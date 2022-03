A través de un comunicado enviado al Ministerio de Turismo, los habitantes del cantón Durán, liderados por los vecinos de la ciudadela Abel Gilbert 3, solicitan que se les permita recorrer el puente Santay, en el tramo que parte desde Durán.

@LassoGuillermo @Ambiente_Ec @AlcaldiaDuran

ESPERAMOS LAS AUTORIDADES DE CONTROL VEAN ESTE PETITORIO DE PARTE DE LOS MAS DE MEDIO MILLONDE HABITANTES QUE SOLICITAMOS SE ABRA EL PUENTE COMO SE ABRIO EL TRAMO GUAYAQUIL SANTAY,QUEREMOS SE ABRA DURAN SANTAY.. pic.twitter.com/1cmEw2WWga — ABANDONADOS..... (@orionauta) March 1, 2022

Hace poco más de un mes, fue habilitado el tramo que conecta a Guayaquil con Durán, y que había sido afectado por una embarcación que chocó con la estructura; por lo que piden ahora que se reabra también esta ruta, a fin de facilitar los paseos en familia, el deporte y el comercio.

“Queremos tener algo que hacer los fines de semana, en nuestro cantón las opciones son escasas, por no decir nulas. Santay es un respiro para nosotros”, señaló Roberto Loayza, habitante de la Abel Gilbert.

El pasado 25 de febrero, el comité promejoras de ese vecindario envió un petitorio formal a Turismo, en el que adjuntó la firma de los ciudadanos solicitando atención.

Los habitantes cuestionan a las autoridades las razones por las que, aseguran, no son tomados en cuenta. "Los niveles de inseguridad en nuestra ciudad son elevadísimos, no hay turismo, ni los suficientes parques; no hay veredas para pasear, ni espacios para salir a caminar con los animales... Las calles son además un desastre, al igual que los buses de transporte público. ¿Por qué nadie nos mira?", critió Carlos Valdez, habitante del cantón.