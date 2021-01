Especial Guayaquil: Retos pendientes de la ciudad en el 2021

Corregir los errores que se cometieron en el 2020 y llenar los vacíos que quedaron pendientes son las oportunidades que abre el 2021. Entre los anhelos de los ciudadanos está la imagen de una Guayaquil libre de baches, segura, con más espacios para caminar y donde el arte no se limite en ciertos espacios. Aspiran, además, a que la regeneración sea equilibrada, hayan planes para la recuperación del sector turístico y del estero Salado, que sigue contaminado.

“La ciudad tiene muchas necesidades, entre ellas, que exista más seguridad en todos los sectores y en especial el Malecón del Salado, para que se desarrolle el turismo. La Plaza de Música está abandonada antes de la pandemia de la COVID-19 y no es menos el anhelo de que se recupere el Salado”, señaló a EXPRESO Xavier Zurita, presidente del Comité Pro Cívico del Barrio Garay.

Así como él, otros líderes comunitarios mantienen la esperanza de que las autoridades realicen los trabajos que quedaron en la agenda. “En el 2021 quiero un Guayaquil unido, para sacar adelante a las familias y a los barrios con miras a solucionar problemas como la falta de seguridad y de empleo”, manifestó Nicolás Jiménez, presidente de la Federación de Barrios de Guayaquil.

Agentes de la Policía Metropolitana, quienes en diciembre resguardaron la Bahía de Guayaquil. Alex Lima

SEGURIDAD

Más equipos, personal y estrategias

En 2020 la ola delictiva mantuvo en zozobra a diferentes puntos de la ciudad, incluidos locales comerciales y ciudadelas. La situación obligó a que la cúpula policial haga base en la urbe e incluso que lleguen servidores policiales de otras partes del país para intentar frenarla. Sin embargo, para el líder barrial Gustavo Rivadeneira uno de los mayores desafíos en materia de seguridad es que exista un numeroso contingente policial para que cubran la necesidad de todos los circuitos. “Y estos deben tener los equipos necesarios”.

El experto en seguridad Jorge Villacreses precisa que si no hay una coordinación verdadera entre el Cabildo, la Policía Nacional y resto de entidades como el ECU-911, entre otros, según dice, “nunca vamos a llegar a ningún lado y es por eso que hay que implementar estrategias, planes reales. Todo debe ser en conjunto”.

Uno de los murales de la calle Panamá. Alex Lima

MOVILIDAD

La calle Panamá peatonal

Uno de los desafíos para este nuevo año, a decir de los consultados, radica en devolverle la vida y el brillo a la calle Panamá, hasta hace poco apagada.

Si se reactiva como antes, todo el entorno lo hará, explica Silvia Vélez, miembro del Comité Cívico Pro Centro de Guayaquil, quien hace un llamado a que los proyectos en ese entorno no paren.

“Fuimos los pioneros en dar la idea de transformar la calle y de a poco ha empezado a hacerlo. Ahora hay murales y esperamos que pronto sea peatonal y tenga plazoletas, como lo han prometido. Lo necesitamos, le urge a Guayaquil”, manifestó.

Las nuevas viviendas que se están ubicando a orillas del Estero Salado. Expreso

SOSTENIBILIDAD

Planes para recuperar el estero

Por décadas los urbanistas y ambientalistas han levantado su voz sobre la necesidad de recuperar el Salado. Los gobiernos han tenido iniciativas intermitente. Frente a ello el 2021 será el inicio para recuperar el estero Salado, porque ya existe la ley que obliga a empresas, ciudadanos y Gobierno Autónomo Descentralizado a ser responsables con el manejo de los desechos, indicó a EXPRESO la abogada experta en protección de la ecología, Inés Manzano.

Agregó que se debe sumar el manejo de agua residual, lo que implica una adecuada planificación de alcantarillado. Si se unen las dos acciones en unos dos años el Salado finalmente tendría más vida, que es uno de los retos más importantes y necesarios para Guayaquil, dijo.

Otro punto de vista importante es del ingeniero ambiental, Xavier Salgado, quien advierte que se evite el regreso de las invasiones en la orilla, como ocurrió años atrás. “El reto está en evitar que el problema crezca, no hay que retroceder en este punto”, dijo.

Unos adoquines dañados en la avenida Nueve de Octubre. Miguel Canales Leon

VÍAS

El bache que afecta al caminante

Los baches y adoquines dañados son parte de los problemas que las vías de la ciudad tuvieron en el 2020 y se espera que con la llegada de las lluvias del 2021 el inconveniente no aumente.

“Los huecos en la vía no solo afectan a los carros, también es un problema para nosotros. El bastón no rueda y nos golpeamos el estómago a lo que se detiene de pronto por el bache, de eso hemos conversado con el Municipio y nos han prometido solucionarlo desde el 2021”, dijo Miguel Alvarado, socio de la Asociación de Ciegos y Amigos de los Ciegos del Guayas.

Antes de pandemia de la COVID-19 el movimiento turístico del centro de la ciudad se apagaba antes de las 20:00. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

TURISMO

“Falta potenciar más espacios”

Que el turismo no solo se limite a los malecones. Que se promuevan actividades como el avistamiento de aves locales, turismo gastronómico o recorridos en los bosques protectores. Estos son algunos de los retos pendientes en el 2021, coinciden operadores turísticos y representantes de gremios culturales.

“El desafío está en ver la potencialidad de la ciudad. Se hace pero en una escala muy pequeña”, se lamenta Carol Villao, licenciada en Turismo.

No obstante, hay ciudadanos que coinciden en que si en estos sitios no hay seguridad, no podrán brillar como se lo merecen. “Tenemos metrovía, aerovía, rueda moscovita, juegos, museos, parques, pero nos faltan baños y una policía turística que actúe y esté en todas las horas en los lugares”.

Sauces 1. La comunidad aún espera el arreglo de peatonales. MIGUEL CANALES

PLANIFICACIÓN

“La regeneración urbana tiene que ser equitativa”

Que la regeneración urbana sea equilibrada por todos los rincones de la ciudad. Es el desafío en materia de planificación que aún hace falta en la urbe, explica el urbanista Luis Alfonso Saltos, quien sostiene que debido a esta situación hay puntos con un mayor grado de intervención y eso ya no debe reflejarse. “Por eso tiene que haber una equidad, un solo estándar para todos los sectores”, dice y recuerda que este trabajo debe venir acompañado de políticas públicas que incentiven y mejoren la economía barrial.

Para el líder comunitario Luis Antonio Tomalá, una de las deudas que le deja la regeneración urbana a Guayaquil es la integración de espacios verdes - públicos. “Deben recuperar la flora nativa del sector a regenerar y cada propuesta debe consensuarse con la comunidad que se verá afectada o beneficiada”.