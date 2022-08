Un ‘baño’ de asombro y hasta de desconcierto. Así fue como se sintieron, y algunos continúan, diferentes residentes de vía a la costa tras conocer que el Municipio prevé levantar una cortina de agua digital, de casi $ 1 millón, con el pretexto de recibir a los que vengan a Guayaquil por esta ruta, considerada el nuevo polo de desarrollo, y que la entidad lo tiene más que claro.

De lo poco que ha divulgado de esta obra es que estará ubicada en el kilómetro 9,1 de la vía, frente al distribuidor de tráfico y el eje E-O de la avenida del Bombero (cerca de la cooperativa Portete de Tarqui), y que ya se la bautiza como el ‘nuevo ícono de acceso’ a Guayaquil.

Pero en la otra orilla están los ciudadanos, quienes opinan que existe un listado de necesidades prioritarias que se deben atender y de estas no figura la famosa cortina. Aguardan que aterricen soluciones, por ejemplo, para el tema de la congestión vehicular, erradicar la contaminación de las canteras, o se cuestionan por qué en primer lugar no se construye lo que han venido solicitando por años: pasos peatonales.

“Considero que hay otras necesidades más importantes que atender... con el crecimiento que se viene aparecen otras necesidades”, analiza el residente de Belo Horizonte, Ricardo Cabrera, quien ratifica que el tema del tránsito es lo que más pesa en esta parte del oeste del Puerto Principal.

Recuerda los estudios para la vía alterna que, a su juicio, sería la solución frente al crecimiento exponencial que tiene este territorio. “A corto plazo hay dos alternativas: asignar un horario al transporte pesado limitando su paso en horas pico y ampliar a un carril desde Puerto Azul, incluyendo el intercambiador de tráfico con la Perimetral”, sugiere.

Desde el 1 de febrero de 2022 la ATM asumió el control y la regulación del tránsito en 16 kilómetros de la vía. Miguel Canales / EXPRESO

Martha Rodríguez, de esta última urbanización citada, concuerda con él, aunque considera que el gasto debió ser direccionado a la construcción de pasos peatonales y mejorar toda la ciclovía que cruza por la carretera. “Tampoco creo que sea una obra prioritaria porque da la bienvenida a Guayaquil, ¿para ver más tráfico o baches?”, ironiza la ciudadana.

No es dable que haya sido aprobado este gasto de casi un millón de dólares para la cortina de agua y no vemos los pasos elevados de la campaña anterior.

Carlos Pastenes, residente de Vía al Sol

Diario EXPRESO revisó el Portal del Sercop para tener más detalles, pero no aparece nada relacionado con este proyecto, que lo lleva a cargo la Fundación Guayaquil Siglo XXI. Ante ello, se solicitó una entrevista con el Cabildo para que responda cómo justifica que esta sea una obra prioritaria en la zona frente a las sugerencias de sus residentes y saber quién la construirá, pero hasta el cierre de este artículo no llegó ninguna contestación.

Nos estamos preocupando de cosas muy importantes y que son necesidades de hoy en vía a la costa, pero también pensando en el futuro (...) en este polo de desarrollo.

Jorge Rodríguez, concejal

Quien sí se ha referido al proyecto, y sobre todo a lo que se está maniobrando en vía a la costa, es el concejal por el Partido Social Cristiano Jorge Rodríguez. En un video de la Alcaldía defiende la cortina, ya que, dice, así la ciudad le dará la “bienvenida” a los que lleguen. “Es una muy buena inversión para cambiar radicalmente la cara de entrada a Guayaquil”, subraya Rodríguez.

No obstante, bajo la mirada del planificador urbano Luis Alfonso Saltos, esta obra no entra a la nómina de proyectos prioritarios y da sus argumentos: “Es un sector que requiere un plan maestro para su planificación territorial, ya que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es muy amplio y no aterriza las necesidades y problemas específicos de cada barrio o sector; con ello se podría determinar cuáles proyectos son prioritarios o no, donde una fuente no creo que entrará en esa categoría”, argumenta el también académico.

Trabajo Este proyecto está a cargo de la Fundación Guayaquil Siglo XXI, encargada de la regeneración urbana, y el presupuesto estimado es de $ 936.691.



Pero a los habitantes de vía a la costa también les sorprendió la inversión que la administración de Cynthia Viteri, desde varios frentes, según informó, hace pocos días, haber hecho en la zona: casi $ 105 millones. En un boletín, el Cabildo justifica que los 104’993.298 dólares son desembolsados en obras terminadas, en ejecución, en proceso de contratación y en proyecto.

La cifra Un total de $ 3,2 millones dice Obras Públicas que invertirá para este 2022 en obras como la vía alterna.

A juicio de Carlos Pastenes, habitante de Vía al Sol, no ve mayor representación y quiere explicaciones. “Me quedé impávido cuando me enteré de que gastaron más de $ 100 millones y yo, como líder y ciudadano, no las veo. No sé si están (inversiones) en Chongón, pero el Municipio debe ser más explícito y decir en qué sectores”, manifiesta el ciudadano, al coincidir con otros vecinos, que una de las grandes prioridades es el tema del tránsito.