próximos meses continuaremos. En la Abel Gilbert 3 hay problemas con las fisuras en el hormigón, por eso sacaremos todo el material, veremos si la estructura aún sirve y si no, se la cambiará totalmente para que quede uniforme”, explicó.

José Vives, presidente del consejo barrial de la ciudadela, espera que lo prometido se cumpla. Sobre todo porque las depresiones no solo generan daños en los vehículos, sino también accidentes, inseguridad (los conductores bajan la velocidad para atravesar o zigzaguear los huecos, y en ese instante han sido víctimas de la delincuencia); y hasta roturas de tuberías de agua.

Ciclistas y conductores de vehículos livianos y pesados se ven afectados por los cráteres que hay en el barrio. Amelia Andrade

“Por permitir la circulación de vehículos pesados, como si nuestras vías fueran la Perimetral, estas se rompen cada vez más seguido. Además, los choques son continuos, no queremos que el transporte pesado se desplace por el vecindario. Hay casas, familias, niños. Exigimos cambios. No queremos pérdidas humanas”, advirtió.

Nuestras calles no han recibido la debida atención, cuando las reparan es con parches. No tienen un trabajo integral, no la analizan a fondo, y estamos ya cansados de eso.

Fernando Albuja

Residente

Durante el recorrido, este Diario pudo constatar además que las veredas están tan rotas que los peatones se lanzan a la calle para evitar caerse o quedarse atrapados entre los huecos que se han formado en el cemento.

Las calles también permanecen desniveladas a causa del estado en el que se encuentran las tapas de las alcantarillas. Amelia Andrade

“Siempre me pregunto si Durán acaso está sentenciado a vivir sin progreso. ¿Por qué no tenemos espacios amigables? ¿Calles lisas y turismo? ¿Por qué seguimos siendo la misma localidad de hace 40 años?”, cuestiona la residente Mariuxi Flores.